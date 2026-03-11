Золотое отопление: февральские квитанции в Архангельске неприятно удивили местных жителей

Жители Архангельска снова в шоке от февральских квитанций за отопление. Суммы от ТГК-2 выросли на 50 процентов и больше по сравнению с прошлым годом, даже без официальной индексации тарифов. Для стандартной квартиры в 50 квадратных метров платеж достиг 4,5 тысячи рублей против 2,9 тысячи год назад.

Причины такого роста объясняют увеличением ставки НДС с января и удлиненным расчетным периодом из-за новогодних праздников. Но люди видят в этом бесконтрольный аппетит монополий, особенно на фоне слабого качества услуг — батареи в домах едва теплились.

Впереди еще октябрьская индексация на 12 процентов. Северяне опасаются, что реальные цифры окажутся еще выше, учитывая инфляцию и реалии региона.

Рекордные суммы в квитанциях

Февральские платежки за январское тепло стали для архангелогородцев настоящим ударом. В типичной 50-метровой квартире сумма подскочила до 4,5 тысячи рублей — это полтора раза больше, чем год назад. Рост на 50 процентов без видимых улучшений вызывает вопросы к поставщикам вроде ТГК-2.

Люди делятся скриншотами в соцсетях, где цифры говорят сами за себя. Инфляция и монопольные аппетиты, по мнению северян, выходят за рамки разумного, особенно в суровом климате Поморья.

Период Сумма за 50 м² (руб.) Февраль 2025 2900 Февраль 2026 4500

Такие цифры подтверждают тревогу жителей. Разница очевидна, и она бьет по семейным бюджетам в условиях северных зарплат.

Влияние НДС и праздников

Официально рост связывают с повышением НДС до 20 процентов с 1 января. Плюс расчетный период растянулся из-за длинных новогодних каникул — платили за большее количество дней. Но для многих это не оправдание бесконтрольного удорожания.

Энергетики ссылаются на формулы, которые сбивают с толку простых людей. Власти, по мнению горожан, потакают монополиям, игнорируя реальные расходы семей.

Аналогичные проблемы отмечены в жалобах через ЦУР, где цифровизация не спасает от роста платежей.

Качество услуг против цен

Платежи растут, а тепло в домах оставляет желать лучшего. В ряде домов батареи зимой едва грели, несмотря на рекорды в квитанциях. Несоответствие качества и цены — главная претензия северян.

Проблемы с сетями и износом усугубляют ситуацию. Новые выводы ТЭЦ обещают тепло для Майской Горки и Соломбалы, но старый фонд страдает.

"Рост тарифов должен сопровождаться инвестициями в сети, иначе это просто перекладывание издержек на потребителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Индексация тарифов осенью

В октябре, после выборов, тарифы официально проиндексируют на 12 процентов. Но с учетом текущей динамики итоговые суммы могут удвоиться. Жители опасаются худшего в преддверии новой зимы.

Региональные власти обещают контроль, но практика показывает обратное. ИИ в ЖКХ уже ловит коммунальщиков на ошибках, возможно, и за тарифами придется следить так же.

Что говорят жители

Соцсети полны возмущения: от мемов о "золотом тепле" до серьезных жалоб. Люди требуют прозрачности расчетов и снижения нагрузки на бюджет. Благоустройство в Северодвинске показывает, что инвестиции возможны, но не в тепло.

"Индексация должна учитывать доходы населения, иначе региональный дефицит усугубится", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жалобы растут, но ответов от властей мало.

Ответ энергетиков

ТГК-2 объясняет рост объективными факторами: инфляция, топливо, ремонт сетей. Но цифры в квитанциях говорят громче. Инвестиции в Арктику могли бы помочь инфраструктуре, но тепло остается больным вопросом.

Эксперты советуют проверять нормативы и обращаться в Роспотребнадзор. Промышленные парки привлекают бизнес, но жильцы ждут тепла в домах.

"Инфраструктура требует срочных вложений для надежного теплооснабжения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о счетах за отопление в Архангельске

Почему счета выросли без индексации?

Основные причины — рост НДС и удлиненный период расчетов из-за праздников. ТГК-2 корректирует по фактическому потреблению.

Что будет после октябрьской индексации?

Официально +12 процентов, но инфляция может дать больше. Рекомендуем проверять нормативы по своей квартире.

Куда жаловаться на холодные батареи?

В управляющую компанию, потом в жилинспекцию или суд. Фиксируйте температуру и сохраняйте квитанции.

