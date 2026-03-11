Иван Голубков из Республики Коми завоевал золото на Паралимпийских зимних играх в Италии. В гонке на 10 километров классическим стилем в классе LW11.5 спортсмен уверенно лидировал от старта до финиша, исполнив давнюю мечту о первой паралимпийской медали после 20 лет занятий лыжами.
30-летний лыжник признался, что вчерашний спринт, где он не прошел квалификацию, сильно расстроил его. Но сегодня боевая настройка принесла победу. "Я счастлив", — коротко и ярко подытожил Голубков, отметив психологическую усталость от прошлых недопусков на Игры в Пекине и Корее.
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков уверен: Голубков продолжит выступления до Игр 2030 года во Французских Альпах.
Впереди у Голубкова гонка на 20 км, где он намерен подтвердить статус фаворита. Такие успехи подчеркивают стойкость спортсменов, несмотря на ограничения в участии на предыдущих Играх.
"Победа Голубкова — пример того, как региональные бюджеты могут поддерживать таланты в спорте, особенно в северных условиях Коми", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
"Честно, был боевой настрой. Вчера сильно расстроился... Сегодня собрался, показал все, что мог", — поделился Голубков с журналистами. Он стартовал первым и финишировал первым, без особых сложностей. "Это моя мечта. Первая паралимпийская медаль. Я счастлив".
Такие слова отражают не только радость, но и облегчение после долгого пути. Спортсмен готов был завершить карьеру в 2022 году, пропустив год из-за психологической усталости.
|Этап карьеры
|Результат
|Пекинские Игры
|Недопуск
|Игры в Корее
|Недопуск
|2022 год
|Год паузы, мысли о завершении
|Италия, 10 км
|Золото
Голубков не раз сталкивался с отказами в допуске. "Не давали мне выступать: Пекин и Корея мимо. В 2022 чуть не закончил". После спринта 10 марта, где квалификация не удалась, появились мысли уйти. Но победа вернула мотивацию на четыре года вперед.
В регионе Коми такие истории вдохновляют, особенно на фоне мер по улучшению качества жизни, включая благоустройство.
Павел Рожков высоко оценил Голубкова: "Ваня может выступать еще четыре года, он трудяга. Дисциплинированный, послушный... Его опыт и знания очень важны". Нужна преемственность, подрастают молодые таланты.
Такая поддержка помогает атлетам вроде Голубкова из северных регионов фокусироваться на результатах.
Республика Коми, где Голубков тренируется в суровых условиях, празднует успех. Лыжи здесь — часть культуры, с тренировками в лесах и на дистанциях. Победа усиливает интерес к параспорту в регионе, развивающем здравоохранение и инфраструктуру.
"Мотивация после стресса — ключ к успеху, Голубков показывает coping-стратегии для всех", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru психолог Дарья Кравцова.
"Могу показать еще. Появляется мотивация продолжать", — сказал спортсмен. Впереди 20 км в Италии и Игры-2030. Рожков видит его в сборной для наставничества.
В Коми, с фокусом на безопасность и развитие молодежи, такие примеры мотивируют инвестировать в спорт.
Голубков — символ упорства для подрастающего поколения Коми. Его история учит вставать после падений, особенно в регионах с суровым климатом и вызовами. Опыт передастся "дерзким молодым".
"Спортивная инфраструктура Коми нуждается в развитии для таких талантов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Спортсмен из Коми не допустили к Играм в Пекине и Корее по организационным причинам. Это привело к психологическому кризису и паузе в 2022 году.
Впереди гонка на 20 км. После спринта, где квалификация не удалась, он настроен на реванш и золото.
Да, победа вернула мотивацию. Рожков видит его на Играх-2030 во Французских Альпах.
