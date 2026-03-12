Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Зеленые острова вместо пустырей: в Пскове началась подготовка к масштабному обновлению

Россия » Северо-Запад » Псков

В Пскове готовят масштабное обновление городских пространств. Члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы рассмотрели план на 2026 год. Среди приоритетов — завершение работ в сквере у гостиницы "Рижская", что сделает эту зону еще привлекательнее для жителей и гостей.

Рижская гостиница и памятник княгине Ольге в Пскове
Фото: commons.wikimedia.org by PlatonPskov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рижская гостиница и памятник княгине Ольге в Пскове

Заседание провел Юрий Бурлин. План охватывает озеленение, ремонт дорог, обустройство спортивных площадок и дворов. Особое внимание уделят нуждам маломобильных граждан, чтобы город стал удобным для всех.

Это не разовые акции, а системный подход к улучшению среды. Псков преображается, сочетая традиции с современными решениями.

План благоустройства на 2026 год

Комитет одобрил комплекс мер по озеленению и обновлению Пскова. Документ учитывает федеральные программы и местные нужды. Работы охватят центр и окраины, чтобы город дышал свежестью.

Губернаторский проект по цветочному оформлению дополнит усилия. Это повысит эстетику и привлечет туристов.

Объект Планируемые работы
Сквер у "Рижской" Завершение благоустройства
Чудская и Ижорского Батальона Обновление сквера
Индустриальная, 2 Общественная территория
Звёздная и Сиреневый Бульвар Спортивная площадка
Корытовский лесопарк Благоустройство

"Благоустройство должно учитывать не только эстетику, но и функциональность городских пространств", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сквер у гостиницы "Рижская"

Завершение работ здесь — приоритет. Сквер станет уютным местом для отдыха. Дополнят пешеходные дорожки и скамейки.

Близость к центру сделает его магнитом для прогулок. Это повысит привлекательность района.

С учетом реставрации близлежащих памятников, зона интегрируется в исторический контекст.

Ключевые общественные пространства

Сквер на Чудской и Ижорского Батальона обновят полностью. Территория у Индустриальной, 2, получит современный облик.

Эти проекты улучшат доступность и безопасность. Жители отмечают положительные сдвиги.

"Озеленение играет ключевую роль в экологии городов, снижая стресс и улучшая воздух", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Спортивные зоны и лесопарки

Спортивная площадка на Звёздной и Сиреневом Бульваре мотивирует к активности. Корытовский лесопарк ждут тропинки и зоны отдыха.

Это способствует здоровью населения. Семьи оценят новые возможности.

Ремонт дорог и остановок

Капремонт дорог, обновление остановок — в плане. Уборка аварийных деревьев предотвратит риски.

Высадка цветов и дворовые работы дополнят картину. Город станет чище и ярче.

Связь с экологическими инициативами усилит эффект.

"Благоустройство дворов повышает стоимость недвижимости и качество жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Учет нужд маломобильных граждан

Депутат Марина Борисенкова похвалила администрацию за пандусы и тактильную плитку в парках. Просит продолжать.

Это стандарт современного города. Доступность — для всех.

Перспективы развития

План интегрирует Псков в федеральные тренды. Туризм и комфорт вырастут.

Жители ждут результатов. Город меняется к лучшему.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве Пскова

Когда завершат сквер у "Рижской"?

В 2026 году, как указано в плане комитета.

Какие спортивные объекты появятся?

Площадка у Звёздной и Сиреневого Бульвара, плюс работы в Корытовском лесопарке.

Учтут ли маломобильных?

Да, пандусы и плитка уже применяют, практика продолжится.

Что с дорогами?

Капремонт и остановки в приоритете.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх псков
Новости Все >
Трудное счастье в Ромэне: сказка, которая объединяет народы
Ржавые баки уходят в тень: площадки из вторсырья перестраивают дворы Нижнего Новгорода
Театр на Трубной покажет Дон Жуана без глянца: за блеском побед прячется опасная пустота
Театр на Ордынке ломает привычный формат: спектаклям готовят опасно притягательную бахрому смыслов
Календарная весна расставляет коварные ловушки: как организм теряет защиту под первыми лучами
Шашка поёт о донских степях: казачка в восьмом поколении передаёт детям мастерство предков
Отказы по кредитам бьют рекорды: россияне столкнулись с новой банковской реальностью
Анадырь рвёт швартовы: порт захватывает бухту Этелькуйым и превращается в СПГ-хаб Севера
Квадратные метры душат: ипотека превращает новоселье в финансовую ловушку с переплатой втрое
Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг
Сейчас читают
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Садоводство, цветоводство
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
В Красное море отправилась армада танкеров
Нефть
В Красное море отправилась армада танкеров
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче Любовь Степушова Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Последние материалы
Трудное счастье в Ромэне: сказка, которая объединяет народы
Ржавый скальпель в руках: Минфин режет расходы бюджета без жалости в марте 2026 года
Ржавые баки уходят в тень: площадки из вторсырья перестраивают дворы Нижнего Новгорода
Пора готовить место для высоты: в вологодском парке начали демонтаж тюбинговой горки
Театр на Трубной покажет Дон Жуана без глянца: за блеском побед прячется опасная пустота
Театр на Ордынке ломает привычный формат: спектаклям готовят опасно притягательную бахрому смыслов
Календарная весна расставляет коварные ловушки: как организм теряет защиту под первыми лучами
Зеленые острова вместо пустырей: в Пскове началась подготовка к масштабному обновлению
Генетика перевернула историю людей и неандертальцев: X-хромосома выдала правду
Не только в офисах прячутся деньги: в Псковской области наметился резкий скачок в оплате труда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.