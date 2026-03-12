Дренаж побеждает лужи: Архангельск модернизирует главный парк для надежного отдыха

Администрация Архангельска представила обновленный план развития городских пространств на 2026 год. В фокусе внимания — создание системно связанных зон отдыха, которые должны превратить разрозненные скверы в единую ткань комфортной городской среды. Ключевой доминантой программы станет масштабная реконструкция парка имени М. В. Ломоносова, проект которого предполагает внедрение современных инженерных решений для защиты территории от подтоплений.

Фото: ВКонтакте / Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области is licensed under Public domain В Архангельске благоустроят парк Ломоносова

Реализация инициатив проходит в рамках федерального проекта, направленного на повышение качества жизни в северных широтах. В условиях, когда нейросети и алгоритмы контроля все чаще фиксируют недочеты в содержании инфраструктуры, городские власти стремятся сделать акцент не только на визуальном облике, но и на долговечности используемых материалов.

Параллельно с благоустройством парковых зон город продолжает решать насущные инфраструктурные задачи. Обеспечение стабильного теплоснабжения через четвертый вывод ТЭЦ остается приоритетом, который напрямую влияет на инвестиционную привлекательность строительных площадок в жилых кварталах.

Трансформация парка имени Ломоносова

Главный объект 2026 года — парк Ломоносова — претерпит комплексную модернизацию. Основная задача дорожников и архитекторов заключается в переустройстве гидротехнической системы: необходимо проложить надежную ливневую канализацию и дренажные коммуникации. Это поможет избежать сезонных подтоплений, которые в Архангельске часто становятся причиной быстрого разрушения пешеходных дорожек.

Проект также предусматривает четкое функциональное зонирование. Современные скейт-зоны и игровые площадки будут отнесены от транзитных пешеходных путей для обеспечения безопасности детей. Помимо этого, парк оснастят энергоэффективными системами освещения, что особенно актуально для северного климата с его продолжительными темными периодами.

"Интеграция современных технологий управления в благоустройство — единственный способ снизить эксплуатационные расходы в будущем. Город должен проектироваться с учетом интенсивности использования пространств и климатических рисков", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по комфортной городской среде Ольга Морозова.

Интеграция скверов у социальных объектов

Городская администрация делает ставку на "точечное" благоустройство пространств возле учреждений культуры и образования. В частности, планируется обновление территорий у детских библиотек и музыкальных школ на улице Воскресенской. Здесь важно не только уложить новое покрытие, но и организовать зоны отдыха, соответствующие запросам современных горожан.

Подобный подход позволяет минимизировать цифровой поток жалоб, так как создание небольших, но ухоженных пространств у домов горожан дает быстрый социальный эффект. Власти намерены продолжать эту практику, опираясь на мнение жителей при выборе следующей очереди объектов.

Взгляд специалистов на городское развитие

Развитие территорий — это не только укладка асфальта, но и поиск баланса между федеральными инвестициями и реальными потребностями местных сообществ. Резиденты промышленного парка Архангельска и малый бизнес также ожидают, что благоустройство прилегающих территорий сделает городскую среду более притягательной для сотрудников.

"Современный Архангельск трансформируется в центр арктического предпринимательства. Инвестиции в инфраструктуру неизбежно ведут к росту деловой активности и изменению запросов жителей к качеству дворовых территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Тип объекта Основные работы Парк Ломоносова Дренаж, освещение, скейт-зона Скверы у соцобъектов Тротуары, скамейки, озеленение

Важно помнить, что стабильность работы городской инфраструктуры напрямую зависит от прозрачности управления. История, когда администрирование контрактов приводило к СИЗО, служит напоминанием о необходимости жесткого контроля за каждым этапом реализации национальных проектов. Каждый рубль, выделенный на общественные пространства, должен быть защищен от коррупционных рисков.

"Эффективность городских преобразований оценивается не только эстетикой. Важна физическая надежность покрытий, особенно учитывая, как ледяная корка влияет на безопасность и сцепление в зимний период", — отметил эксперт по инфраструктуре и ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Как выбираются объекты для благоустройства?

Объекты отбираются на основе федеральных критериев, анализа обращений жителей (в том числе через цифровые платформы) и с учетом степени износа существующей инфраструктуры. В будущем планируется вынесение решений на общегородское голосование.

Будет ли учтена доступность для маломобильных граждан?

Да, современные стандарты проектирования в Архангельске требуют обеспечения безбарьерной среды: понижения бордюрного камня, установки тактильной плитки и обеспечения достаточной ширины пешеходных дорожек.

