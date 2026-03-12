Китайские бренды меняют расклад сил: петербургский авторынок демонстрирует неожиданный рост спроса

Автомобильный рынок Санкт-Петербурга демонстрирует признаки восстановления после длительного периода турбулентности. Согласно свежим данным, в феврале 2026 года в Северной столице было зарегистрировано 3,8 тысячи новых легковых транспортных средств. Это на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, подтверждая постепенную адаптацию дилеров и покупателей к текущим экономическим реалиям, которые во многом зависят от поддержки предпринимателей в регионе.

Динамика продаж в месячном выражении также показывает положительный тренд: рост составил 7% по отношению к январским показателям. Аналитики связывают эту стабилизацию с изменением структуры предложения, где доминирующее положение удерживают бренды из Поднебесной, хотя конкуренция на рынке остается предельно жесткой и зависимой от доступности финансовых инструментов для граждан.

Трансформация структуры предложения

Лидером продаж в петербургских автосалонах продолжает оставаться Haval с результатом в 661 реализованный автомобиль. В то же время, российские производители, представленные марками Lada и Tenet, удерживают стабильные позиции, закрывая потребности сегмента доступных решений. Стоит отметить, что рынок демонстрирует высокую волатильность: отдельные китайские бренды, ранее занимавшие заметную долю, столкнулись с резким падением спроса. Например, объемы реализации Changan и Chery сократились год к году более чем в два и семь раз соответственно.

Подобные перепады свидетельствуют о том, что покупатель стал критически оценивать соотношение цены и долговечности владения транспортным средством. В условиях, когда цифровизация банковских услуг меняет способы оплаты, вопросы сервисного обслуживания и наличия запчастей становятся определяющими при выборе авто.

"Наблюдаемое изменение спроса — это не просто смена потребительских предпочтений, а результат глубокой перестройки всей цепочки поставок. Мы видим, как регион пытается сбалансировать промышленный потенциал с потребностями рынка, что крайне важно для предотвращения стагнации в ключевых отраслях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Влияние сборов и кредитной политики

Прошлый год для авторынка Петербурга завершился снижением: годовой объем продаж сократился на 16%, опустившись до 83,6 тыс. автомобилей. Главным негативным фактором стало последовательное повышение утилизационного сбора, что привело к неизбежному росту цен на новые ввозимые машины. Кроме того, серьезным препятствием стала ужесточившаяся политика кредитования.

С начала 2026 года банки лишились возможности использовать внутренние модели оценки дохода заемщиков, что привело к волне отказов. По мнению участников рынка, этот тренд сохранится, так как доступность кредитных средств — главный рычаг экономической стабильности домашних хозяйств.

Показатель Изменение Продажи новых авто (февраль к январю) +7% Продажи новых авто (год к году) +10% Сегмент авто с пробегом (топ-5 марок) +59,2%

Взрывной рост сегмента с пробегом

На фоне удорожания новых авто петербургские покупатели активно переориентировались на вторичный рынок. Масштаб трансформации впечатляет: продажи подержанных автомобилей топ-5 китайских брендов выросли почти на 60%, достигнув 15,3 тыс. единиц. Для многих горожан это становится единственным способом обновить транспорт при сохранении разумного планирования своего бюджета.

"Рынок автомобилей с пробегом в Петербурге сейчас перетягивает на себя значительную долю спроса. Высокая стоимость владения новым автомобилем заставляет клиентов более взвешенно подходить к покупкам, что делает вторичный сектор драйвером всей автомобильной торговли", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артём Дмитриевич Волков.

Экспертное мнение

Специалисты сходятся во мнении, что авторынок находится в точке бифуркации. Если раньше доминировала модель экстенсивного роста через кредитные программы, то теперь фокус смещается в сторону вторичного использования и оптимизации расходов. Однако любые инфраструктурные изменения, будь то модернизация общественного транспорта или новые правила эксплуатации личных авто, будут напрямую влиять на то, как горожане планируют свои перемещения по мегаполису.

"Вопрос транспортной доступности в Санкт-Петербурге тесно связан с общей городской стратегией развития, где баланс между личным автотранспортом и общественными зонами должен соблюдаться с научной точностью для комфортной среды обитания", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто в СПб

Почему продажи новых автомобилей в Петербурге выросли именно в феврале 2026 года?

Рост обусловлен отложенным спросом и частичной адаптацией рынка к новым правилам утилизационного сбора. Покупатели, которые откладывали покупку во второй половине 2025 года, начали возвращаться в салоны.

Будет ли сложнее получить автокредит в Санкт-Петербурге в этом году?

Да, ужесточение банковских нормативов с 1 января 2026 года ограничивает возможности банков по оценке заемщиков "собственными моделями", что вынуждает их требовать более жесткого соответствия официальным стандартам доходов.

