Ольга Морозова

Красота фасада рухнула: капремонт 2023 года не устоял перед карельскими ветрами

В Петрозаводске произошло очередное серьезное происшествие, поставившее под сомнение качество муниципальных работ. На улице Правды, буквально через три года после проведения капитального ремонта за бюджетные средства, произошло частичное обрушение декоративного ограждения крыши. Металлическая конструкция, которая должна была быть надежно закреплена, выгнулась и опасно нависла над оживленным тротуаром, создав угрозу для жизни пешеходов.

Петрозаводск, ул.Правды 3
Фото: commons.wikimedia.org by Avsolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жители города отмечают пугающую системность подобных инцидентов. Учитывая, что в недавнем прошлом город уже сталкивался с тем, как крыши Петрозаводска превратили улицы в зоны смертельного риска, нынешнее ЧП выглядит как закономерный итог халатного отношения к техническому надзору. Тот факт, что здание, где велись восстановительные работы, оказалось неспособно удержать собственные архитектурные элементы, требует тщательной проверки со стороны надзорных органов.

Почему разрушается свежий ремонт

Здание на улице Правды № 1-а и № 3 в 2023 году проходило через процедуру масштабного обновления. Подрядчик ООО "ЛИРА" отчитывался о восстановлении архитектурных фрагментов, включая балюстрады, сандрики и художественные фронтоны. Сегодня, в условиях переменчивого климата Карелии, состояние этих конструкций вызвало закономерные вопросы. Даже если программа расселения ветхого жилья реализуется активно, сохранение исторического наследия остается слабым звеном в цепочке муниципальных расходов.

Техническая составляющая зданий часто страдает из-за экономии на материалах или неправильного расчета нагрузок. В вопросах городской среды важен комплексный подход, ведь любая инфраструктурная проблема может стать критической точкой. Специалисты предполагают, что коррозия крепежных элементов или неверный монтаж снегозадержателей могли привести к усталости металла, который под тяжестью осадков просто не выдержал нагрузки.

"Капитальный ремонт — это не просто покраска фасада, а сложный инженерный процесс, где малейшая ошибка в расчетах износа сетей приводит к досрочному выходу объекта из строя," — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Кто ответит за архитектурную халатность

В администрации Петрозаводска предпочли дистанцироваться от прямого комментирования причин случившегося, предложив обратиться в Госкомитет по жилищному надзору. Такая позиция вызывает раздражение у горожан, которые уже привыкли к тому, что в городе распоряжаются городской недвижимостью без должной оглядки на долгосрочные риски. Когда объект сдан в эксплуатацию совсем недавно, бремя ответственности должен нести исполнитель работ по гарантийным обязательствам.

Этап контроля Ответственный орган
Приемка выполненных работ Региональный оператор капремонта
Надзор за содержанием Госкомитет по жилищному надзору

Если подрядная организация допустила брак, последствия должны быть устранены оперативно, а не после того, как конструкция чуть не травмировала прохожих. Подобная управленческая инертность — частое явление, сопровождающее транспортные и инфраструктурные конфликты в регионах.

"Безопасность городских пространств — это баланс между эстетическим обликом и жесткими требованиями к материалам, которые, к сожалению, часто нарушаются в угоду отчетности," — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Безопасность городских пространств

Петрозаводску жизненно необходимо пересмотреть механизмы приема объектов после капитального ремонта. Пока мы наблюдаем, как городские власти решают проблемы нехватки кадров в медицине, критическая инфраструктура продолжает ветшать. Создание комфортной среды невозможно без обеспечения физической безопасности граждан, даже если это требует дополнительных расходов на аудит ранее сданных объектов.

"Психологический дискомфорт у жителей вызывает не только само ЧП, но и отсутствие ясного коммуникационного канала между властью и людьми в моменты реальной опасности," — добавила психолог Дарья Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии жилого фонда

Кто должен контролировать качество ремонта?

Согласно действующему законодательству, ответственность за содержание общего имущества лежит на управляющей компании, а контроль за качеством выполненных работ в рамках капремонта осуществляет региональный фонд капитального ремонта и орган ГЖИ.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, психолог Дарья Кравцова
