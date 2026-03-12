Масштабная стройка на подходе: КАД-2 обещает избавить водителей от вечных пробок на въезде

Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, известной как КАД-2, может стартовать уже в этом году. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с главой ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко, чтобы согласовать ключевые моменты проекта. Это позволит увязать федеральные и региональные инициативы в дорожном строительстве.
Трасса пройдет с учетом запросов области, обходя населенные пункты. Появится новый мост через Неву у Отрадного, развязки с существующей КАД и федеральными магистралями. Регион подключит участки вроде Ульяновка — Отрадное, Юкки — Кузьмолово и обход Всеволожска.
В итоге сеть дорог Ленобласти расширится на 100 км новостроек и 80 км реконструкций. Проект обещает разгрузить трафик и подстегнуть развитие пригородов.
КАД-2 задумывалась как разгрузка для перегруженной первой кольцевой. Новая трасса замкнет кольцо вокруг мегаполиса, соединив ключевые направления. Это особенно актуально для Ленобласти, где трафик между Петербургом и пригородами растет ежегодно.
Проект учитывает местные реалии: трассировка обходит жилые зоны, минимизируя шум и вибрацию. Зеленый пояс вокруг города станет барьером для бесконтрольной застройки, а КАД-2 интегрируется в эту систему.
Встреча Дрозденко и Петушенко прошла продуктивно. Обсудили синхронизацию проектов: область берет на себя примыкания, федералы — магистраль. Это стандартный подход для нацпроектов.
Пресс-служба губернатора подчеркнула учет обращений региона. Трасса пройдет мимо населенных пунктов, сохраняя комфорт жителей.
Общий объем впечатляет: 100 км свежих трасс плюс 80 км обновлений. Ключевые участки — Ульяновка — Отрадное, Юкки — Кузьмолово, обход Всеволожска. Мост у Отрадного разгрузит существующие переправы.
|Проект
|Длина, км
|Новые дороги
|100
|Реконструкция
|80
|Мост через Неву
|1 (новый)
Такие масштабы требуют координации, но опыт предыдущих кольцевых говорит о реализуемости.
КАД-2 сократит пробки на въездах в Петербург. Общественный транспорт тоже выиграет: меньше загруженности дорог высвободит ресурсы для метро и автобусов. Жители Ленобласти доберутся до столицы быстрее.
Строительство у КАД в Полюстрово показывает, как инфраструктура стимулирует социальные проекты.
Трасса вписана в ландшафт: обходы лесов и рек. Природный щит Петербурга защитит от сплошной урбанизации. Экологи одобряют подход с минимальным воздействием.
Лесопарки останутся нетронутыми, баланс природы и прогресса сохранится.
Дороги подстегнут бизнес: логистика ускорится, цены на жилье в пригородах стабилизируются. Инвестиции в инфраструктуру вернутся сторицей через рост ВВП региона.
Старт в 2026-м реален при федеральной поддержке. Бюджет совместный: центр на магистрали, область на подходах. Опыт КАД-1 подтверждает сроки в 3-5 лет на ключевые этапы.
Мониторинг пресс-службы обеспечит прозрачность.
Возможно, уже в этом году, после согласований с Автодором.
Почти 100 км новостроек и 80 км реконструкций.
Трасса обходит населенку и леса, интегрируется в зеленый пояс.
Федеральный центр и область совместно.
