Ирина Петрова

Тундровый страж ускользает: песец на Кольском полуострове держится на волоске от исчезновения

Мурманск

Один из самых узнаваемых обитателей северных широт — песец — оказался на грани исчезновения на Кольском полуострове. Согласно новейшим исследованиям, численность этого хищника в Мурманской области сократилась до критических значений, измеряемых всего несколькими десятками особей. Ситуация настолько серьезна, что вид был официально внесен в региональную Красную книгу.

Фото: Designed by Freepik by r3dmax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Для Арктики исчезновение песца — это не просто потеря биоразнообразия, а нарушение сложного экологического баланса. Исследователи из Карельского научного центра РАН, посвятившие почти десять лет изучению этих животных, подчеркивают: выживание вида напрямую зависит от состояния тундровых экосистем, которые сейчас испытывают колоссальное давление. Подобные природные угрозы соседствуют с техногенными вызовами, затрагивающими даже инженерные сети и благоустройство дворов вблизи населенных пунктов региона.

Мониторинг из космоса: как находят невидимое

Исследование популяции песца на Кольском полуострове требует поистине атлетических усилий. Поскольку многие особи обитают в глухих тундровых зонах, куда нет доступа наземному транспорту, ученые прибегли к методам дистанционного зондирования. Спутниковые снимки позволили выявить потенциальные норы, нанесенные еще на карты 1933 года.

Чтобы подтвердить находки, зоологам приходилось преодолевать сотни километров по Баренцеву морю на надувных лодках. Это сложная и опасная логистика, сопоставимая по уровню трудностей с организацией грузооборота порта, где любая ошибка в расчетах ведет к потере времени и ресурсов. Обнаруженные логовища зачастую используются поколениями животных на протяжении десятилетий.

"Использование спутниковых данных для поиска логовищ — это пример адаптации фундаментальной науки к реалиям труднодоступных территорий. Когда мы видим, что песцы возвращаются в одни и те же убежища спустя 90 лет, становится очевидно насколько важна консервация этих мест обитания", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по природопользованию Игорь Степанов.

Первые признаки восстановления популяции

В 2023 году экспедиция принесла обнадеживающие результаты: в восточной части полуострова удалось зафиксировать размножение песцов. Ученые обнаружили пару с выводок, что стало первым подобным подтвержденным фактом в текущем столетии. Это доказывает, что при должных условиях вид способен к воспроизводству.

Однако успех одной экспедиции не гарантирует стабильность. Численность песца сильно коррелирует с циклами размножения грызунов — леммингов и полевок. Если кормовая база оказывается скудной, хищники сознательно отказываются от продолжения рода, чтобы не расходовать жизненные силы.

Климат и кормовая база

Изменение климата в Арктике стало для песца главным врагом. Участившиеся аномалии погоды сбивают привычные циклы экосистемы. Отсутствие снежного покрова или слишком ранние оттепели напрямую влияют на доступность добычи для млекопитающих.

Фактор риска Влияние на популяцию
Циклы леммингов Глубокая депрессия численности отменяет размножение
Антропогенный фактор Разрушение нор при хозяйственном освоении
Климатический сдвиг Дестабилизация кормовой базы в межсезонье

"Анализ региональных аномалий показывает, что мы наблюдаем не просто временное похолодание или потепление, а системную перестройку всей тундровой среды. Песец здесь выступает как живой индикатор, сигнализирующий о том, что биологические механизмы адаптации начинают давать сбой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Стратегия спасения вида

Для предотвращения исчезновения песца необходимо создание каталога всех существующих норовищ и их юридическая защита. Охранный статус территорий, где расположены логовища, позволит минимизировать антропогенное воздействие, которое сейчас неизбежно возрастает с расширением инфраструктурных проектов в Арктике.

"Сохранение таких локаций требует не только научных изысканий, но и грамотного бюджетного планирования. Развитие территорий должно быть гармонизировано с экологическими требованиями, иначе мы рискуем потерять символы региона быстрее, чем планировали", — объяснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о песцах

Почему песец не размножается каждый год?

Размножение песца напрямую зависит от численности леммингов. Если их мало, хищники переходят в режим энергосбережения, чтобы выжить самим.

Сколько сейчас особей на Кольском полуострове?

По экспертным оценкам, численность взрослых особей составляет несколько десятков, что делает этот вид критически уязвимым.

Почему важно защищать норы песцов?

Песцы используют одни и те же норы десятилетиями и даже веками. Это сложные инженерные сооружения, которые передаются из поколения в поколение.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, климатолог Павел Лебедев, экономист Валерий Козлов
Автор Ирина Петрова
Ирина Викторовна Петрова — эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам, кандидат технических наук, специалист по прогнозированию, оценке и управлению рисками ЧС природного характера в регионах России.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы арктика экология мурманская область
