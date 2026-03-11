Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Третий заход на политический олимп: столичный депутат вновь рвется в парламент от Петербурга

Россия » Северо-Запад

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими резкими высказываниями, снова метит в парламент от Санкт-Петербурга. Политик планирует участвовать в праймериз "Единой России" по тому же округу № 218, где дважды побеждал ранее. Это его третья попытка закрепиться в нижней палате.

Комитет по культуре Государственной Думы РФ. Госдума. Центральный вход. Москва 05.08.2025
Фото: commons.wikimedia.org by SmallSonMarex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Комитет по культуре Государственной Думы РФ. Госдума. Центральный вход. Москва 05.08.2025

В партии решение еще не приняли: кураторы обсуждают, не заменить ли эпатажного депутата кем-то попроще. Милонов, по словам источников, уже поднадоел своим стилем. Но замеры в округе покажут, есть ли у него шансы.

Его позиция по острым темам эволюционировала и теперь ближе к общему политическому мейнстриму. То, что раньше шокировало, сегодня звучит привычно.

В этом материале:

Милонов планирует третий срок

Виталий Милонов подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России". Он рассчитывает баллотироваться по Южному округу Петербурга, где в 2016 и 2021 годах уверенно побеждал. Политик уверен в поддержке избирателей.

Его кампания может опираться на знакомые темы: от защиты традиционных ценностей до критики внешних угроз. В партии отмечают, что Милонов усилил лояльность к текущей повестке.

В партии колеблются

Источник близкий к петербургскому отделению "Единой России" говорит: кураторы не спешат с решением. Обсуждают замену на кандидата похожего профиля, но без лишнего шума. Милонов "поднадоел" эпатажем.

Аргументы за Милонова Аргументы против
Дважды побеждал в округе Эпатаж отпугивает умеренных избирателей
Активен в острых вопросах Судебные иски из-за высказываний

Замеры популярности в округе станут решающими. Пока партия присматривается к альтернативам.

"Милонов эволюционировал, его риторика теперь вписывается в общий тренд", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Скандалы в биографии

Милонов не раз попадал в новости из-за провокаций. В 2023 году суд обязал его выплатить компенсацию юристу ЛДПР за оскорбления. Конфликт разгорелся в Горловке: депутат обвинил ее в работе на украинские службы.

Ранее азербайджанский МИД реагировал на его слова в армянских СМИ. Такие инциденты подогревают образ скандалиста, но и укрепляют базу сторонников.

Политический ландшафт Петербурга

В Северной столице растет внимание к экологии: власти создают зеленый пояс, чтобы защитить город от бесконтрольной застройки. Милонов может использовать это в кампании, подчеркивая защиту интересов жителей.

Бизнес в Петербурге оживает: предприниматели тянут МСП вверх, несмотря на высокие ставки. Депутат активно комментирует поддержку регионов.

Жилье тоже в фокусе: на первичке появляются доступные студии, а аренда дешевеет зимой. Политики вроде Милонова обещают баланс между развитием и комфортом.

"Региональные бюджеты требуют жесткого контроля, Милонов может помочь в этом", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Перспективы на выборах

Политологи вроде Алексея Макаркина видят шансы: Милонов сближается с мейнстримом. Его победы в 2016 и 2021 — хороший задел. Округ лоялен.

В контексте генплана Петербурга и программ вроде диспансеризации депутат может позиционировать себя как защитника города.

Влияние на региональную политику

Если Милонов вернется, он продолжит влиять на темы вроде цифровизации и бизнеса. Его стиль добавит остроты дебатам о промышленности.

В реставрации памятников, как Дом Брюллова, или Петроградке, Милонов может лоббировать федеральную помощь.

"Инфраструктура Петербурга нуждается в сильных голосах в Думе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о Виталии Милонове

Сможет ли Милонов переизбраться?

Шансы есть: два предыдущих успеха и замеры в округе. Но партия может выбрать альтернативу.

Почему его критикуют?

Из-за скандальных высказываний, приводящих к судам и дипломатическим нотам.

Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
