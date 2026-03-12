Фонари обещают безопасность дворам: Череповец делегирует установку света общим собраниям жильцов

В начале февраля администрация Череповца анонсировала запуск проекта "Светлый двор", направленного на ликвидацию "серых зон" в жилых кварталах. Инициатива, призванная сделать городскую среду более безопасной и дружелюбной в вечернее время, ожидаемо получила широкую поддержку жителей. Однако за фасадной привлекательностью названия скрывается сложная финансовая механика, перекладывающая реализацию программы непосредственно на плечи собственников жилья.

Фото: commons.wikimedia.org by A-DIR, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Двор ночью

Пока общественность обсуждает новые световые горизонты, экспертное сообщество задается вопросом: где именно проходит граница между "городским благоустройством" и "общедомовым имуществом". В то время как масштабная инфраструктура Череповца активно развивается за счет нацпроектов, установка фонарей во дворах, как оказалось, остается зоной ответственности самих горожан.

Затемненные дворы и ожидания горожан

Идея "Светлого двора" родилась не на пустом месте: осенью прошлого года администрация зафиксировала резкий рост обращений по поводу некачественного освещения придомовых территорий. По словам чиновников, пилотная установка светильников на ряде домов дала отличный результат, что послужило драйвером для расширения программы на 250 адресов в горизонте 2026 года.

Граждане активно откликнулись на призыв оставлять заявки, надеясь на комплексное решение проблемы безопасности. В комментариях жители отмечают риск падения, преступность в неосвещенных зонах и общее ощущение дискомфорта, которое мешает качеству жизни обычных горожан. Однако отсутствие централизованного бюджетного финансирования заставляет смотреть на проект под иным углом.

"Вопрос освещения дворов — это фундаментальная часть безопасности городской среды. Если проект переходит в плоскость самофинансирования, собственникам необходимо крайне внимательно изучить статьи расходов в квитанциях, чтобы не допустить дублирования платежей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Экономика света: за чей счет банкет?

Главная интрига программы заключается в вопросе финансирования. Официальный запрос редакции принес прямолинейный ответ: бюджетные средства на установку освещения не предусмотрены. Фактически, город предлагает жителям использовать внутренние ресурсы многоквартирного дома, такие как фонд "текущего ремонта" или доходы от аренды общего имущества.

Подобный подход ставит в неравное положение дома с разным уровнем износа инфраструктуры. Ситуация напоминает проблемы, с которыми сталкивается фонд капремонта Вологодская область при планировании замены лифтового оборудования, где накопления жильцов часто не покрывают реальных затрат на модернизацию.

Источник финансирования Условия использования Текущий ремонт Требует решения общего собрания собственников Аренда имущества Зависит от наличия коммерческих площадей в МКД

"Трансформация двора через целевые взносы собственников — это стандартная практика для благоустройства, но она требует высокой юридической грамотности жильцов. Важно не подписаться под долгосрочными обязательствами, которые превышают бюджетную способность дома", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Юридическая коллизия и позиция мэрии

В ответах на официальные запросы администрация Череповца подчеркивает, что перечень домов и способы реализации программы определяются управляющими компаниями самостоятельно. Это создает своего рода информационный вакуум, в котором собственники остаются один на один с УК, не получая прямой поддержки от градостроительного ведомства.

Такая позиция вызывает вопросы не только по самому проекту. Аналогичные проблемы с прозрачностью решений часто сопровождают чрезвычайные ситуации, когда требуется оперативное реагирование на угрозы паводка или другие инфраструктурные риски. Попытки получить экспертную оценку действий чиновников часто наталкиваются на бюрократические барьеры, ссылающиеся на федеральное законодательство.

"В условиях, когда муниципалитет снимает с себя часть финансовых обязательств, роль юристов по региональному законодательству становится ключевой. Жителям стоит тщательно проверять правомочность решений общих собраний перед началом любых работ", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о проекте "Светлый двор"

Кто принимает решение об участии дома в программе?

Решение принимается исключительно общим собранием собственников жилья. Именно владельцы квартир голосуют за использование средств на установку осветительного оборудования.

Какие средства можно направить на эти цели?

Допускается использование средств, заложенных в статью "текущий ремонт", а также поступления от сдачи в аренду общего имущества многоквартирного дома, если таковые имеются.

Читайте также