Елена Романова

Не только в офисах прячутся деньги: в Псковской области наметился резкий скачок в оплате труда

Россия » Северо-Запад » Псков

Зимний сезон 2023-2024 годов принес Псковской области заметный подъем на рынке труда. По данным платформы Авито Работа, зарплатные предложения в ключевых отраслях выросли существенно, опережая средние темпы по Северо-Западу. Лидером стал сегмент технического обслуживания и ремонта оборудования — здесь средняя оплата достигла 133 611 рубля в месяц, что на 55% выше прошлогоднего уровня.

Сканер
Фото: www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Сканер

Этот тренд отражает растущий спрос на квалифицированных специалистов, способных обеспечивать бесперебойную работу производств и инфраструктуры. Компании вынуждены повышать ставки, чтобы привлечь и удержать кадры в условиях дефицита профессионалов.

Рост касается не только технических сфер, но и консалтинга, телекоммуникаций, общепита и транспорта. Такие изменения сигнализируют о позитивной динамике региональной экономики.

Лидер по зарплатам: техническое обслуживание

Сфера технического обслуживания и ремонта техники лидирует по уровню оплаты в Псковской области. Средние предложения выросли на 55% и достигли 133 611 рубля в месяц. Это прямой отклик на потребность в инженерах и сервисных специалистах, без которых остановятся производства.

Компании активно модернизируют оборудование, что усиливает спрос. В промышленном форуме Пскова подчеркивали роль таких кадров в кооперации регионов.

Сфера Средняя зарплата, руб./мес.
Техническое обслуживание 133 611
Консалтинг 75 236
Телекоммуникации 66 903
Общепит 70 995
Транспортное машиностроение 115 653

Данные усреднены по вакансиям, реальная оплата может быть выше за счет премий.

"Рост зарплат в техническом обслуживании отражает инвестиции в инфраструктуру Псковской области", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Консалтинг набирает обороты

Консалтинг показал максимальный прирост — 57%, с средней зарплатой 75 236 рубля. Спрос на экспертов по управленческим и финансовым проектам растет на фоне сложных экономических задач.

Региональные компании ищут помощь в оптимизации процессов, что толкает вверх ставки.

Телекоммуникации в плюсе

В телекоме зарплаты выросли на 33% до 66 903 рубля. Цифровизация инфраструктуры требует квалифицированных кадров для модернизации сетей.

Это часть общероссийского тренда, но в Псковской области темпы особенно высоки.

"Цифровизация усиливает дефицит специалистов в телекоме", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Общепит корректирует ставки

Общественное питание прибавило 31%, достигнув 70 995 рубля. Конкуренция за персонал и сезонный спрос заставляют повышать оплату.

Заведения борются за стабильный штат в пиковые периоды.

Транспортное машиностроение

Транспортное машиностроение выросло на 26% до 115 653 рубля. Производственные нужды и спрос на технарей — ключевые факторы.

"Производство в Пскове требует больше инженеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Почему растут зарплаты

Основные причины — дефицит кадров, модернизация и инвестиции. В Псковскую область возвращаются соотечественники, усиливая рынок труда.

Национальные проекты и региональные программы подстегивают спрос на специалистов.

Что ждет регион

Позитивная динамика сохранится, особенно в технических сферах. Это укрепит экономику Псковской области.

Работники с опытом техобслуживания станут ключевыми фигурами.

Ответы на популярные вопросы о росте зарплат в Псковской области

Почему именно техническое обслуживание лидирует?

Дефицит квалифицированных инженеров и рост инвестиций в производство толкают вверх ставки. Средняя зарплата здесь — 133 611 рубль.

Влияет ли это на другие сферы?

Да, рост распространяется на консалтинг и телеком, отражая общий подъем спроса на профессионалов.

Реальна ли такая зарплата на руки?

Данные по вакансиям; с премиями итог может быть выше, но зависит от компании.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Елена Романова
Елена Михайловна Романова — эксперт по социальной политике и демографии регионов, доктор социологических наук, специалист по региональным аспектам рождаемости, смертности, миграции.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы экономика промышленность псковская область
