Приложение и сайт "Парковки Санкт-Петербурга" добавили в "Белый список" Минюста РФ. Теперь они останутся доступны даже при ограничениях мобильного интернета. Это значит, что водители смогут оплачивать сессии без перебоев, главное — держать баланс на парковочном счете положительным.

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" расширило функционал сервиса. Появились отображение стоимости стоянок на карте, детальная история операций, упрощенное оформление абонементов и онлайн-обращения. Такие изменения упрощают жизнь автовладельцам в загруженном городе.

Решение поддерживает цифровизацию городской инфраструктуры, где транспорт СПб все больше полагается на мобильные приложения.

Что такое "Белый список"

"Белый список" Минюста РФ — это перечень ресурсов, которые сохраняют доступ при временных ограничениях интернета. В него входят ключевые госуслуги и приложения для критической инфраструктуры. Добавление парковочного сервиса Петербурга гарантирует непрерывность оплаты даже в сложных условиях.

Такие меры важны для мегаполиса, где пробки Петербург - повседневная реальность. Водители избегают штрафов, а город поддерживает поток транспорта.

Преимущества для петербургских водителей

Доступность сервиса минимизирует риски неоплаты. Штрафы за неоплаченную стоянку достигают нескольких тысяч рублей, а с "Белым списком" это в прошлом. Автомобилисты экономят время и нервы.

"Такие решения укрепляют доверие к цифровым сервисам в городской среде", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Новые функции приложения и сайта

На карте теперь видна точная стоимость стоянки в реальном времени. Детальная история операций помогает отслеживать расходы. Упрощено оформление месячных и годовых абонементов — без лишних шагов.

Онлайн-обращения ускоряют решение споров. Это часть общей цифровизации услуг в Петербурге.

Как пользоваться сервисом без сбоев

Пополните счет заранее через банк или терминал. Деньги зачисляются мгновенно, оплата сессий проходит автоматически. Рекомендуется держать запас на 10-15 сессий.

При ограничениях интернет не нужен для базовой оплаты — сервис использует кэш и оффлайн-режимы. Интеграция с общественным транспортом СПб упрощает парковку у станций.

"Подготовленный счет — ключ к бесперебойной оплате в любом сценарии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Интеграция с городской инфраструктурой

Парковки связаны с генпланом города, где акцент на генплан Петербурга и транспортные узлы. Сервис помогает разгружать центр, направляя машины на окраины.

Синергия с проектами вроде КАД-2 повысит эффективность.

Перспективы развития парковок в СПб

Планы включают расширение зон и смарт-датчики. Цифровизация продолжится, с фокусом на удобство. Это ответ на рост автопарка.

"Развитие парковок меняет городскую среду к лучшему", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Город инвестирует в инфраструктуру для комфорта жителей.

Ответы на популярные вопросы о парковках Петербурга

Что делать, если интернет ограничен?

Сервис из "Белого списка" работает. Оплата с баланса без сети.

Как пополнить парковочный счет?

Через app, сайт, банк или терминал. Деньги зачисляются сразу.

Какие новые функции появились?

Карта тарифов, история, абонементы, онлайн-обращения.

