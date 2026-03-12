Продукты в Карелии набирают цену как снежный ком: поставки бьют по карманам жителей

В Карелии с начала 2026 года заметно выросли цены на продукты питания. По данным Карелиястата, овощи подорожали на 21,6%, что стало самым заметным скачком. Картофель прибавил 9,1%, а яйца — 3,6%. Это ударило по повседневным тратам жителей Петрозаводска и других городов республики.

Фото: https://unsplash.com by Ello is licensed under Free Открытый холодильник, полный здоровых продуктов

В то же время некоторые категории подешевели: кондитерские изделия и фруктово-ягодные консервы. Стоимость минимального набора продуктов в январе достигла 8410 рублей, увеличившись за месяц на 1,8%. Такие изменения отражают общую динамику цен в регионе.

На фоне транспортных проблем в Петрозаводске и других вызовов, рост цен усиливает давление на семьи. Разберёмся, что происходит и чего ждать дальше.

Самые подорожавшие продукты

Овощи возглавили список подорожаний в Карелии — их цены выросли на 21,6% с начала года. Это касается борща, капусты, моркови и других базовых позиций. Картофель, ключевой продукт в рационе северян, подорожал на 9,1%.

Продукт Изменение цены, % Овощи +21,6 Картофель +9,1 Яйца +3,6

"Подорожание базовых продуктов напрямую влияет на Валерий Козлов, региональный экономист. Это увеличивает дефицит семейных бюджетов и требует корректировки межбюджетных трансфертов.

Почему взлетели цены на овощи

Скачок цен на овощи связан с сезонными факторами и логистикой. В Карелии импортозависимость высока, а зимние поставки дорожают из-за топлива и спроса. Плюс, прошлогодние урожаи были слабее ожиданий.

Эксперты отмечают, что аномальная погода усилила давление. Жители Петрозаводска, сталкиваясь с зимними рисками на улицах, теперь ещё и тратят больше на еду.

Такая динамика типична для северных регионов, где свежие овощи — роскошь вне сезона.

Каким стал минимальный набор продуктов

В январе минимальный набор в Карелии стоил 8410 рублей — на 1,8% больше, чем в декабре. Это базовая корзина на человека: хлеб, молоко, мясо, овощи. Рост отражает инфляцию в ключевых категориях.

"Урожайность в Карелии пострадала от заморозков, что сказалось на ценах, — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов. Господдержка АПК поможет стабилизировать ситуацию.

Сравнивая с прошлым годом, набор подорожал существенно, нагружая низкооплачиваемые семьи.

Что подешевело в Карелии

Не все новости плохие: кондитерские изделия подешевели, как и фруктово-ягодные консервы. Это результат сезонных распродаж и снижения спроса после праздников.

Такой баланс смягчает общую инфляцию, давая передышку потребителям. В Петрозаводске, где жители жалуются на дефицит медуслуг, экономия на сладком хотя бы помогает.

Однако снижение в этих категориях не компенсирует рост на овощи и картофель.

Влияние на бюджет семей Петрозаводска

Подорожание продуктов усугубляет бытовые проблемы горожан. Жители, борющиеся с закрытием переходов и вопросами безопасности, теперь экономят на еде.

"Социальные выплаты в Карелии нужно индексировать под инфляцию, чтобы поддержать многодетные семьи, — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

В районах с ветхим жильём и транспортными блокадами цены бьют сильнее.

Прогнозы на год

Во второй половине года цены могут стабилизироваться за счёт нового урожая. Но логистика и топливо остаются рисками. Карелиястат прогнозирует умеренный рост.

Жителям стоит ориентироваться на местные продукты и акции. Региональные программы поддержки АПК помогут сдержать инфляцию.

Проверьте свои цены: сравните чеки января и декабря, оцените влияние на бюджет. Поделитесь в комментариях — что подорожало у вас в Карелии?

Ответы на популярные вопросы о подорожании продуктов в Карелии

Почему так сильно подорожали овощи?

Сезонный фактор, логистика и слабый прошлогодний урожай. Импорт из южных регионов дорожает зимой.

Чем заменить дорогие продукты?

Местные консервы, крупы и картофель из запасов. Следите за акциями в сетях Петрозаводска.

Будут ли цены падать весной?

Возможно, с теплицами и импортом. Но прогноз осторожный — инфляция держится.

Как государство помогает?

Субсидии фермерам и индексация соцвыплат. Следите за нацпроектами по АПК.

Читайте также