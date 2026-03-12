Пора готовить место для высоты: в вологодском парке начали демонтаж тюбинговой горки

В Вологде завершается зимний сезон развлечений: катания с тюбинговой горки в парке Ветеранов официально закрыты. Специалисты уже начали демонтаж конструкции, чтобы подготовить территорию к летним работам. Это стандартная практика для городских парков — после таяния снега горки разбирают, освобождая место для новых аттракционов.
Директор МАУК "Парки Вологды" Юрий Коневич подтвердил: разбор горки в парке Ветеранов стартует сегодня, за ним последует Евковка. Остальные развлечения продолжают работать по зимнему графику — по выходным и праздникам. Летом парк ждут перемены, включая строительство крупного колеса обозрения.
Аттракционы в парке Ветеранов остаются популярны: автодром с шестью машинками, цепочная карусель "Фрукты", детское колесо "Бабочки", "Пиратский корабль", ретрокачели и семейный паровоз. Переход на летний режим ожидается в июне, но стройка колеса может внести корректировки.
Зимний сезон в вологодских парках подходит к концу из-за потепления и таяния снега. Тюбинговые горки, популярные среди семей с детьми, требуют снежного покрова для безопасной эксплуатации. Как только условия меняются, конструкции разбирают, чтобы избежать аварий и подготовить площадку.
Это не прихоть — стандартная процедура для всех городских парков. В парке Ветеранов демонтаж стартовал первым, за ним последует Евковка.
Несмотря на закрытие горки, парк Ветеранов не пустует. Доступны автодром с расширенной площадкой и шестью машинками, цепочная карусель "Фрукты", детское колесо обозрения "Бабочки", экстремальный "Пиратский корабль", ретрокачели и семейный паровоз. Эти развлечения подходят для всех возрастов.
|Аттракцион
|Описание
|Автодром
|Увеличенная площадка, 6 машин
|Карусель "Фрукты"
|Цепочная, для детей
|Колесо "Бабочки"
|Детское обозрение
|"Пиратский корабль"
|Экстремальный
Аттракционы в парке Ветеранов следуют зимнему режиму: открыты по выходным и в праздники. Полный переход на летний график планируется в июне, когда дни удлинятся и поток гостей вырастет. Это позволит оптимизировать эксплуатацию под пик сезона.
Изменения возможны из-за подготовки к стройке, но руководство обещает минимизировать неудобства. Посетителям стоит проверять актуальное расписание на месте или в соцсетях парка.
Лето принесет в парк Ветеранов обновления. Главное событие — строительство колеса обозрения диаметром 38 метров, высотой до 40 метров с учетом фундамента. Оно откроет панорамные виды на Вологду и вместит до 120 человек в 20 кабинках.
Такие проекты повышают привлекательность парков как центров городского досуга. Стройка может временно ограничить соседние зоны, но результат того стоит.
Колесо будет современным: закрытые кабинки обеспечат комфорт в любую погоду. Высота позволит любоваться городом с высоты птичьего полета. Проект вписывается в тенденцию благоустройства, аналогичную реставрациим культурных объектов.
Строительство стартует летом, сроки зависят от финансирования и погоды. Это инвестиция в будущее парка, которая привлечет туристов и местных.
Закрытие горки слегка сократит зимние опции, но разнообразие аттракционов компенсирует. Летом стройка может закрыть часть территории, но новые виды с колеса станут бонусом. Посетители получат больше поводов возвращаться.
Парки эволюционируют, балансируя между сезоном и развитием. Вологодчане привыкли к таким переменам — они улучшают качество отдыха.
Парк Ветеранов — пример, как муниципалитеты обновляют инфраструктуру. Аналогичные проекты в регионах Северо-Запада показывают: инвестиции окупаются ростом посещаемости. Вологде предстоит интегрировать колесо в общую экосистему досуга.
Демонтаж уже начался и завершится в ближайшие дни, в зависимости от погоды. Это позволит быстро перейти к весенним работам.
Пока только по выходным и праздникам. Летний график с ежедневной работой стартует в июне.
Возможны временные корректировки, но руководство минимизирует неудобства для посетителей.
Да, 20 кабин вместят до 120 человек, включая семьи. Детали безопасности уточнят ближе к запуску.
