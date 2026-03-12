Снежный капкан в Сыктывкаре: лесные тропы стали слишком непредсказуемыми для проведения гонки

В Сыктывкаре отменили массовый забег "Лыжня России" на главной лыжной базе. Причина проста и понятна: тяжелый мокрый снег обрушил деревья на трассы, и риск для участников слишком велик. Мэр города Максим Мартышин принял решение не рисковать здоровьем людей, особенно детей.
Событие должно было пройти 12 марта, но специалисты спортшколы "Фаворит" уже убрали 19 упавших деревьев за сутки. Обследования показали: новые падения неизбежны. Забег все же состоится в других районах — Эжве, Верхней Максаковке и Краснозатонском.
Ранее "Лыжню России" переносили с 14 февраля на 7 марта из-за сильных морозов. Погода в Коми снова вмешалась, напомнив о суровости севера.
Традиционное мероприятие, собирающее тысячи участников, не состоится на лыжной базе по улице Лесопарковой. Городская администрация сообщила: трассы небезопасны из-за погодных условий. Это решение продиктовано заботой о людях.
Массовые забеги вроде "Лыжни России" — часть общероссийской акции, но локальные риски перевешивают. В Коми такие события важны для продвижения здорового образа жизни, особенно зимой.
Тяжелый мокрый снег накопился на ветвях, вызвав обвалы. За сутки убрали 19 деревьев, но угроза сохраняется. Специалисты провели обследование и подтвердили: новые инциденты возможны в любой момент.
|Фактор риска
|Последствия
|Мокрый снег
|Облом веток и стволов на трассе
|Падение деревьев
|Травмы участников, особенно детей
Такие явления типичны для Коми, где лесное хозяйство сталкивается с климатическими вызовами.
"Весенний снег в Коми часто бывает обманчиво тяжелым, что усиливает нагрузку на деревья. Риск обвалов растет экспоненциально", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев.
Мэр подчеркнул: лучше отменить, чем рисковать.
"Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье, особенно детей", — сказал он.
Это уже второй перенос, но безопасность на первом месте.
Мартышин призвал беречь себя: здоровье важнее одной гонки. Его позиция отражает подход к массовым событиям в регионе.
Забег пройдет в Эжве, Верхней Максаковке и Краснозатонском. Эти районы выбрали из-за лучших условий трасс. Участники смогут принять участие, не меняя планов.
Такое распределение сохраняет дух акции. В Коми благоустройство инфраструктуры помогает адаптироваться к подобным ситуациям.
Изначально дата — 14 февраля, но морозы помешали. Перенесли на 7 марта, а теперь отмена. Погода в Коми непредсказуема: от -40 до оттепелей.
Такие переносы — норма для северных регионов. Они учат гибкости в организации спорта.
"Лесные трассы требуют постоянного мониторинга, особенно в снегопады. Экологические факторы напрямую влияют на безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Петрович Степанов.
Дети и взрослые — главные участники. Риск травм от падающих деревьев недопустим. Организаторы ставят жизнь выше рекордов.
В России акцент на безопасность растет. Это касается всех мероприятий в регионах.
Отмена — не конец сезона. Лыжные базы готовят другие события. В будущем планируют укреплять трассы, чтобы избежать повторений.
Регион инвестирует в спорт. Здравоохранение и инфраструктура развиваются параллельно.
"Благоустройство спортивных зон должно учитывать климатические риски заранее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.
Из-за падающих деревьев на трассе от тяжелого снега. Другие районы безопасны.
В Эжве, Верхней Максаковке и Краснозатонском — по графику 12 марта.
