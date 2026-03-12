Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Петрова

Снежный капкан в Сыктывкаре: лесные тропы стали слишком непредсказуемыми для проведения гонки

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Сыктывкаре отменили массовый забег "Лыжня России" на главной лыжной базе. Причина проста и понятна: тяжелый мокрый снег обрушил деревья на трассы, и риск для участников слишком велик. Мэр города Максим Мартышин принял решение не рисковать здоровьем людей, особенно детей.

Лыжи
Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лыжи

Событие должно было пройти 12 марта, но специалисты спортшколы "Фаворит" уже убрали 19 упавших деревьев за сутки. Обследования показали: новые падения неизбежны. Забег все же состоится в других районах — Эжве, Верхней Максаковке и Краснозатонском.

Ранее "Лыжню России" переносили с 14 февраля на 7 марта из-за сильных морозов. Погода в Коми снова вмешалась, напомнив о суровости севера.

Почему "Лыжня России" отменили в Сыктывкаре

Традиционное мероприятие, собирающее тысячи участников, не состоится на лыжной базе по улице Лесопарковой. Городская администрация сообщила: трассы небезопасны из-за погодных условий. Это решение продиктовано заботой о людях.

Массовые забеги вроде "Лыжни России" — часть общероссийской акции, но локальные риски перевешивают. В Коми такие события важны для продвижения здорового образа жизни, особенно зимой.

Опасный снег и падающие деревья

Тяжелый мокрый снег накопился на ветвях, вызвав обвалы. За сутки убрали 19 деревьев, но угроза сохраняется. Специалисты провели обследование и подтвердили: новые инциденты возможны в любой момент.

Фактор риска Последствия
Мокрый снег Облом веток и стволов на трассе
Падение деревьев Травмы участников, особенно детей

Такие явления типичны для Коми, где лесное хозяйство сталкивается с климатическими вызовами.

"Весенний снег в Коми часто бывает обманчиво тяжелым, что усиливает нагрузку на деревья. Риск обвалов растет экспоненциально", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев.

Решение мэра Максима Мартышина

Мэр подчеркнул: лучше отменить, чем рисковать.

"Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье, особенно детей", — сказал он.

Это уже второй перенос, но безопасность на первом месте.

Мартышин призвал беречь себя: здоровье важнее одной гонки. Его позиция отражает подход к массовым событиям в регионе.

Альтернативные места проведения

Забег пройдет в Эжве, Верхней Максаковке и Краснозатонском. Эти районы выбрали из-за лучших условий трасс. Участники смогут принять участие, не меняя планов.

Такое распределение сохраняет дух акции. В Коми благоустройство инфраструктуры помогает адаптироваться к подобным ситуациям.

Предыдущие переносы из-за погоды

Изначально дата — 14 февраля, но морозы помешали. Перенесли на 7 марта, а теперь отмена. Погода в Коми непредсказуема: от -40 до оттепелей.

Такие переносы — норма для северных регионов. Они учат гибкости в организации спорта.

"Лесные трассы требуют постоянного мониторинга, особенно в снегопады. Экологические факторы напрямую влияют на безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Петрович Степанов.

Важность безопасности в массовом спорте

Дети и взрослые — главные участники. Риск травм от падающих деревьев недопустим. Организаторы ставят жизнь выше рекордов.

В России акцент на безопасность растет. Это касается всех мероприятий в регионах.

Что ждет лыжный спорт в Коми

Отмена — не конец сезона. Лыжные базы готовят другие события. В будущем планируют укреплять трассы, чтобы избежать повторений.

Регион инвестирует в спорт. Здравоохранение и инфраструктура развиваются параллельно.

"Благоустройство спортивных зон должно учитывать климатические риски заранее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о "Лыжне России" в Сыктывкаре

Почему именно в Сыктывкаре отменили забег?

Из-за падающих деревьев на трассе от тяжелого снега. Другие районы безопасны.

Когда теперь состоится мероприятие?

В Эжве, Верхней Максаковке и Краснозатонском — по графику 12 марта.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Петрович Степанов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова
Автор Ирина Петрова
Ирина Викторовна Петрова — эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам, кандидат технических наук, специалист по прогнозированию, оценке и управлению рисками ЧС природного характера в регионах России.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
