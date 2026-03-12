Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Петрова

Клещи стряхивают зимний сон: паразиты оживают в Вологодской области с первыми теплыми почвами

Россия » Северо-Запад

Первые признаки весны в Вологодской области традиционно связаны не только с таянием снегов, но и с пробуждением опасных обитателей лесов и парков. Уже со следующей недели метеорологические показатели ожидают выхода клещей из состояния диапаузы. Биологическая активность этих паукообразных напрямую коррелирует с температурой почвы, прогревающейся до критических отметок, что делает регион зоной повышенного внимания для экстренных служб.

Клещь
Фото: flickr.com by Judy Gallagher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещь

Статистическое напряжение в области растёт: ежегодный поток пострадавших от укусов исчисляется тысячами. Эксперты подчеркивают, что риск встречи с членистоногими угрожает не только лесникам или туристам, но и жителям городов, посещающим парковые зоны. Для тех, кто проходит плановую диспансеризацию, врачи рекомендуют в рамках профилактики интересоваться статусом своей иммунизации против энцефалита.

Когда ожидать пика активности

Жизненный цикл клеща жёстко привязан к фотопериодности и накоплению тепла. Как только среднесуточная температура фиксируется выше нуля, начинается процесс активизации метаболизма. Несмотря на то что пик приходится на теплое время года, апрель остается коварным месяцем из-за высокой влажности и остатков прошлогодней листвы, где сохраняется микроклимат для зимовки.

В текущем полевом сезоне значительное влияние на популяцию окажет характер снеготаяния. Специалисты указывают, что именно избыточная влага, сохраняющаяся в почве дольше обычного, может спровоцировать "волновую" активность особей. Это требует от населения повышенной бдительности при прогулках в пригородах.

"Резкие температурные качели весной провоцируют аномалии в поведении животных и насекомых, поэтому стоит быть готовыми к смещению типовых графиков выхода паукообразных в различных районах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Эпидемиологический профиль региона

Вологодская область традиционно входит в число территорий, где природные очаги инфекций весьма развиты. Ситуация осложняется тем, что социальная помощь и расходы бюджета часто фокусируются на иных нуждах, оставляя профилактические программы по дезинсекции в рамках обязательного минимума. Однако работы по обработке территорий запланированы, что должно несколько снизить риски в наиболее посещаемых местах.

Важно различать зоны риска: наиболее опасны опушки смешанных лесов с густым подлеском. Оставляя заботу о сохранении биоразнообразия специалистов, обычным гражданам следует помнить, что даже короткие вылазки на природу могут потребовать использования репеллентов.

Методы защиты и профилактики

Вакцинация остается "золотым стандартом" предотвращения тяжелых осложнений. Поскольку антитела — это специфические белки, организму требуется время на их выработку, поэтому иммунизацию начинают задолго до сезона. Тем не менее даже вакцинированным лицам не стоит пренебрегать мерами физической изоляции от насекомых.

Мера защиты Эффективность
Вакцинация Высокая
Закрытая одежда Средняя

"Психологический аспект здесь играет важную роль: осознание личной ответственности и знание алгоритмов первой помощи значительно снижают уровень тревожности населения после укуса", — отметила в беседе с Pravda. Ru психолог Дарья Кравцова.

Анализ обращений

Статистика последних лет показывает, что количество инцидентов сохраняется на высоком уровне. В 2025 году почти 16 тысяч жителей обратились за медицинской помощью, причем доля несовершеннолетних остается вызывающе высокой. Это диктует необходимость усиленного контроля за состоянием детских лагерей и рекреационных зон перед открытием летнего сезона.

Помимо прочего, стоит обращать внимание на поддержку работодателей, которые обеспечивают безопасность своих сотрудников, работающих в полевых условиях. Часто именно они первыми сталкиваются с инцидентами, требующими срочной транспортировки клеща на анализ в лабораторных условиях.

"Незаконные рубки и общее изменение состояния лесных массивов также способствуют изменению ареалов обитания клещей, что требует от нас более пристального внимания к экологии региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Что делать, если клещ все же присосался?

Необходимо аккуратно извлечь его пинцетом или специальной петлей, не раздавливая тельце. Место укуса продезинфицировать спиртовым раствором. Само насекомое поместить в чистую емкость и доставить в лабораторию для исследования на вирус энцефалита или боррелиоз.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, психолог Дарья Кравцова, эколог Игорь Степанов
Автор Ирина Петрова
Ирина Викторовна Петрова — эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам, кандидат технических наук, специалист по прогнозированию, оценке и управлению рисками ЧС природного характера в регионах России.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы здоровье энцефалит вакцинация вологодская область
Новости Все >
Квадратные метры душат: ипотека превращает новоселье в финансовую ловушку с переплатой втрое
Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг
Кресло жрёт бюджет как зверь: приём у стоматолога в миллионниках России взлетел до небес
Асфальтовый занавес поднимается: ключевые магистрали Благовещенска преобразятся до неузнаваемости
Листья тайги спрятали целую аптеку: сагаан-дали раскрывает более 50 соединений для борьбы с инфекциями
Охотский туман в квитанциях рассеивается: федеральный контроль фиксирует тарифы на тепло в Магадане
Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром
Сопки Приморья оживают в движении: круизная линия связывает Владивосток с берегами Камчатки
Квартиры на Арсеньева стоят без жильцов: администрация требует миллионы за задержку переселения на Камчатке
На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир
Сейчас читают
В Красное море отправилась армада танкеров
Нефть
В Красное море отправилась армада танкеров
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Последние материалы
Готовая еда крадет завтраки: рестораны Калининграда ищут спасение в уникальных концепциях
Квадратные метры душат: ипотека превращает новоселье в финансовую ловушку с переплатой втрое
Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг
Продукты в Карелии набирают цену как снежный ком: поставки бьют по карманам жителей
Кресло жрёт бюджет как зверь: приём у стоматолога в миллионниках России взлетел до небес
Асфальтовый занавес поднимается: ключевые магистрали Благовещенска преобразятся до неузнаваемости
Листья тайги спрятали целую аптеку: сагаан-дали раскрывает более 50 соединений для борьбы с инфекциями
Охотский туман в квитанциях рассеивается: федеральный контроль фиксирует тарифы на тепло в Магадане
Красота фасада рухнула: капремонт 2023 года не устоял перед карельскими ветрами
Хрущевки меняют статус: эти новые правила поддержки делают жилье в регионах ликвидным товаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.