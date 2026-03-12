Не только в офисах прячутся деньги: в Псковской области наметился резкий скачок в оплате труда

Зимний сезон 2023-2024 годов принес Псковской области заметный подъем на рынке труда. По данным платформы Авито Работа, зарплатные предложения в ключевых отраслях выросли существенно, опережая средние темпы по Северо-Западу. Лидером стал сегмент технического обслуживания и ремонта оборудования — здесь средняя оплата достигла 133 611 рубля в месяц, что на 55% выше прошлогоднего уровня.
Этот тренд отражает растущий спрос на квалифицированных специалистов, способных обеспечивать бесперебойную работу производств и инфраструктуры. Компании вынуждены повышать ставки, чтобы привлечь и удержать кадры в условиях дефицита профессионалов.
Рост касается не только технических сфер, но и консалтинга, телекоммуникаций, общепита и транспорта. Такие изменения сигнализируют о позитивной динамике региональной экономики.
Сфера технического обслуживания и ремонта техники лидирует по уровню оплаты в Псковской области. Средние предложения выросли на 55% и достигли 133 611 рубля в месяц. Это прямой отклик на потребность в инженерах и сервисных специалистах, без которых остановятся производства.
Компании активно модернизируют оборудование, что усиливает спрос. В промышленном форуме Пскова подчеркивали роль таких кадров в кооперации регионов.
|Сфера
|Средняя зарплата, руб./мес.
|Техническое обслуживание
|133 611
|Консалтинг
|75 236
|Телекоммуникации
|66 903
|Общепит
|70 995
|Транспортное машиностроение
|115 653
Данные усреднены по вакансиям, реальная оплата может быть выше за счет премий.
"Рост зарплат в техническом обслуживании отражает инвестиции в инфраструктуру Псковской области", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Консалтинг показал максимальный прирост — 57%, с средней зарплатой 75 236 рубля. Спрос на экспертов по управленческим и финансовым проектам растет на фоне сложных экономических задач.
Региональные компании ищут помощь в оптимизации процессов, что толкает вверх ставки.
В телекоме зарплаты выросли на 33% до 66 903 рубля. Цифровизация инфраструктуры требует квалифицированных кадров для модернизации сетей.
Это часть общероссийского тренда, но в Псковской области темпы особенно высоки.
"Цифровизация усиливает дефицит специалистов в телекоме", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Общественное питание прибавило 31%, достигнув 70 995 рубля. Конкуренция за персонал и сезонный спрос заставляют повышать оплату.
Заведения борются за стабильный штат в пиковые периоды.
Транспортное машиностроение выросло на 26% до 115 653 рубля. Производственные нужды и спрос на технарей — ключевые факторы.
"Производство в Пскове требует больше инженеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Основные причины — дефицит кадров, модернизация и инвестиции. В Псковскую область возвращаются соотечественники, усиливая рынок труда.
Национальные проекты и региональные программы подстегивают спрос на специалистов.
Позитивная динамика сохранится, особенно в технических сферах. Это укрепит экономику Псковской области.
Работники с опытом техобслуживания станут ключевыми фигурами.
Дефицит квалифицированных инженеров и рост инвестиций в производство толкают вверх ставки. Средняя зарплата здесь — 133 611 рубль.
Да, рост распространяется на консалтинг и телеком, отражая общий подъем спроса на профессионалов.
Данные по вакансиям; с премиями итог может быть выше, но зависит от компании.
