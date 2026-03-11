Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Евгений Блех

Золотое отопление: февральские квитанции в Архангельске неприятно удивили местных жителей

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Жители Архангельска снова в шоке от февральских квитанций за отопление. Суммы от ТГК-2 выросли на 50 процентов и больше по сравнению с прошлым годом, даже без официальной индексации тарифов. Для стандартной квартиры в 50 квадратных метров платеж достиг 4,5 тысячи рублей против 2,9 тысячи год назад.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Причины такого роста объясняют увеличением ставки НДС с января и удлиненным расчетным периодом из-за новогодних праздников. Но люди видят в этом бесконтрольный аппетит монополий, особенно на фоне слабого качества услуг — батареи в домах едва теплились.

Впереди еще октябрьская индексация на 12 процентов. Северяне опасаются, что реальные цифры окажутся еще выше, учитывая инфляцию и реалии региона.

Рекордные суммы в квитанциях

Февральские платежки за январское тепло стали для архангелогородцев настоящим ударом. В типичной 50-метровой квартире сумма подскочила до 4,5 тысячи рублей — это полтора раза больше, чем год назад. Рост на 50 процентов без видимых улучшений вызывает вопросы к поставщикам вроде ТГК-2.

Люди делятся скриншотами в соцсетях, где цифры говорят сами за себя. Инфляция и монопольные аппетиты, по мнению северян, выходят за рамки разумного, особенно в суровом климате Поморья.

Период Сумма за 50 м² (руб.)
Февраль 2025 2900
Февраль 2026 4500

Такие цифры подтверждают тревогу жителей. Разница очевидна, и она бьет по семейным бюджетам в условиях северных зарплат.

Влияние НДС и праздников

Официально рост связывают с повышением НДС до 20 процентов с 1 января. Плюс расчетный период растянулся из-за длинных новогодних каникул — платили за большее количество дней. Но для многих это не оправдание бесконтрольного удорожания.

Энергетики ссылаются на формулы, которые сбивают с толку простых людей. Власти, по мнению горожан, потакают монополиям, игнорируя реальные расходы семей.

Аналогичные проблемы отмечены в жалобах через ЦУР, где цифровизация не спасает от роста платежей.

Качество услуг против цен

Платежи растут, а тепло в домах оставляет желать лучшего. В ряде домов батареи зимой едва грели, несмотря на рекорды в квитанциях. Несоответствие качества и цены — главная претензия северян.

Проблемы с сетями и износом усугубляют ситуацию. Новые выводы ТЭЦ обещают тепло для Майской Горки и Соломбалы, но старый фонд страдает.

"Рост тарифов должен сопровождаться инвестициями в сети, иначе это просто перекладывание издержек на потребителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Индексация тарифов осенью

В октябре, после выборов, тарифы официально проиндексируют на 12 процентов. Но с учетом текущей динамики итоговые суммы могут удвоиться. Жители опасаются худшего в преддверии новой зимы.

Региональные власти обещают контроль, но практика показывает обратное. ИИ в ЖКХ уже ловит коммунальщиков на ошибках, возможно, и за тарифами придется следить так же.

Что говорят жители

Соцсети полны возмущения: от мемов о "золотом тепле" до серьезных жалоб. Люди требуют прозрачности расчетов и снижения нагрузки на бюджет. Благоустройство в Северодвинске показывает, что инвестиции возможны, но не в тепло.

"Индексация должна учитывать доходы населения, иначе региональный дефицит усугубится", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жалобы растут, но ответов от властей мало.

Ответ энергетиков

ТГК-2 объясняет рост объективными факторами: инфляция, топливо, ремонт сетей. Но цифры в квитанциях говорят громче. Инвестиции в Арктику могли бы помочь инфраструктуре, но тепло остается больным вопросом.

Эксперты советуют проверять нормативы и обращаться в Роспотребнадзор. Промышленные парки привлекают бизнес, но жильцы ждут тепла в домах.

"Инфраструктура требует срочных вложений для надежного теплооснабжения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о счетах за отопление в Архангельске

Почему счета выросли без индексации?

Основные причины — рост НДС и удлиненный период расчетов из-за праздников. ТГК-2 корректирует по фактическому потреблению.

Что будет после октябрьской индексации?

Официально +12 процентов, но инфляция может дать больше. Рекомендуем проверять нормативы по своей квартире.

Куда жаловаться на холодные батареи?

В управляющую компанию, потом в жилинспекцию или суд. Фиксируйте температуру и сохраняйте квитанции.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Евгений Блех
Евгений Михайлович Блех — эксперт по ЖКХ и тарифам, доктор экономических наук, профессор, Почётный работник ЖКХ РФ, заместитель директора центра управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх отопление архангельск
Новости Все >
Деньги для Киева находят дорогу даже через вето: что на самом деле стоит за щедростью Европы
Венгрия перехватила миллионы долларов из Украины: сможет ли Киев убедить Европу в легальности денег
Жильцы оставляют это у двери квартиры и не подозревают о риске: одна жалоба может обернуться штрафом
Званый ужин, который пошёл не по плану: Банкет (Взрослые игры) покажут в ЦДКЖ
Мошенники взяли на вооружение тему налогов: достаточно проверить только одну деталь
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
Стамбульский документ по Украине устарел: новые реалии конфликта меняют условия мира
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
Блестящая маска с внутренним шрамом: на сцене раскрывается история о зеркале красоты и тайных пороках
Израиль бьёт по Хезболле, но движение не слабеет: что делает движение таким живучим
Сейчас читают
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова Безопасная деревня Ливана стала целью удара: беспилотник разрушил жилой дом Анхар Кочнева Теперь системно: авиакомпании по всему миру повышают стоимость услуг Олег Артюков
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Последние материалы
Весна пришла — и организм начинает сыпаться: один незаметный фактор запускает целую волну проблем
Жизнь в вечной тьме: в горах Марокко нашли следы бактерий, выживших без солнца
Газон превратился в автостоянку: за какие ошибки благоустройства в Северодвинске выписали тысячи штрафов
Золотое отопление: февральские квитанции в Архангельске неприятно удивили местных жителей
Третий заход на политический олимп: столичный депутат вновь рвется в парламент от Петербурга
Двигатели вместо льда: профессор Гарварда нашел признаки технологий в комете 3I/ATLAS
Договор аренды обретает клыки: как временная прописка усиливает права жильца перед лицом закона
Спорт вопреки запретам: лыжник из Коми взял золото на Паралимпийских играх после долгих лет ожидания
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
В Красное море отправилась армада танкеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.