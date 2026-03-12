Не только администраторы: какие неожиданные профессии стали главными для женщин в Северной столице

В Санкт-Петербурге женщины составляют 60% всех соискателей работы. По данным портала "Работа России", они активно осваивают административные должности, сферу услуг, продажи и другие направления. Это отражает не только предпочтения, но и реальные возможности рынка труда в Северной столице.
Лидером остается административно-хозяйственная деятельность с 13,1% резюме. За ней следуют обслуживание (11,5%), продажи и закупки (10,6%), педагогика (5,7%) и искусство с культурой (5,5%). Петербургские женщины все чаще смотрят на IT, транспорт и удаленную работу, сочетая карьеру с семьей.
Служба занятости помогает с переобучением, ярмарками вакансий и консультациями. Ближайшая ярмарка "Профессиональный мир женщин" пройдет 24 марта.
Женщины доминируют в поиске работы в городе на Неве, где конкуренция высока, а вакансии разнообразны. Рост малого бизнеса и цифровизация открывают двери в новые сектора. Топ-5 направлений показывает баланс между стабильностью и творчеством.
|Направление
|Доля резюме (%)
|Административно-хозяйственная деятельность
|13,1
|Сфера обслуживания
|11,5
|Продажи, закупки, снабжение
|10,6
|Педагогика и наука
|5,7
|Искусство и культура
|5,5
Эта таблица подчеркивает предпочтения петербурженок. Директор Центра занятости Анна Харичева отмечает переход в IT и транспорт для роста зарплат.
Администраторы, офис-менеджеры, делопроизводители и секретари лидируют с 13,1%. Эти роли требуют организованности и общения, идеальны для женщин с опытом.
"Административные должности остаются базой для карьерного роста в регионах, особенно в городах вроде Петербурга", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Михайловна Романова.
Вакансии заведующих складом и диспетчеров дополняют список, обеспечивая стабильный доход.
11,5% резюме приходится на официантов, кассиров и охранников. Это направление предлагает гибкий график и быстрый вход без высокой квалификации.
Помощники по дому и в магазинах востребованы в цифровизирующемся городе, где сервисы переходят онлайн.
10,6% анкет на продавцов-консультантов, логистов и координаторов поставок. Женщины преуспевают в коммуникациях и организации цепочек.
Транспортная инфраструктура усиливает спрос на специалистов по закупкам.
"Рынок продаж в Петербурге растет за счет МСП, женщины здесь находят динамичные роли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.
Педагоги и научные сотрудники занимают 5,7%. Школы, вузы и НИИ предлагают престиж и социальные гарантии.
Это направление сочетается с удаленкой, популярной среди мам.
5,5% резюме на музеи, библиотеки и общественные организации. Руководящие должности открыты для амбициозных женщин.
"Культурный сектор Петербурга, включая креативные кластеры, привлекает женщин творчеством", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Дмитриевич Козлов.
Фестивали и выставки усиливают спрос.
Женщины осваивают IT-профессии и водителей общественного транспорта. Удаленка и совместительство помогают балансу жизни.
Цифровизация, как в метро, открывает двери.
Кадровые центры предлагают вакансии, обучение и психологическую помощь. Ярмарки вроде "Весна — старт успеха" ускоряют трудоустройство.
Программы возврата после декрета повышают конкурентоспособность.
Административные роли, услуги, продажи — топ-3 с долей свыше 10% резюме.
Да, службы занятости предлагают переобучение для женщин.
Удаленка, совместительство и программы после декрета упрощают возврат к работе.
24 марта — "Профессиональный мир женщин".
