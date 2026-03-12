Северная столица сбрасывает якорь: Петербург выходит из антирейтинга самых аварийных регионов России

Статистика дорожной безопасности в России по итогам 2025 года продемонстрировала неожиданные сдвиги в географии аварийности. Санкт-Петербург, который на протяжении долгого времени удерживал сомнительный статус одного из наиболее опасных регионов для автомобилистов, сумел покинуть антирейтинг. По данным Страхового дома ВСК, доля ДТП в Северной столице сократилась настолько, что город вышел из списка лидеров по количеству происшествий.

Однако общая картина по стране остается напряженной. Пока одни мегаполисы оптимизируют потоки и снижают риск столкновений, другие — из-за высокой плотности трафика и специфики городской логистики — продолжают удерживать верхние строчки в хронике дорожных происшествий. Анализ страховых случаев позволяет взглянуть на ситуацию не только через призму географических координат, но и через состояние автопарка.

География риска: где на дорогах опаснее всего

Лидерами, или, если быть точнее, антилидерами по числу аварий остаются Москва и Краснодарский край. На долю Москвы приходится около 9% всех дорожно-транспортных происшествий в стране, в то время как Краснодарский край закрывает вторую строчку с показателем 7%. Высокая концентрация ДТП в этих субъектах закономерна: огромный поток личного автотранспорта вкупе с интенсивной деловой активностью создает перманентную нагрузку на дорожную инфраструктуру.

В список регионов с наиболее сложной ситуацией также вошли Московская область (6%) и Новосибирская область (3,6%). Также в зоне повышенного внимания остаются Ростовская область и Республика Башкирия, где доля аварий составляет по 2,8%. Специалисты подчеркивают, что борьба с аварийностью требует системного подхода, включающего развитие интеллектуальных транспортных систем и повышение дисциплины водителей.

"Статистика аварийности напрямую коррелирует с плотностью потока и качеством планировки дорожной сети. Наблюдаемое снижение показателей в Петербурге — результат комплексной работы по организации движения и внедрению камер, контролирующих новые правила безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Автомобили в зоне риска: статистика марок

Интерес представляет и распределение аварийности по брендам. Абсолютным лидером по частоте участия в ДТП остается LADA (12%). На втором месте — Toyota (11%), которую эксперты часто связывают с высокой интенсивностью эксплуатации данных машин как в частном, так и в коммерческом секторе. Далее следует корейский тандем Kia и Hyundai (по 7%), а замыкает пятерку Nissan (5%).

Отдельного внимания заслуживает сегмент китайских брендов, доля участия которых в ДТП составила 5,5% от общего объема. Среди них наиболее часто упоминаются Chery (29% внутри сегмента), Haval (25%) и Geely (21%). Впрочем, эксперты призывают не делать поспешных выводов: рост доли этих машин в статистике ДТП прямо пропорционален их растущей популярности и стремительному увеличению присутствия на российском рынке.

Марка авто Доля в ДТП LADA 12% Toyota 11% Kia / Hyundai 7% Китайские бренды 5,5%

Для корректной оценки рисков важно понимать, что современные требования к техническому состоянию постоянно растут, и даже диагностика авто после зимы может существенно влиять на управляемость машины в непредвиденной ситуации.

"Техническая исправность автомобиля — это не только отсутствие чеков на приборной панели. Например, неправильно подобранные шины с неподходящим индексом скорости и нагрузки могут спровоцировать потерю управляемости при экстренном маневре", — пояснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Корпоративный транспорт и человеческий фактор

Страховщики фиксируют неприятный тренд: доля ДТП с участием корпоративного транспорта, к которому относятся такси и каршеринговые автомобили, выросла с 18% до 20%. Интенсивный ритм работы водителей такси, часто работающих в режиме многозадачности, закономерно повышает накопленную усталость, что сказывается на времени реакции.

Что касается гендерного распределения, то статистика остается консервативной: около 80% виновников аварий — мужчины. Это объясняется как большим количеством мужчин за рулем, так и особенностями стиля вождения. В любом случае, вопросы дорожной безопасности остаются актуальными, а знание того, как работают современные схемы мошенничества, может спасти водителя от серьезных финансовых потерь.

"Юридическая грамотность в вопросах страховых выплат не менее важна, чем навыки управления. Ошибка при оформлении документов на месте аварии часто стоит дороже любого нулевого ТО, навязанного дилером", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на дорогах

Почему именно Петербург показал такую положительную динамику?

Снижение показателей связано с улучшением организации дорожного движения, расширением зон платной парковки, вытесняющих хаотичный трафик, и точечным внедрением камер фиксации нарушений на аварийно-опасных участках, что дисциплинирует водителей.

Почему доля ДТП с "китайцами" в статистике растет?

В первую очередь это объясняется насыщением рынка. Поскольку китайские марки сегодня составляют значительную часть продаж новых авто, их присутствие в статистике страховых случаев естественным образом увеличивается.

