Звериный квартал у трассы: в Петербурге согласовали площадку для огромного социального центра

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга намечается масштабная трансформация территорий у Кольцевой автодороги. В ближайшие пять лет в муниципальном округе Полюстрово планируется возведение специализированной ветеринарной клиники и современного приюта для животных. Данный проект, реализуемый на средства частных инвесторов, призван закрыть дефицит социальной инфраструктуры для питомцев в быстрорастущих городских окраинах.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лапы собаки

Участок площадью несколько гектаров, расположенный в непосредственной близости от реки Охты, до сегодняшнего дня оставался не обустроенным и покрытым древесно-кустарниковой растительностью. Однако градостроительная активность в пригородах неизбежно меняет экологию Санкт-Петербурга, требуя от застройщиков соблюдения баланса между необходимостью освоения территорий и сохранением зеленого пояса Санкт-Петербурга.

Детали государственного аукциона

Информацию о грядущем строительстве подтверждают данные площадки ГИС Торги. Муниципалитет выставил на аукцион два ключевых лота в районе Полюстрово. Первый сегмент площадью около 3 тыс. кв. метров целевым образом выделен под ветеринарную клинику, где стоимость аренды определена на уровне 13,7 млн рублей. Более масштабный объект — приют для бездомных животных, занимающий порядка 43,5 тыс. кв. метров, оценен в 17 млн рублей арендных платежей.

Выбор локации между улицей Коммуны и продолжением Шафировского проспекта неслучаен: удаленность от плотной жилой застройки позволяет минимизировать шум и обеспечить соблюдение санитарных норм. В текущих условиях, когда бизнес Петербурга активно ищет новые форматы развития, инвестиции в специализированную социальную инфраструктуру становятся перспективным направлением.

"Мы наблюдаем, как город постепенно отходит от хаотичной застройки к проектированию полноценных социальных хабов, где учитываются интересы не только людей, но и их питомцев", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Этапы проектирования и строительства

Победителям торгов предстоит действовать в сжатые сроки. Согласно утвержденному регламенту, первые этапы — инженерные изыскания — должны быть завершены в течение ближайших трех месяцев. Далее следует 11-месячный цикл проектирования, после чего на само строительство отведен срок в 29 месяцев. Общий инвестиционный цикл укладывается в пятилетнюю стратегию развития Красногвардейского района.

Этап работ Срок (мес.) Инженерные изыскания 3 Проектирование 11 Строительные работы 29

Рациональный подход к использованию земель архитектуры города часто требует глубокого пересмотра устаревших градостроительных планов. В данном случае локация возле КАД выступает как буферная зона, пригодная для коммерческого использования без ущерба для жилых кварталов.

"Для инвесторов такие торги — это возможность зайти на рынок стабильных услуг. Спрос на профессиональную ветпомощь растет пропорционально уровню урбанизации, и Красногвардейский район здесь выступает как площадка для инноваций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контекст развития бизнеса и инфраструктуры

Запуск подобных проектов происходит на фоне общего тренда на цифровизацию банков и постепенное сужение сети традиционных офисов, что высвобождает капитал для других, более социально ориентированных секторов экономики. В то время как одни отрасли оптимизируют расходы, ритейл и сервисные услуги для владельцев домашних животных показывают уверенный рост.

Стоит отметить, что любые инициативы подобного рода проходят строгую проверку на соответствие экологическим стандартам. Учитывая близость к реке Охте, строительные работы потребуют особого внимания к дренажным системам и очистке стоков, что является неотъемлемой частью реставрации зданий и благоустройства современного Петербурга.

"Мы должны помнить, что при строительстве объектов у водных артерий ключевой задачей становится экологический комплаенс. Приют должен соответствовать жестким требованиям, чтобы его наличие не переросло в экологический конфликт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве приюта

Почему приют строят именно там?

Локация между КАД и рекой Охтой выбрана из-за удаления от жилых массивов, что необходимо для соблюдения СанПиН при содержании большого количества животных.

Какова роль государства в данном проекте?

Государство выступает как регулятор и арендодатель, предоставляя участки через прозрачную систему торгов частным инвесторам, готовым развивать социальную инфраструктуру.

Читайте также