Асфальт ушёл вместе со снегом: дороги Пскова превратились в опасный квест для водителей

В Пскове весна пришла не только с таянием снега, но и с глубокими ямами на асфальте. Автомобилисты превращают каждую поездку в рискованный квест: провалиться в выбоину на улице Народной или Шоссейной теперь почти норма. Даже недавно отремонтированные дороги не выдерживают, и водители вынуждены маневрировать, нарушая ПДД или снижая скорость до минимума.

Проблема ежегодная, но псковичи относятся к ней философски. "Зима кончилась, дороги всегда такие, к лету починят", — делится водитель Виктор Мазур. Ночью или после дождя ямы становятся особенно опасными: их не видно, глубину не оценить. Корреспондент Мария Саханенок разобралась, почему так происходит и как власти планируют исправить ситуацию.

Дорожники уже взялись за дело: засыпают щебнем, укладывают холодный асфальт, уплотняют и пропитывают битумом. На гарантийных участках подрядчики обязаны ремонтировать за свой счет. В этом году выделят 80 миллионов рублей на ремонт "картами" — это метод борьбы не только с ямами, но и с колейностью.

Почему асфальт проваливается весной

Зимой вода проникает в трещины асфальта, замерзает и расширяется, разрывая покрытие. Весной оттепель размывает основу, и появляются ямы. В Пскове такая погода усиливает эффект: частые циклы заморозки-оттаивания делают дороги уязвимыми даже после недавнего ремонта.

Проблема не нова, но в этом году ударила особенно сильно. Водители отмечают, что на некоторых улицах ямы возникли прямо на новом асфальте. Это сигнал для властей: нужно менять подход к укладке и материалам.

Причина разрушения Последствия для дорог Циклы заморозки-оттаивания Трещины и выбоины глубиной до 20 см Вода в основании Размыв грунта, провалы Колейность от трафика Снижение безопасности движения

Таблица показывает ключевые факторы. Без профилактики ситуация повторится осенью.

Самые опасные участки в Пскове

Улица Шоссейная — лидер по ямам: на правой полосе сплошные выбоины. Водители выезжают на встречную, рискуя аварией. На Народной проваливаются почти все машины. Рижский проспект, Ижорского батальона и Юбилейная тоже в зоне риска.

Ночью опасность растет: ямы маскируются лужами. Псковичи снижают скорость, но понимают: без ремонта город парализован.

"Дорожное хозяйство в Пскове требует усиления федеральных программ по комфорту городской среды, иначе ямы вернутся ежегодно", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Как борются с ямами: технологии ремонта

Дорожники убирают разрушенный асфальт, вычищают, засыпают щебнем или холодным асфальтом, уплотняют и битумом. Это временная мера, но эффективная. В Пскове уже починили участки на Ижорского батальона и других улицах.

Метод "картами" перспективнее: вырезают дефектное полотно целиком, укладывают новое. Это решает колейность и повышает безопасность. Проект благоустройства Пскова может включить такие инновации для общего облика города.

Пока ямочный ремонт — основа. Но эксперты настаивают на комплексном подходе.

Большие планы: 80 миллионов на дороги

Замглавы администрации Пскова Алексей Саенко анонсировал розыгрыш контрактов на 80 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт "картами" улично-дорожной сети. Это не только ямы, но и колейность — главная угроза безопасности.

Планы амбициозны: Псков притягивает заводы, растет трафик, нужны надежные дороги. Бюджет позволит охватить ключевые улицы.

"Аномальная погода в Псковской области усиливает разрушение покрытия, но правильный ремонт с учетом прогнозов минимизирует риски", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев.

Гарантийный ремонт: кто платит

На дорогах в гарантии подрядчики устраняют дефекты сами. Это мотивирует качество: ямы на таких участках заделывают оперативно. В Пскове это уже работает на нескольких магистралях.

Жалобы на чиновников редки, но Псковская область меняется, включая инфраструктуру. Юристы советуют фиксировать дефекты фото для претензий.

Что говорят жители и эксперты

Псковичи терпеливы: "Дороги нормальные, погода виновата". Но требуют долговечности. Администрация обещает летний ремонт.

"Региональное законодательство позволяет требовать гарантийный ремонт без бюрократии, главное — timely жалобы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова.

Общий настрой оптимистичный: с инвестициями Псков расцветет.

Ответы на популярные вопросы о ямах на дорогах Пскова

Почему ямы появляются именно весной?

Циклы заморозки-оттаивания разрушают асфальт: вода замерзает, расширяется, размывает основу при таянии.

Сколько стоит ремонт одной ямы?

От нескольких тысяч рублей щебнем до десятков тысяч "картой". В Пскове на 2026 год — 80 млн на всю сеть.

Что делать, если повредил машину?

Фиксируйте фото, обращайтесь к подрядчику или в администрацию. На гарантии — бесплатно.

Когда ждать полного ремонта?

К лету основные улицы приведут в порядок, полная сеть — по планам национальных проектов.

