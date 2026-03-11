Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Козлов

Спорт вопреки запретам: лыжник из Коми взял золото на Паралимпийских играх после долгих лет ожидания

Россия » Северо-Запад

Иван Голубков из Республики Коми завоевал золото на Паралимпийских зимних играх в Италии. В гонке на 10 километров классическим стилем в классе LW11.5 спортсмен уверенно лидировал от старта до финиша, исполнив давнюю мечту о первой паралимпийской медали после 20 лет занятий лыжами.

Иван Голубков
Фото: ВКонтакте / Иван Голубков is licensed under Public domain
Иван Голубков

30-летний лыжник признался, что вчерашний спринт, где он не прошел квалификацию, сильно расстроил его. Но сегодня боевая настройка принесла победу. "Я счастлив", — коротко и ярко подытожил Голубков, отметив психологическую усталость от прошлых недопусков на Игры в Пекине и Корее.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков уверен: Голубков продолжит выступления до Игр 2030 года во Французских Альпах. 

Золото в далекой Италии

Паралимпийские зимние игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. Шестеро российских спортсменов получили двусторонние приглашения, среди них Иван Голубков из Коми. 11 марта он доминировал в гонке на 10 км, оставив соперников позади. Это первая медаль на Паралимпиаде для лыжника после двух десятилетий тренировок.

Впереди у Голубкова гонка на 20 км, где он намерен подтвердить статус фаворита. Такие успехи подчеркивают стойкость спортсменов, несмотря на ограничения в участии на предыдущих Играх.

"Победа Голубкова — пример того, как региональные бюджеты могут поддерживать таланты в спорте, особенно в северных условиях Коми", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Эмоции сразу после финиша

"Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился... Сегодня собрался, показал все, что мог", — поделился Голубков с журналистами. Он стартовал первым и финишировал первым, без особых сложностей. "Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль. Я счастлив".

Такие слова отражают не только радость, но и облегчение после долгого пути. Спортсмен готов был завершить карьеру в 2022 году, пропустив год из-за психологической усталости.

Этап карьеры Результат
Пекинские Игры Недопуск
Игры в Корее Недопуск
2022 год Год паузы, мысли о завершении
Италия, 10 км Золото

Препятствия, которые закаляют

Голубков не раз сталкивался с отказами в допуске. "Не давали мне выступать: Пекин и Корея мимо. В 2022 чуть не закончил". После спринта 10 марта, где квалификация не удалась, появились мысли уйти. Но победа вернула мотивацию на четыре года вперед.

В регионе Коми такие истории вдохновляют, особенно на фоне мер по улучшению качества жизни, включая благоустройство.

Вызовы паралимпийца:
  • Как преодолеть психологический барьер после неудач?
  • Что нужно Коми для поддержки спортсменов?
  • Сможет ли Голубков передать опыт молодым?

Поддержка от Паралимпийского комитета

Павел Рожков высоко оценил Голубкова: "Ваня может выступать еще четыре года, он трудяга. Дисциплинированный, послушный... Его опыт и знания очень важны". Нужна преемственность, подрастают молодые таланты.

Такая поддержка помогает атлетам вроде Голубкова из северных регионов фокусироваться на результатах.

Коми гордится своим героем

Республика Коми, где Голубков тренируется в суровых условиях, празднует успех. Лыжи здесь — часть культуры, с тренировками в лесах и на дистанциях. Победа усиливает интерес к параспорту в регионе, развивающем здравоохранение и инфраструктуру.

"Мотивация после стресса — ключ к успеху, Голубков показывает coping-стратегии для всех", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru психолог Дарья Кравцова.

Планы на новые вершины

"Могу показать еще. Появляется мотивация продолжать", — сказал спортсмен. Впереди 20 км в Италии и Игры-2030. Рожков видит его в сборной для наставничества.

В Коми, с фокусом на безопасность и развитие молодежи, такие примеры мотивируют инвестировать в спорт.

Что эта победа значит для молодежи

Голубков — символ упорства для подрастающего поколения Коми. Его история учит вставать после падений, особенно в регионах с суровым климатом и вызовами. Опыт передастся "дерзким молодым".

"Спортивная инфраструктура Коми нуждается в развитии для таких талантов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о паралимпийской победе Ивана Голубкова

Почему Голубков не выступал на предыдущих Паралимпиадах?

Спортсмен из Коми не допустили к Играм в Пекине и Корее по организационным причинам. Это привело к психологическому кризису и паузе в 2022 году.

Что ждет Голубкова на Играх в Италии дальше?

Впереди гонка на 20 км. После спринта, где квалификация не удалась, он настроен на реванш и золото.

Продолжит ли Голубков карьеру?

Да, победа вернула мотивацию. Рожков видит его на Играх-2030 во Французских Альпах.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, психолог Дарья Кравцова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Валерий Козлов
Валерий Владимирович Козлов — региональный экономист, специалист по бюджетам субъектов РФ и социально-экономическому развитию территорий, кандидат экономических наук.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы коми спорт победа россия
Новости Все >
Деньги для Киева находят дорогу даже через вето: что на самом деле стоит за щедростью Европы
Венгрия перехватила миллионы долларов из Украины: сможет ли Киев убедить Европу в легальности денег
Жильцы оставляют это у двери квартиры и не подозревают о риске: одна жалоба может обернуться штрафом
Званый ужин, который пошёл не по плану: Банкет (Взрослые игры) покажут в ЦДКЖ
Мошенники взяли на вооружение тему налогов: достаточно проверить только одну деталь
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
Стамбульский документ по Украине устарел: новые реалии конфликта меняют условия мира
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
Блестящая маска с внутренним шрамом: на сцене раскрывается история о зеркале красоты и тайных пороках
Израиль бьёт по Хезболле, но движение не слабеет: что делает движение таким живучим
Сейчас читают
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Недвижимость
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова Безопасная деревня Ливана стала целью удара: беспилотник разрушил жилой дом Анхар Кочнева Теперь системно: авиакомпании по всему миру повышают стоимость услуг Олег Артюков
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Последние материалы
Спорт вопреки запретам: лыжник из Коми взял золото на Паралимпийских играх после долгих лет ожидания
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
В Красное море отправилась армада танкеров
Телефон не умолкает ни днём, ни ночью: россияне попали в ловушку рабочих чатов
Пересадка осталась в прошлом: вагоны из Вологды до столицы теперь следуют бесперебойным маршрутом
Драконы вернулись на крыши: легендарный дом в Советске обрел утраченную башню
Деньги для Киева находят дорогу даже через вето: что на самом деле стоит за щедростью Европы
Смена курса на развитие: Карелия радикально увеличила объем федеральной поддержки региона
Провода прячутся как невидимки: что может улавливать их треск в обесточенной стене
Круглые дома и мертвецы под полом: зачем древние охотники бросились кочевать за тысячи километров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.