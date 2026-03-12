Тепло прячется в трубах: ремонт оставит мурманские дома без отопления почти на сутки

Жители Мурманска вновь сталкиваются с временными ограничениями в подаче коммунальных ресурсов. Согласно официальным данным, масштабные ремонтные работы на инженерных сетях потребуют приостановки отопления и горячего водоснабжения в ряде домов города. Плановое отключение запланировано на период с 11:00 12 марта до 06:00 13 марта 2026 года.

Подобные профилактические мероприятия являются неотъемлемой частью системы контроля качества ЖКХ, направленной на предотвращение более серьезных аварий в условиях экстремально низких температур Заполярья. Городские службы призывают собственников жилья с пониманием отнестись к временным неудобствам, требующим оперативного вмешательства специалистов.

График и адреса отключений

В указанный период рабочие бригады приступят к замене изношенных узлов теплотрасс. Полное отсутствие отопления и горячего водоснабжения будет зафиксировано в домах по проспекту Кирова (д. 60, 62, 62а, 51а, 53, 53а), а также на улице Гвардейской (д. 21, 21а, 22, 23, 24) и улице Павлова (д. 2, 3, 5, 7, 9, 9а).

Для ряда других адресов ограничение затронет только горячее водоснабжение, при этом отопительная система продолжит функционировать в штатном режиме. В этот перечень вошли здания по улицам Полухина, Фролова, Радищева, Чехова, Куйбышева, Рылеева, Книповича, Полярные Зори, Трудовые резервы, а также в переулке Дальний и по улице Новое Плато.

"Техническое состояние магистральных сетей требует циклического мониторинга. Даже кратковременные отключения — это способ избежать масштабных прорывов в зимний период, когда нагрузка на систему максимальна", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Как будет произведен перерасчет услуг

Потребители, чьи дома попали в зону отключения, имеют право на перерасчет стоимости коммунальных услуг. Согласно законодательству, расчет производится автоматически на основании данных управляющих компаний и поставщиков ресурса. Сумма в квитанции за март будет уменьшена пропорционально времени отсутствия горячей воды и тепла.

Администрация города напоминает, что при возникновении вопросов по начислениям жители могут обратиться в свою управляющую организацию. Качественный контроль за такими процессами — важный элемент региональной политики, позволяющий минимизировать риски для горожан.

"Статистика показывает, что жители стали внимательнее следить за качеством услуг. Автоматизация перерасчета помогает снять социальную напряженность, когда люди видят, что их права защищены и не требуют беготни по кабинетам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Источник услуги Статус на 12-13 марта Отопление Отключено по ряду адресов Горячая вода Отключено во всех указанных домах

Для минимизации стресса, связанного с временным дискомфортом, крайне важно сохранять рациональный подход к планированию быта. Специалисты городской администрации рекомендуют в течение периода ремонтных работ следить за сообщениями местных служб, информация о ходе работ оперативно обновляется.

"Любая ЧС, даже плановая, требует психологической готовности. Мы рекомендуем жителям концентрироваться на бытовых делах и не поддаваться коллективной тревожности, так как ремонт — это необходимые инвестиции в будущий комфорт", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Дарья Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте сетей

Зачем отключать отопление, если на улице еще холодно?

Технология проведения сварочных и ремонтных работ на теплотрассах требует полного сброса давления и освобождения системы от теплоносителя. Использование современной техники позволяет сократить эти сроки до минимума, однако физика процесса диктует свои ограничения для обеспечения безопасности самих ремонтников.

