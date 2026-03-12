Зеленые острова вместо пустырей: в Пскове началась подготовка к масштабному обновлению

В Пскове готовят масштабное обновление городских пространств. Члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы рассмотрели план на 2026 год. Среди приоритетов — завершение работ в сквере у гостиницы "Рижская", что сделает эту зону еще привлекательнее для жителей и гостей.

Заседание провел Юрий Бурлин. План охватывает озеленение, ремонт дорог, обустройство спортивных площадок и дворов. Особое внимание уделят нуждам маломобильных граждан, чтобы город стал удобным для всех.

Это не разовые акции, а системный подход к улучшению среды. Псков преображается, сочетая традиции с современными решениями.

План благоустройства на 2026 год

Комитет одобрил комплекс мер по озеленению и обновлению Пскова. Документ учитывает федеральные программы и местные нужды. Работы охватят центр и окраины, чтобы город дышал свежестью.

Губернаторский проект по цветочному оформлению дополнит усилия. Это повысит эстетику и привлечет туристов.

Объект Планируемые работы Сквер у "Рижской" Завершение благоустройства Чудская и Ижорского Батальона Обновление сквера Индустриальная, 2 Общественная территория Звёздная и Сиреневый Бульвар Спортивная площадка Корытовский лесопарк Благоустройство

"Благоустройство должно учитывать не только эстетику, но и функциональность городских пространств", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сквер у гостиницы "Рижская"

Завершение работ здесь — приоритет. Сквер станет уютным местом для отдыха. Дополнят пешеходные дорожки и скамейки.

Близость к центру сделает его магнитом для прогулок. Это повысит привлекательность района.

С учетом реставрации близлежащих памятников, зона интегрируется в исторический контекст.

Ключевые общественные пространства

Сквер на Чудской и Ижорского Батальона обновят полностью. Территория у Индустриальной, 2, получит современный облик.

Эти проекты улучшат доступность и безопасность. Жители отмечают положительные сдвиги.

"Озеленение играет ключевую роль в экологии городов, снижая стресс и улучшая воздух", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Спортивные зоны и лесопарки

Спортивная площадка на Звёздной и Сиреневом Бульваре мотивирует к активности. Корытовский лесопарк ждут тропинки и зоны отдыха.

Это способствует здоровью населения. Семьи оценят новые возможности.

Ремонт дорог и остановок

Капремонт дорог, обновление остановок — в плане. Уборка аварийных деревьев предотвратит риски.

Высадка цветов и дворовые работы дополнят картину. Город станет чище и ярче.

Связь с экологическими инициативами усилит эффект.

"Благоустройство дворов повышает стоимость недвижимости и качество жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Учет нужд маломобильных граждан

Депутат Марина Борисенкова похвалила администрацию за пандусы и тактильную плитку в парках. Просит продолжать.

Это стандарт современного города. Доступность — для всех.

Перспективы развития

План интегрирует Псков в федеральные тренды. Туризм и комфорт вырастут.

Жители ждут результатов. Город меняется к лучшему.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве Пскова

Когда завершат сквер у "Рижской"?

В 2026 году, как указано в плане комитета.

Какие спортивные объекты появятся?

Площадка у Звёздной и Сиреневого Бульвара, плюс работы в Корытовском лесопарке.

Учтут ли маломобильных?

Да, пандусы и плитка уже применяют, практика продолжится.

Что с дорогами?

Капремонт и остановки в приоритете.

