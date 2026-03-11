Пересадка осталась в прошлом: вагоны из Вологды до столицы теперь следуют бесперебойным маршрутом

С 30 марта между Вологдой и Москвой начнут курсировать дополнительные беспересадочные вагоны. Это удобное решение для пассажиров, которые смогут добраться до столицы, не меняя поезда. В составе двух фирменных маршрутов ежедневно будут ходить три плацкартных и два купейных вагона.

Маршрут организован комбинированно: от Вологды вагоны следуют до Ярославля в поезде № 137/138, а затем прицепляются к № 147/148 и едут в Москву. Пассажиры остаются на местах, что упрощает поездку и экономит время.

Такие вагоны вводят на направлениях с устойчивым спросом, но без достаточного трафика для отдельного поезда. Это часть стратегии РЖД по оптимизации перевозок в регионах.

Запуск беспересадочных вагонов

Северная железная дорога вводит группу вагонов для связи Вологды с Москвой. Ежедневно пять вагонов — три плацкартных и два купейных — интегрируются в существующие поезда. Это повысит комфорт для жителей Вологодской области, где пассажиропоток стабильно растет.

Решение отражает подход РЖД к развитию региональных связей без запуска полноценных новых маршрутов. Пассажиры оценят отсутствие пересадок, особенно в ночное время.

"Беспересадочные вагоны — это оптимальный способ удовлетворить спрос без лишних затрат на инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Такие инициативы уже доказали эффективность на других направлениях.

Расписание и маршрут

Поезд из Вологды отправляется в 21:10, прибывает в Ярославль в 00:55, а в Москву — в 06:10. Обратный рейс стартует из столицы в 22:40, до Ярославля — 02:35, в Вологду — 07:35. Время в пути — около девяти часов.

Направление Время отправления / прибытия Вологда → Москва 21:10 / 06:10 Москва → Вологда 22:40 / 07:35

Переприцепка в Ярославле проходит незаметно для пассажиров. Это стандартная практика для оптимизации графиков.

Железнодорожная сеть Вологодской области

По региону проходит 572,3 км главных путей Северной железной дороги — 0,7% от всей сети РФ. Из них 533,9 км двухпутные, 36,8 км однопутные, электрифицировано 94%. Это обеспечивает надежные перевозки в северных условиях.

Сеть поддерживает как пассажирский, так и грузовой трафик, интегрируясь с соседними регионами. Череповец и Вологда — ключевые узлы.

Инфраструктура развивается с учетом роста нагрузки, включая новые вагоны.

Ключевые станции и депо

В области восемь вокзалов и 50 станций. Грузовые хабы — Вологда-2, Череповец-2, Кошта. Локомотивные депо — ТЧЭ-10 Череповец, ТЧЭ-11 Лоста. Вагонное — ВЧДр Вологда, сортировочная — Лоста.

Эти объекты обеспечивают обслуживание поездов и вагонов. Сортировочная Лоста обрабатывает значительные объемы.

"Развитие станционной сети критично для региональной логистики, особенно с учетом новых маршрутов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов

Пассажиропоток на Северной железной дороге

В январе 2026 года с вокзалов СЖД отправлено свыше 1 млн пассажиров — рост на 0,4% к 2025-му. Пассажирооборот — 469,2 млн пасс.-км, плюс 0,8%.

Новые вагоны усилят этот тренд, сделав поездки удобнее. Спрос на связь с Москвой стабилен.

Транспортные изменения в регионе дополняют ж/д услуги.

Грузовые перевозки в регионе

В феврале 2026-го погрузка выросла на 1,4% до 1,6 млн т. За январь-февраль — 3,4 млн т, плюс 0,1%.

Грузы — основа экономики области. Ж/д сети справляются с объемами, поддерживая экспорт и внутренние поставки.

Экономическое значение железных дорог

Железные дороги связывают Вологду с центром, стимулируя бизнес и туризм. Новые вагоны повысят мобильность жителей.

Инвестиции в инфраструктуру окупаются ростом трафика. Регион интегрируется в общероссийскую логистику.

"Ж/д транспорт — артерия для местных элит и национальных проектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов

Перспективы включают дальнейшую электрификацию и модернизацию.

Ответы на популярные вопросы о беспересадочных вагонах

Как купить билет на беспересадочный вагон?

Билеты приобретают через сайт РЖД или кассы, указывая нужный поезд и вагон. Продажа открыта за 90 суток.

Нужно ли выходить на пересадке в Ярославле?

Нет, вагоны переприцепляют без участия пассажиров. Оставайтесь на месте.

Какие вагоны будут ходить?

Три плацкартных и два купейных ежедневно в обоих направлениях.

Почему не прямой поезд?

Пассажиропоток достаточен для вагонов, но не для отдельного формирования.

