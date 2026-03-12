Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Территория снова станет общественной: демонтаж ТЦ у метро "Приморская" перешёл в финальный этап

Санкт-Петербург

У станции метро "Приморская" в Санкт-Петербурге возобновили демонтаж полуразрушенного торгового центра. Четырехэтажное здание площадью 600 квадратных метров начали разбирать еще летом 2025 года, но работы застопорились из-за судебных исков бывших владельцев и арендаторов. Теперь техника снова в деле: с 12 марта снимают оконные рамы и вывозят конструкции.

Cнос ТЦ у Приморской
Фото: Вконтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга is licensed under Public domain
Cнос ТЦ у Приморской

ГАТИ строго контролирует процесс. Инспекторы проверяют ограждение стройплощадки и следят, чтобы мусор не разлетался. Разрешение на снос действует до 20 апреля, и к этому сроку бывший собственник по договору с Комитетом по контролю за имуществом должен полностью освободить территорию и привести ее в порядок.

ТЦ возвели в 2000-х на месте временного павильона без нужных разрешений. Суды не помогли узаконить самострой, и теперь ЗАО "Союз-Инвест" взяло на себя демонтаж и безопасность.

Как появился самострой у "Приморской"

Торговый центр построили в начале 2000-х на месте временного павильона. Вместо сноса старой конструкции возвели капитальное четырехэтажное здание без разрешений от властей. Это типичный пример самостроя, который долго тянулся из-за попыток собственников легализовать объект через суды.

Такие случаи не редкость в Петербурге, где старые постройки часто перестраивают без согласований. Здесь проблема усугубилась близостью метро, что создавало риски для пассажиров и жителей.

"Самострои вроде этого ТЦ часто возникают из-за пробелов в контроле за временными объектами. Суды редко признают их законными, если нет документов с нуля", — рассказала в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Почему снос остановили суды

Летом 2025 года демонтаж начался, но экс-владелец и арендатор подали иски. Работы встали, а развалюха у метро стала опасностью для пешеходов. Жители жаловались на обломки и риск обрушения.

Этап Срок
Начало демонтажа Лето 2025
Пауза из-за судов 2025-март 2026
Возобновление 12 марта 2026
Завершение 20 апреля 2026

Ордер переоформили на ЗАО "Союз-Инвест", которое теперь отвечает за все.

Техника снова в деле

С 12 марта рабочие снимают рамы и вывозят металл. Процесс идет по плану, несмотря на предостережение ГАТИ за граффити на заборе. Новая компания взяла на себя риски, чтобы ускорить дело.

"Переоформление ордера на надежного подрядчика — правильный шаг. Это минимизирует задержки и обеспечивает безопасность района", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Дмитриевич Волков.

Близость метро требует особой осторожности при вывозе мусора.

ГАТИ на страже порядка

Инспекторы проверяют замкнутость ограждения и отсутствие мусора за пределами площадки. ГАТИ готовит бумаги на полное приведение территории в порядок к апрелю.

Такие меры стандартны для городских работ в Петербурге, где безопасность на первом месте.

Главные трудности процесса

Вызовы демонтажа: Судебные споры, риски обрушения, вывоз 600 квадратов обломков, граффити на заборе, погодные факторы весной.

Несмотря на это, работы продвигаются. Аналогичные проблемы решали при редевелопменте других объектов.

Жители отмечают улучшение: опасность ушла.

Что будет после сноса

Территорию очистят и благоустроят. Возможно, появится зеленая зона или парковка, как в проектах зеленого пояса.

"Благоустройство после сноса улучшит инфраструктуру района и сделает пространство комфортным для пешеходов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Жизнь района изменится

Местные наконец вздохнут свободно: путь к метро станет безопасным. Это часть тренда на очистку городских пространств от аварийных объектов.

Похожие сносы влияют на рынок недвижимости рядом.

Похожие случаи в Петербурге

В городе часто разбирают нелегальные постройки, как Дом Брюллова или объекты на Полюстрово. ГАТИ всегда на шаг впереди.

Инфраструктурные проекты вроде КАД-2 показывают системный подход.

Ответы на популярные вопросы о сносе ТЦ у "Приморской"

Когда полностью разберут здание?

К 20 апреля 2026 года. Разрешение на снос и уборку территории истекает в этот день.

Кто отвечает за работы сейчас?

ЗАО "Союз-Инвест" взяло на себя демонтаж и безопасность после переоформления ордера.

Будет ли опасность для метро?

ГАТИ контролирует все: ограждение и мусор. Риски минимальны.

Что появится на месте ТЦ?

Пока планы на благоустройство. Территорию приведут в порядок для города.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова, специалист по недвижимости Артём Дмитриевич Волков, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
недвижимость безопасность санкт-петербург
