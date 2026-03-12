Лицо вместо проездного: петербургское метро завершило масштабный переход на биометрические входы

В петербургском метрополитене завершили установку биометрических терминалов на всех станциях. Теперь в 87 вестибюлях пассажиры могут проходить по лицу, без карт или билетов. Проект запустили в феврале 2025 года, а монтаж оборудования окончили в январе 2026-го.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Метро, Санкт-Петербург

Заместитель начальника метро Вадим Арсеньев рассказал журналистам: еженедельно совершается от 2000 проходов с помощью биометрии, и показатель растет на 10% каждую неделю. Люди быстро осваивают технологию, отмечая ее простоту и скорость.

Основной партнер — Сбербанк, но на станциях "Площадь Восстания-2" и "Гостиный двор" стоят терминалы от ВТБ. Это часть общей модернизации метро Санкт-Петербурга, где цифровизация меняет повседневный транспорт.

Биотерминалы на всех станциях

Установка биотерминалов охватила все 87 вестибюлей петербургского метро. Это значит, что на любой станции можно оплатить проезд распознаванием лица. Технология интегрирована в турникеты, делая вход плавным и без задержек.

Проект развивает транспортную инфраструктуру города, где пробки и очереди — постоянная реальность. Пассажиры уже отмечают, как это упрощает утро.

"Биотерминалы повышают комфорт городской среды, интегрируясь в повседневные маршруты без лишних барьеров", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Такие изменения затрагивают миллионы поездок ежедневно, делая метро более современным.

Как работает биометрия

Терминал сканирует лицо за секунды, сопоставляя его с базой данных Единой биометрической системы. Регистрация проходит один раз через приложение банка или на месте. После этого проход без гаджетов.

Технология устойчива к маске или очкам, использует ИИ для точного распознавания. Это шаг к полной цифровизации, подобной цифровизации банков в Петербурге.

Безопасность обеспечивают шифрование и соответствие законам о персональных данных.

Цифры популярности

С января еженедельно от 2000 проходов, рост 10%. Прогноз на год — десятки тысяч пользователей. Это отражает тренд на удобство в бизнесе Петербурга.

Характеристика Биометрия vs Карта Время прохода 1-2 секунды против 3-5 Нужны носимые средства Нет против Да Рост использования +10% в неделю против Стагнация

Таблица показывает явные преимущества, подкрепленные данными метро.

"Рост на 10% говорит о доверии пассажиров к цифре, это меняет рынок услуг в транспорте", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Кто реализует проект

Главный партнер — Сбербанк, обеспечивающий технологии. Дополнительно ВТБ на двух станциях. Это сотрудничество банков ускоряет генплан Петербурга в части транспорта.

Метро координирует внедрение, фокусируясь на надежности.

Проект вписывается в федеральные инициативы по биометрии.

Плюсы для пассажиров

Без карт — меньше потерь, быстрее вход. Идеально для туристов и жителей. Связь с профилактикой здоровья: меньше контактов.

"Технология упрощает местное самоуправление, делая транспорт доступнее для всех", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Арсеньев уверен: услуга наберет обороты.

Вызовы и будущее

Вопросы приватности и точности в плохом освещении решаются обновлениями. Перспективы — расширение на наземный транспорт. Это часть городской среды Петербурга.

Рост продолжится, интегрируясь с другими сервисами.

Ответы на популярные вопросы о биотерминалы в метро Петербурга

Нужно ли регистрироваться для биометрии?

Да, один раз через банковское приложение или на терминале. Данные хранятся защищенно.

Работает ли система в час пик?

Да, рассчитана на нагрузку. Точность не падает даже при очереди.

Что если лицо изменилось?

Система адаптируется к изменениям, поддерживает очки и бороду.

Бесплатно ли это?

Стоимость как у карты, без доплат.

