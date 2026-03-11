Спорт вопреки запретам: лыжник из Коми взял золото на Паралимпийских играх после долгих лет ожидания

Иван Голубков из Республики Коми завоевал золото на Паралимпийских зимних играх в Италии. В гонке на 10 километров классическим стилем в классе LW11.5 спортсмен уверенно лидировал от старта до финиша, исполнив давнюю мечту о первой паралимпийской медали после 20 лет занятий лыжами.

Иван Голубков

30-летний лыжник признался, что вчерашний спринт, где он не прошел квалификацию, сильно расстроил его. Но сегодня боевая настройка принесла победу. "Я счастлив", — коротко и ярко подытожил Голубков, отметив психологическую усталость от прошлых недопусков на Игры в Пекине и Корее.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков уверен: Голубков продолжит выступления до Игр 2030 года во Французских Альпах.

Золото в далекой Италии

Паралимпийские зимние игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. Шестеро российских спортсменов получили двусторонние приглашения, среди них Иван Голубков из Коми. 11 марта он доминировал в гонке на 10 км, оставив соперников позади. Это первая медаль на Паралимпиаде для лыжника после двух десятилетий тренировок.

Впереди у Голубкова гонка на 20 км, где он намерен подтвердить статус фаворита. Такие успехи подчеркивают стойкость спортсменов, несмотря на ограничения в участии на предыдущих Играх.

"Победа Голубкова — пример того, как региональные бюджеты могут поддерживать таланты в спорте, особенно в северных условиях Коми", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Эмоции сразу после финиша

"Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился... Сегодня собрался, показал все, что мог", — поделился Голубков с журналистами. Он стартовал первым и финишировал первым, без особых сложностей. "Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль. Я счастлив".

Такие слова отражают не только радость, но и облегчение после долгого пути. Спортсмен готов был завершить карьеру в 2022 году, пропустив год из-за психологической усталости.

Этап карьеры Результат Пекинские Игры Недопуск Игры в Корее Недопуск 2022 год Год паузы, мысли о завершении Италия, 10 км Золото

Препятствия, которые закаляют

Голубков не раз сталкивался с отказами в допуске. "Не давали мне выступать: Пекин и Корея мимо. В 2022 чуть не закончил". После спринта 10 марта, где квалификация не удалась, появились мысли уйти. Но победа вернула мотивацию на четыре года вперед.

В регионе Коми такие истории вдохновляют, особенно на фоне мер по улучшению качества жизни, включая благоустройство.

Вызовы паралимпийца: Как преодолеть психологический барьер после неудач?

Что нужно Коми для поддержки спортсменов?

Сможет ли Голубков передать опыт молодым?

Поддержка от Паралимпийского комитета

Павел Рожков высоко оценил Голубкова: "Ваня может выступать еще четыре года, он трудяга. Дисциплинированный, послушный... Его опыт и знания очень важны". Нужна преемственность, подрастают молодые таланты.

Такая поддержка помогает атлетам вроде Голубкова из северных регионов фокусироваться на результатах.

Коми гордится своим героем

Республика Коми, где Голубков тренируется в суровых условиях, празднует успех. Лыжи здесь — часть культуры, с тренировками в лесах и на дистанциях. Победа усиливает интерес к параспорту в регионе, развивающем здравоохранение и инфраструктуру.

"Мотивация после стресса — ключ к успеху, Голубков показывает coping-стратегии для всех", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru психолог Дарья Кравцова.

Планы на новые вершины

"Могу показать еще. Появляется мотивация продолжать", — сказал спортсмен. Впереди 20 км в Италии и Игры-2030. Рожков видит его в сборной для наставничества.

В Коми, с фокусом на безопасность и развитие молодежи, такие примеры мотивируют инвестировать в спорт.

Что эта победа значит для молодежи

Голубков — символ упорства для подрастающего поколения Коми. Его история учит вставать после падений, особенно в регионах с суровым климатом и вызовами. Опыт передастся "дерзким молодым".

"Спортивная инфраструктура Коми нуждается в развитии для таких талантов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о паралимпийской победе Ивана Голубкова

Почему Голубков не выступал на предыдущих Паралимпиадах?

Спортсмен из Коми не допустили к Играм в Пекине и Корее по организационным причинам. Это привело к психологическому кризису и паузе в 2022 году.

Что ждет Голубкова на Играх в Италии дальше?

Впереди гонка на 20 км. После спринта, где квалификация не удалась, он настроен на реванш и золото.

Продолжит ли Голубков карьеру?

Да, победа вернула мотивацию. Рожков видит его на Играх-2030 во Французских Альпах.

