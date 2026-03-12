Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Сладкая ложь в банке: проверка сгущенки в Петербурге обернулась громким разоблачением продукта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге эксперты провели проверку сгущенного молока из популярных сетей и обнаружили серьезные проблемы: сразу 12 образцов не соответствуют ГОСТ. Это первый такой массовый провал за 20 лет наблюдений, хотя на всех упаковках красовалась маркировка "Честный знак", обещающая качество.

Сгущенное молоко
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сгущенное молоко

В пяти марках нашли нежелательную микрофлору, а содержание сухих обезжиренных молочных веществ (СОМО) во многих образцах ниже нормы. Такие продукты теряют пищевую ценность и могут вредить здоровью. Роспотребнадзор уже выдал предостережения производителям из Брянской области, Кузбасса, Башкортостана и Мордовии.

Провал касается не только вкуса, но и безопасности. Настоящее сгущенное молоко — источник белка, а фальсификат часто разбавляют посторонними добавками.

Проваленная проверка в магазинах Петербурга

Специалисты "Общественного контроля" купили сгущенку в известных торговых сетях Санкт-Петербурга. Из 12 образцов ни один не прошел тест по ГОСТ. Это беспрецедентно для продукта, который десятилетиями считался эталоном качества.

Проверка выявила расхождения в ключевых параметрах: от содержания жира до белка. Такие новости заставляют задуматься о контроле продуктов на полках, особенно в большом городе вроде Петербурга.

"Массовые нарушения в сгущенке сигнализируют о проблемах в цепочке поставок молочной продукции в регионы. Это бьет по доверию потребителей и требует усиления проверок", — рассказал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Нарушения ГОСТ: что именно не так

ГОСТ требует от сгущенного молока строгих показателей. СОМО должно быть не менее 34% — это остаток после удаления воды и жира, маркер натуральности. В проваленных образцах этот параметр занижен, значит, добавляли крахмал или сиропы.

Параметр Требование ГОСТ
СОМО ≥34%
Жир 8,5%
Белок Не менее нормы

Заниженный белок лишает продукт ценности как источник питания. Доктор медицинских наук Владимир Доценко подчеркивает: молоко дает легкоусвояемый белок, без него — пустые калории.

Микрофлора и другие проблемы

В пяти образцах обнаружили нежелательную микрофлору — бактерии, которые не должны быть в консервах. Это риск порчи и отравлений. Проблема особенно актуальна для здоровья петербуржцев, где профилактика на первом месте.

Такие находки редки, но опасны. Микрофлора указывает на нарушения на производстве или хранении. Общественный контроль фиксирует это впервые за два десятилетия.

"Микробиологические нарушения в молочке — сигнал о слабом санитарном контроле. В регионах это распространено из-за устаревшего оборудования", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Регионы, откуда пришла фальсификатная продукция

Лидером стал Брянская область — известный источник фальсификата молочки. Также провалились поставки из Кузбасса, Башкортостана и Мордовии. Эти регионы активно растят производство, но качество хромает.

Петербургские полки заполнены продукцией издалека, что усложняет контроль. Роспотребнадзор отреагировал предостережениями.

"Честный знак": почему он не сработал

Все образцы имели маркировку "Честный знак", систему traceability. Но она не гарантирует ГОСТ, только обязательные стандарты. Система борется с контрафактом, но не с качеством рецептуры.

Это разочарование для потребителей, ждущих защиты. В Северной столице растет спрос на честные продукты.

"Маркировка помогает отслеживать, но не заменяет лабораторный контроль. Производителям пора инвестировать в технологии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Что ждет производителей и потребителей

Роспотребнадзор запретил продажи и требует исправлений. Производители рискуют штрафами и отзывом партий. Для покупателей — проверять этикетки и отдавать предпочтение проверенным брендам.

Ситуация подталкивает к ужесточению норм, особенно на фоне роста бизнеса в регионах.

Ответы на популярные вопросы о сгущенном молоке в Петербурге

Что делать, если купил некачественное сгущенное молоко?

Верните в магазин с чеком или обратитесь в Роспотребнадзор. Сохраните упаковку для анализа.

Можно ли доверять "Честному знаку"?

Он отслеживает подлинность, но не качество по ГОСТ. Проверяйте сертификаты.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы санкт-петербург роспотребнадзор
