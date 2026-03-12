Пора готовить место для высоты: в вологодском парке начали демонтаж тюбинговой горки

В Вологде завершается зимний сезон развлечений: катания с тюбинговой горки в парке Ветеранов официально закрыты. Специалисты уже начали демонтаж конструкции, чтобы подготовить территорию к летним работам. Это стандартная практика для городских парков — после таяния снега горки разбирают, освобождая место для новых аттракционов.

Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ катание на тюбингах

Директор МАУК "Парки Вологды" Юрий Коневич подтвердил: разбор горки в парке Ветеранов стартует сегодня, за ним последует Евковка. Остальные развлечения продолжают работать по зимнему графику — по выходным и праздникам. Летом парк ждут перемены, включая строительство крупного колеса обозрения.

Аттракционы в парке Ветеранов остаются популярны: автодром с шестью машинками, цепочная карусель "Фрукты", детское колесо "Бабочки", "Пиратский корабль", ретрокачели и семейный паровоз. Переход на летний режим ожидается в июне, но стройка колеса может внести корректировки.

Почему закрывают тюбинг в парке Ветеранов

Зимний сезон в вологодских парках подходит к концу из-за потепления и таяния снега. Тюбинговые горки, популярные среди семей с детьми, требуют снежного покрова для безопасной эксплуатации. Как только условия меняются, конструкции разбирают, чтобы избежать аварий и подготовить площадку.

Это не прихоть — стандартная процедура для всех городских парков. В парке Ветеранов демонтаж стартовал первым, за ним последует Евковка. Решение продиктовано погодой и необходимостью перехода к весенне-летнему формату.

"Демонтаж горок — это часть сезонного цикла благоустройства, который позволяет оперативно перестраивать пространство под новые нужды посетителей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Какие аттракционы продолжают работу

Несмотря на закрытие горки, парк Ветеранов не пустует. Доступны автодром с расширенной площадкой и шестью машинками, цепочная карусель "Фрукты", детское колесо обозрения "Бабочки", экстремальный "Пиратский корабль", ретрокачели и семейный паровоз. Эти развлечения подходят для всех возрастов.

Аттракцион Описание Автодром Увеличенная площадка, 6 машин Карусель "Фрукты" Цепочная, для детей Колесо "Бабочки" Детское обозрение "Пиратский корабль" Экстремальный

Расписание аттракционов на ближайшее время

Аттракционы в парке Ветеранов следуют зимнему режиму: открыты по выходным и в праздники. Полный переход на летний график планируется в июне, когда дни удлинятся и поток гостей вырастет. Это позволит оптимизировать эксплуатацию под пик сезона.

Изменения возможны из-за подготовки к стройке, но руководство обещает минимизировать неудобства. Посетителям стоит проверять актуальное расписание на месте или в соцсетях парка.

Планы парка на лето

Лето принесет в парк Ветеранов обновления. Главное событие — строительство колеса обозрения диаметром 38 метров, высотой до 40 метров с учетом фундамента. Оно откроет панорамные виды на Вологду и вместит до 120 человек в 20 кабинках.

Такие проекты повышают привлекательность парков как центров городского досуга. Стройка может временно ограничить соседние зоны, но результат того стоит.

"Новые аттракционы вроде колеса обозрения усиливают роль парков в развитии внутреннего туризма регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева

Что известно о новом колесе обозрения

Колесо будет современным: закрытые кабинки обеспечат комфорт в любую погоду. Высота позволит любоваться городом с высоты птичьего полета. Проект вписывается в тенденцию благоустройства, аналогичную реставрациим культурных объектов.

Строительство стартует летом, сроки зависят от финансирования и погоды. Это инвестиция в будущее парка, которая привлечет туристов и местных.

Как это повлияет на посетителей парка

Закрытие горки слегка сократит зимние опции, но разнообразие аттракционов компенсирует. Летом стройка может закрыть часть территории, но новые виды с колеса станут бонусом. Посетители получат больше поводов возвращаться.

Парки эволюционируют, балансируя между сезоном и развитием. Вологодчане привыкли к таким переменам — они улучшают качество отдыха.

Перспективы развития городских парков

Парк Ветеранов — пример, как муниципалитеты обновляют инфраструктуру. Аналогичные проекты в регионах Северо-Запада показывают: инвестиции окупаются ростом посещаемости. Вологде предстоит интегрировать колесо в общую экосистему досуга.

"Местное самоуправление играет ключевую роль в таких трансформациях парков, обеспечивая баланс между традициями и инновациями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

Ответы на популярные вопросы о парках Вологды

Когда полностью разберут тюбинговую горку в парке Ветеранов?

Демонтаж уже начался и завершится в ближайшие дни, в зависимости от погоды. Это позволит быстро перейти к весенним работам.

Будут ли аттракционы работать в будни?

Пока только по выходным и праздникам. Летний график с ежедневной работой стартует в июне.

Влияет ли стройка колеса на другие аттракционы?

Возможны временные корректировки, но руководство минимизирует неудобства для посетителей.

Открыто ли колесо обозрения для всех возрастов?

Да, 20 кабин вместят до 120 человек, включая семьи. Детали безопасности уточнят ближе к запуску.

