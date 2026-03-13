Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Ворошилов

Альцгеймер начинается с молекулярной трещины: студентка из Новгорода нашла первую искру

Россия » Северо-Запад » Новгород

Студентка Новгородского государственного университета Анна Алексеева раскрывает секреты белковых сбоев, которые приводят к болезни Альцгеймера. Её работа фокусируется на амилоидах — вредных скоплениях, разрушающих мозг. Это не просто академический интерес: понимание механизма может открыть путь к ранней диагностике и новым препаратам.

Мозг
Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мозг

Более 50 миллионов человек по миру сталкиваются с амилоидными болезнями, поражающими не только мозг, но и другие органы. Исследование Алексеевой, представленное на конференции молодых ученых, подчеркивает важность изучения ранних стадий. В Великом Новгороде такие проекты набирают обороты.

Что происходит с белками в мозге

Белки — основа жизни, их трёхмерная структура обеспечивает выполнение функций. Центральное ядро гидрофобно, внешняя оболочка растворима. Связи динамичны, но есть предел прочности. Под влиянием стресса или факторов внешней среды белок денатурирует, теряя нативную форму.

В мозге такие сбои особенно опасны. Денатурированный белок раскрывает ядро, молекула хаотично ищет стабильность. Это приводит к агрегации — скоплению вредных форм.

Нормальный белок Денатурированный белок
Стабильная структура, выполняет функции Раскрытое гидрофобное ядро, агрегация
Растворим в воде Прилипает к мембранам клеток

Нестабильные формы: олигомеры

Олигомеры — патологическое состояние, когда белки собираются в малые кластеры. Они токсичны: проникают в мембраны нейронов, нарушают сигналы. Это сказывается на памяти и мышлении.

Анна Алексеева отметила: олигомеры проводят ложные импульсы, усугубляя хаос в мозге.

"Химия белковых агрегаций определяет токсичность олигомеров, их взаимодействие с липидами мембран критично для нейронов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

От олигомеров к фибриллам

Олигомеры эволюционируют в амилоидные фибриллы — плоские листы, склеивающиеся в крупные структуры. Это энергетически выгодно, но необратимо. Фибриллы накапливаются, вызывая воспаление.

Организм не имеет механизмов для их расщепления. В Новгородской области ученые активно изучают эти процессы.

Амилоиды и болезнь Альцгеймера

Амилоиды в мозге — причина Альцгеймера. Первые симптомы: лёгкие провалы памяти, головные боли. Без вмешательства — полная деградация.

Болезнь поражает миллионы, но ранняя стадия незаметна. Исследования в регионе помогают понять патогенез.

"Биологические механизмы агрегации связаны с клеточными процессами в нервной ткани", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Перспективы диагностики и лечения

Ключ — воздействие на олигомеры. Новые лекарства могут блокировать переход к фибриллам. Ранняя диагностика спасёт миллионы.

В научной среде Новгорода применяют алгоритмы для моделирования процессов.

"Биофизика помогает моделировать динамику белковых структур на молекулярном уровне", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о болезни Альцгеймера

Что вызывает болезнь Альцгеймера?

Основная причина — накопление амилоидных бляшек из "сломанных" белков, нарушающих работу нейронов.

Можно ли предотвратить Альцгеймер?

Раннее выявление олигомеров и здоровый образ жизни снижают риски, но генетика играет роль.

Как диагностировать на ранней стадии?

Анализы на биомаркеры и МРТ выявляют изменения до симптомов.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов, учитель биологии Ольга Николаева, биофизик Алексей Корнилов
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
