Газон превратился в автостоянку: за какие ошибки благоустройства в Северодвинске выписали тысячи штрафов

Россия » Северо-Запад » Северодвинск

Депутаты Северодвинска заслушали доклад о нарушениях правил благоустройства. За год составили почти полтысячи протоколов, а штрафы превысили три миллиона рублей. Обсудили, как работают обновленные нормы и что ждет город дальше.

Северодвинск, улица Плюснина
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14

Земляные работы без согласования, грязные фасады, машины на газонах — типичные проблемы. Власти обещают ускорить контроль с помощью новой техники. Депутаты настаивают на адресных проверках и ясных правилах для всех.

Изменения в правилах ужесточили ответственность, но горожанам нужно время на перестройку. Глава города готов провести консультации по вывескам и парковкам. Это шаг к порядку в городской среде.

Заседание под контролем

Председатель горсовета Михаил Старожилов провел совместное заседание комитетов. Депутаты проверили, как администрация соблюдает правила благоустройства, обновленные в 2025 году. Внесли правки дважды — в июне и сентябре.

Доклад представил начальник контрольного управления Вячеслав Филатов. Обсудили количество протоколов, виновных и суммы штрафов. Старожилов предложил учесть депутатские адреса для будущих рейдов.

Такие проверки — часть парламентского надзора. Они помогают городу становиться чище и удобнее для жителей.

"Благоустройство — ключ к комфортной городской среде, но без строгого контроля правила остаются на бумаге", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что чаще всего штрафуют

Лидеры нарушений — земляные работы без разрешения, запущенные фасады зданий и плохое содержание общественных пространств. Не забывают о машинах на газонах. Эти проблемы портят вид города и мешают пешеходам.

В 2025 году зафиксировали 486 случаев. Депутаты отметили вторичные нарушения: те же автовладельцы повторяют ошибки. Разгрузка товаров с тротуаров тоже под прицелом.

Цифры и факты

Штрафы собрали на 3 миллиона 713 тысяч рублей. Это серьезный стимул для порядка. Изменения в правилах подняли ставки, но дали отсрочку на устранение.

Вид нарушения Количество протоколов
Земляные работы 150
Фасады и территории 200
Парковка на газонах 136

Таблица показывает приоритеты. Полные данные — в докладе администрации.

Техника на страже порядка

Скоро в Северодвинск приедет автоматический комплекс. Он фиксирует не только парковку на газонах, но и фасады, вывоз мусора. Это ускорит процесс и сделает контроль объективным.

Депутат Валерий Серба надеется на дополнительные парковки при ремонте дорог. Отсыпка гравием на газоне — тоже нарушение, подтвердили на заседании.

"Региональное законодательство требует баланса: ужесточение штрафов с разумными сроками на исправление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Депутаты в деле

Дмитрий Зангин спросил о повторных парковках — да, фиксируют. Алексей Полозов — о разгрузке у магазинов. Светлана Морозова подняла вывески: предприниматели в замешательстве. Глава Игорь Арсентьев предложил совещание.

Игорь Калеминцев отметил рост штрафов и необходимость времени на исполнение. Механизм должен быть прозрачным.

Серба рад, что правила заработали. Обновление улиц продолжается, но без дисциплины эффект слабый.

Что дальше

Депутаты ждут отчетов по адресам. Комплекс дополнит ручной контроль. Город меняет облик: зоны отдыха, дорожки для велосипедов. Нацпроекты помогут.

Жители Северодвинска активны, голосуют за проекты. Порядок усилит эффект.

"Местное самоуправление эффективно, когда сочетает контроль с диалогом жителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве Северодвинска

Что считается нарушением парковки?

Стоянка на газонах и тротуарах. Вторичные случаи фиксируют, штрафы растут.

Сколько времени на устранение предписаний?

Депутаты понимают: не все исправить быстро. Дают отсрочку, но механизм строгий.

Поможет ли новая техника?

Да, комплекс ловит фасады, мусор, парковку. Ускорит протоколы.

Как участвовать в улучшениях?

Голосуйте за проекты, предлагайте адреса депутатам.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
