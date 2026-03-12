Продукты в Карелии набирают цену как снежный ком: поставки бьют по карманам жителей

В Карелии с начала 2026 года заметно выросли цены на продукты питания. По данным Карелиястата, овощи подорожали на 21,6%, что стало самым заметным скачком. Картофель прибавил 9,1%, а яйца — 3,6%. Это ударило по повседневным тратам жителей Петрозаводска и других городов республики.
В то же время некоторые категории подешевели: кондитерские изделия и фруктово-ягодные консервы. Стоимость минимального набора продуктов в январе достигла 8410 рублей, увеличившись за месяц на 1,8%. Такие изменения отражают общую динамику цен в регионе.
На фоне транспортных проблем в Петрозаводске и других вызовов, рост цен усиливает давление на семьи. Разберёмся, что происходит и чего ждать дальше.
Овощи возглавили список подорожаний в Карелии — их цены выросли на 21,6% с начала года. Это касается борща, капусты, моркови и других базовых позиций. Картофель, ключевой продукт в рационе северян, подорожал на 9,1%.
|Продукт
|Изменение цены, %
|Овощи
|+21,6
|Картофель
|+9,1
|Яйца
|+3,6
"Подорожание базовых продуктов напрямую влияет на Валерий Козлов, региональный экономист. Это увеличивает дефицит семейных бюджетов и требует корректировки межбюджетных трансфертов.
Скачок цен на овощи связан с сезонными факторами и логистикой. В Карелии импортозависимость высока, а зимние поставки дорожают из-за топлива и спроса. Плюс, прошлогодние урожаи были слабее ожиданий.
Эксперты отмечают, что аномальная погода усилила давление. Жители Петрозаводска, сталкиваясь с зимними рисками на улицах, теперь ещё и тратят больше на еду.
Такая динамика типична для северных регионов, где свежие овощи — роскошь вне сезона.
В январе минимальный набор в Карелии стоил 8410 рублей — на 1,8% больше, чем в декабре. Это базовая корзина на человека: хлеб, молоко, мясо, овощи. Рост отражает инфляцию в ключевых категориях.
"Урожайность в Карелии пострадала от заморозков, что сказалось на ценах, — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов. Господдержка АПК поможет стабилизировать ситуацию.
Сравнивая с прошлым годом, набор подорожал существенно, нагружая низкооплачиваемые семьи.
Не все новости плохие: кондитерские изделия подешевели, как и фруктово-ягодные консервы. Это результат сезонных распродаж и снижения спроса после праздников.
Такой баланс смягчает общую инфляцию, давая передышку потребителям. В Петрозаводске, где жители жалуются на дефицит медуслуг, экономия на сладком хотя бы помогает.
Однако снижение в этих категориях не компенсирует рост на овощи и картофель.
Подорожание продуктов усугубляет бытовые проблемы горожан. Жители, борющиеся с закрытием переходов и вопросами безопасности, теперь экономят на еде.
"Социальные выплаты в Карелии нужно индексировать под инфляцию, чтобы поддержать многодетные семьи, — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
В районах с ветхим жильём и транспортными блокадами цены бьют сильнее.
Во второй половине года цены могут стабилизироваться за счёт нового урожая. Но логистика и топливо остаются рисками. Карелиястат прогнозирует умеренный рост.
Жителям стоит ориентироваться на местные продукты и акции. Региональные программы поддержки АПК помогут сдержать инфляцию.
Сезонный фактор, логистика и слабый прошлогодний урожай. Импорт из южных регионов дорожает зимой.
Местные консервы, крупы и картофель из запасов. Следите за акциями в сетях Петрозаводска.
Возможно, с теплицами и импортом. Но прогноз осторожный — инфляция держится.
Субсидии фермерам и индексация соцвыплат. Следите за нацпроектами по АПК.
