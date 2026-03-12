Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Козлов

Зимняя спячка закончилась: продажи интимных аксессуаров в начале весны бьют все рекорды года

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В марте 2026 года российский рынок товаров для взрослых продемонстрировал впечатляющую динамику: выручка секс-шопов по стране увеличилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционная весенняя активность покупателей достигает своего пика в преддверии Международного женского дня, превращая интимные подарки в устойчивый тренд потребительского поведения. Статистика подтверждает, что спрос смещается от ситуативных покупок в сторону осознанного выбора качественной продукции для укрепления отношений.

18+
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
18+

Эксперты связывают такой скачок не только с календарными праздниками, но и с изменением социокультурного ландшафта, где внимание к физическому благополучию и эмоциональной близости становится новой нормой. В то время как бизнес Санкт-Петербурга адаптируется к новым условиям рынка, сектор товаров для взрослых находит свою нишу в списке наиболее востребованных категорий к началу весны.

Биология весеннего обновления

С точки зрения биологии, весенний рост интереса к интимной стороне жизни имеет под собой мощную гормональную подоплеку. Увеличение светового дня провоцирует изменение выработки мелатонина и серотонина, что неизбежно ведет к повышению общего уровня энергии и снижению зимней апатии. Это состояние биологической «перезагрузки» часто сопровождается стремлением к обновлению — будь то обновление интерьера, смена стиля или попытка разнообразить личную жизнь.

Подобные поведенческие циклы хорошо изучены антропологами: весна для человека остается периодом поиска новизны и эмоциональной стимуляции. Потребность в дофаминовой подпитке, которую горожане привыкли искать даже в таких форматах, как световая терапия в Петербурге, находит свое продолжение в приобретении товаров, способствующих расслаблению и получению эстетического удовольствия.

Структура спроса и потребительские привычки

Современный покупатель стал более требовательным — сейчас акцент делается не столько на количестве, сколько на качестве и безопасности продукции. В топ продаж в начале весны входят комбинации товаров: от интимной косметики с гипоаллергенным составом до дизайнерского нижнего белья. Потребители все чаще прибегают к инструментам для создания атмосферы, выбирая комплекты, направленные на сенсорное разнообразие.

"Интерес к интимной жизни сегодня — это часть осознанного подхода к здоровью. Люди перестали стыдиться своих желаний, переводя их из плоскости табу в категорию здорового саморазвития", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Дарья Кравцова.

Психологический комфорт в мегаполисе

Жители крупных городов находятся под постоянным давлением, и создание безопасного, комфортного пространства внутри пары становится жизненно важным навыком. Именно поэтому спрос на товары, снижающие уровень стресса, растет параллельно с интересом к качественному досугу. В условиях, когда банковские отделения в Петербурге закрываются и уходят в онлайн, потребитель привыкает к комфортному дистанционному сервису, что дополнительно стимулирует продажи секс-шопов через маркетплейсы.

Важно понимать, что для многих покупка интимных аксессуаров становится актом заботы о себе и партнере. Это форма психологической разрядки, которая помогает нивелировать последствия зимнего периода, когда рынок аренды жилья или ситуация с первичной недвижимостью могут создавать дополнительный фон тревожности.

Категория товаров Динамика спроса (март)
Интимная косметика +42%
Нижнее белье +35%
Аксессуары +28%

Статистика подтверждает, что при выборе подарков на 8 Марта россияне склоняются к эмоционально окрашенным покупкам, которые выходят за рамки обыденных бытовых презентов.

Экономика интимного ритейла

Рост выручки на 37% — показатель не только праздничного ажиотажа, но и зрелости рынка. Региональные сети активно расширяют ассортимент, ориентируясь на премиальный сегмент. Эксперты отмечают, что даже в условиях экономической нестабильности, на фоне которой фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль из-за конкуренции, нишевые ритейлеры интимных товаров сохраняют устойчивость за счет высокой лояльности аудитории.

"Бюджеты домохозяйств становятся более сбалансированными, но расходы на эмоциональный комфорт и личные подарки остаются защищенной статьей в весенний период", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Стратегически рынок продолжит развиваться в сторону цифровизации и дестигматизации. Если раньше посещение специализированного магазина требовало решимости, то сегодня курьерская доставка и приватные упаковки сделали этот процесс эстетичным и естественным ритуалом.

"Современные стандарты инфраструктуры благоустройства и городского комфорта задают планку для всех сфер обслуживания, включая интимный ритейл", — добавила специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о рынке секс-товаров

Почему выручка растет именно перед 8 Марта?

Март традиционно является временем пикового спроса на подарки. В этот период секс-шопы активно проводят маркетинговые кампании, предлагая готовые подарочные наборы, что упрощает выбор для покупателей и стимулирует импульсные покупки.

Экспертная проверка: психолог Дарья Кравцова, экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Валерий Козлов
Валерий Владимирович Козлов — региональный экономист, специалист по бюджетам субъектов РФ и социально-экономическому развитию территорий, кандидат экономических наук.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы весна общество экономика психология
