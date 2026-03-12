Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Масштабная стройка на подходе: КАД-2 обещает избавить водителей от вечных пробок на въезде

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, известной как КАД-2, может стартовать уже в этом году. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с главой ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко, чтобы согласовать ключевые моменты проекта. Это позволит увязать федеральные и региональные инициативы в дорожном строительстве.

Фото: commons.wikimedia.org by alexyv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трасса пройдет с учетом запросов области, обходя населенные пункты. Появится новый мост через Неву у Отрадного, развязки с существующей КАД и федеральными магистралями. Регион подключит участки вроде Ульяновка — Отрадное, Юкки — Кузьмолово и обход Всеволожска.

В итоге сеть дорог Ленобласти расширится на 100 км новостроек и 80 км реконструкций. Проект обещает разгрузить трафик и подстегнуть развитие пригородов.

Введение в проект КАД-2

КАД-2 задумывалась как разгрузка для перегруженной первой кольцевой. Новая трасса замкнет кольцо вокруг мегаполиса, соединив ключевые направления. Это особенно актуально для Ленобласти, где трафик между Петербургом и пригородами растет ежегодно.

Проект учитывает местные реалии: трассировка обходит жилые зоны, минимизируя шум и вибрацию. Зеленый пояс вокруг города станет барьером для бесконтрольной застройки, а КАД-2 интегрируется в эту систему.

"Новый мост через Неву и развязки радикально изменят логистику региона, — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова."

Соглашения с федеральным центром

Встреча Дрозденко и Петушенко прошла продуктивно. Обсудили синхронизацию проектов: область берет на себя примыкания, федералы — магистраль. Это стандартный подход для нацпроектов.

Пресс-служба губернатора подчеркнула учет обращений региона. Трасса пройдет мимо населенных пунктов, сохраняя комфорт жителей.

Планы по новым дорогам

Общий объем впечатляет: 100 км свежих трасс плюс 80 км обновлений. Ключевые участки — Ульяновка — Отрадное, Юкки — Кузьмолово, обход Всеволожска. Мост у Отрадного разгрузит существующие переправы.

Проект Длина, км
Новые дороги 100
Реконструкция 80
Мост через Неву 1 (новый)

Такие масштабы требуют координации, но опыт предыдущих кольцевых говорит о реализуемости.

Влияние на транспортную систему

КАД-2 сократит пробки на въездах в Петербург. Общественный транспорт тоже выиграет: меньше загруженности дорог высвободит ресурсы для метро и автобусов. Жители Ленобласти доберутся до столицы быстрее.

Строительство у КАД в Полюстрово показывает, как инфраструктура стимулирует социальные проекты.

"Развязки с федеральными трассами упростят жизнь тысячам водителей ежедневно, — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков."

Экологические аспекты

Трасса вписана в ландшафт: обходы лесов и рек. Природный щит Петербурга защитит от сплошной урбанизации. Экологи одобряют подход с минимальным воздействием.

Лесопарки останутся нетронутыми, баланс природы и прогресса сохранится.

Экономические выгоды

Дороги подстегнут бизнес: логистика ускорится, цены на жилье в пригородах стабилизируются. Инвестиции в инфраструктуру вернутся сторицей через рост ВВП региона.

"Проект усилит местное самоуправление через нацпроекты, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов."

Сроки и финансирование

Старт в 2026-м реален при федеральной поддержке. Бюджет совместный: центр на магистрали, область на подходах. Опыт КАД-1 подтверждает сроки в 3-5 лет на ключевые этапы.

Мониторинг пресс-службы обеспечит прозрачность.

Ответы на популярные вопросы о КАД-2

Когда начнется строительство?

Возможно, уже в этом году, после согласований с Автодором.

Сколько км новых дорог?

Почти 100 км новостроек и 80 км реконструкций.

Влияет ли на экологию?

Трасса обходит населенку и леса, интегрируется в зеленый пояс.

Кто финансирует?

Федеральный центр и область совместно.

