У станции метро "Приморская" в Санкт-Петербурге возобновили демонтаж полуразрушенного торгового центра. Четырехэтажное здание площадью 600 квадратных метров начали разбирать еще летом 2025 года, но работы застопорились из-за судебных исков бывших владельцев и арендаторов. Теперь техника снова в деле: с 12 марта снимают оконные рамы и вывозят конструкции.
ГАТИ строго контролирует процесс. Инспекторы проверяют ограждение стройплощадки и следят, чтобы мусор не разлетался. Разрешение на снос действует до 20 апреля, и к этому сроку бывший собственник по договору с Комитетом по контролю за имуществом должен полностью освободить территорию и привести ее в порядок.
ТЦ возвели в 2000-х на месте временного павильона без нужных разрешений. Суды не помогли узаконить самострой, и теперь ЗАО "Союз-Инвест" взяло на себя демонтаж и безопасность.
Торговый центр построили в начале 2000-х на месте временного павильона. Вместо сноса старой конструкции возвели капитальное четырехэтажное здание без разрешений от властей. Это типичный пример самостроя, который долго тянулся из-за попыток собственников легализовать объект через суды.
Такие случаи не редкость в Петербурге, где старые постройки часто перестраивают без согласований. Здесь проблема усугубилась близостью метро, что создавало риски для пассажиров и жителей.
"Самострои вроде этого ТЦ часто возникают из-за пробелов в контроле за временными объектами. Суды редко признают их законными, если нет документов с нуля", — рассказала в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.
Летом 2025 года демонтаж начался, но экс-владелец и арендатор подали иски. Работы встали, а развалюха у метро стала опасностью для пешеходов. Жители жаловались на обломки и риск обрушения.
|Этап
|Срок
|Начало демонтажа
|Лето 2025
|Пауза из-за судов
|2025-март 2026
|Возобновление
|12 марта 2026
|Завершение
|20 апреля 2026
Ордер переоформили на ЗАО "Союз-Инвест", которое теперь отвечает за все.
С 12 марта рабочие снимают рамы и вывозят металл. Процесс идет по плану, несмотря на предостережение ГАТИ за граффити на заборе. Новая компания взяла на себя риски, чтобы ускорить дело.
"Переоформление ордера на надежного подрядчика — правильный шаг. Это минимизирует задержки и обеспечивает безопасность района", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Дмитриевич Волков.
Близость метро требует особой осторожности при вывозе мусора.
Инспекторы проверяют замкнутость ограждения и отсутствие мусора за пределами площадки. ГАТИ готовит бумаги на полное приведение территории в порядок к апрелю.
Такие меры стандартны для городских работ в Петербурге, где безопасность на первом месте.
Несмотря на это, работы продвигаются. Аналогичные проблемы решали при редевелопменте других объектов.
Жители отмечают улучшение: опасность ушла.
Территорию очистят и благоустроят. Возможно, появится зеленая зона или парковка, как в проектах зеленого пояса.
"Благоустройство после сноса улучшит инфраструктуру района и сделает пространство комфортным для пешеходов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.
Местные наконец вздохнут свободно: путь к метро станет безопасным. Это часть тренда на очистку городских пространств от аварийных объектов.
Похожие сносы влияют на рынок недвижимости рядом.
В городе часто разбирают нелегальные постройки, как Дом Брюллова или объекты на Полюстрово. ГАТИ всегда на шаг впереди.
Инфраструктурные проекты вроде КАД-2 показывают системный подход.
К 20 апреля 2026 года. Разрешение на снос и уборку территории истекает в этот день.
ЗАО "Союз-Инвест" взяло на себя демонтаж и безопасность после переоформления ордера.
ГАТИ контролирует все: ограждение и мусор. Риски минимальны.
Пока планы на благоустройство. Территорию приведут в порядок для города.
К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.