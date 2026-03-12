Не только администраторы: какие неожиданные профессии стали главными для женщин в Северной столице

В Санкт-Петербурге женщины составляют 60% всех соискателей работы. По данным портала "Работа России", они активно осваивают административные должности, сферу услуг, продажи и другие направления. Это отражает не только предпочтения, но и реальные возможности рынка труда в Северной столице.

Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на работе

Лидером остается административно-хозяйственная деятельность с 13,1% резюме. За ней следуют обслуживание (11,5%), продажи и закупки (10,6%), педагогика (5,7%) и искусство с культурой (5,5%). Петербургские женщины все чаще смотрят на IT, транспорт и удаленную работу, сочетая карьеру с семьей.

Служба занятости помогает с переобучением, ярмарками вакансий и консультациями. Ближайшая ярмарка "Профессиональный мир женщин" пройдет 24 марта.

Почему женщины лидируют на рынке труда Петербурга?

Женщины доминируют в поиске работы в городе на Неве, где конкуренция высока, а вакансии разнообразны. Рост малого бизнеса и цифровизация открывают двери в новые сектора. Топ-5 направлений показывает баланс между стабильностью и творчеством.

Направление Доля резюме (%) Административно-хозяйственная деятельность 13,1 Сфера обслуживания 11,5 Продажи, закупки, снабжение 10,6 Педагогика и наука 5,7 Искусство и культура 5,5

Эта таблица подчеркивает предпочтения петербурженок. Директор Центра занятости Анна Харичева отмечает переход в IT и транспорт для роста зарплат.

Лидер топа: административные профессии

Администраторы, офис-менеджеры, делопроизводители и секретари лидируют с 13,1%. Эти роли требуют организованности и общения, идеальны для женщин с опытом.

"Административные должности остаются базой для карьерного роста в регионах, особенно в городах вроде Петербурга", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Михайловна Романова.

Вакансии заведующих складом и диспетчеров дополняют список, обеспечивая стабильный доход.

Сфера услуг: стабильный выбор

11,5% резюме приходится на официантов, кассиров и охранников. Это направление предлагает гибкий график и быстрый вход без высокой квалификации.

Помощники по дому и в магазинах востребованы в цифровизирующемся городе, где сервисы переходят онлайн.

Продажи и логистика: динамика

10,6% анкет на продавцов-консультантов, логистов и координаторов поставок. Женщины преуспевают в коммуникациях и организации цепочек.

Транспортная инфраструктура усиливает спрос на специалистов по закупкам.

"Рынок продаж в Петербурге растет за счет МСП, женщины здесь находят динамичные роли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Образование и наука: интеллектуальный сектор

Педагоги и научные сотрудники занимают 5,7%. Школы, вузы и НИИ предлагают престиж и социальные гарантии.

Это направление сочетается с удаленкой, популярной среди мам.

Культура и искусство: творческий путь

5,5% резюме на музеи, библиотеки и общественные организации. Руководящие должности открыты для амбициозных женщин.

"Культурный сектор Петербурга, включая креативные кластеры, привлекает женщин творчеством", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Дмитриевич Козлов.

Фестивали и выставки усиливают спрос.

Новые горизонты: IT и транспорт

Женщины осваивают IT-профессии и водителей общественного транспорта. Удаленка и совместительство помогают балансу жизни.

Цифровизация, как в метро, открывает двери.

Поддержка государства: от ярмарок до переобучения

Кадровые центры предлагают вакансии, обучение и психологическую помощь. Ярмарки вроде "Весна — старт успеха" ускоряют трудоустройство.

Программы возврата после декрета повышают конкурентоспособность.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда для женщин в Петербурге

Какие профессии лидируют среди петербурженок?

Административные роли, услуги, продажи — топ-3 с долей свыше 10% резюме.

Можно ли перейти в IT без опыта?

Да, службы занятости предлагают переобучение для женщин.

Есть ли поддержка для мам?

Удаленка, совместительство и программы после декрета упрощают возврат к работе.

Когда следующая ярмарка вакансий?

24 марта — "Профессиональный мир женщин".

