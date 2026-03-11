Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области

Поездки на такси в Вологодской области и других регионах России вот-вот подорожают. С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, который ужесточает требования к автомобилям перевозчиков. Теперь машины для пассажирских перевозок должны набирать минимум 3200 баллов локализации или собираться по специальным инвестиционным контрактам. Это ударит по автопаркам компаний и кошелькам клиентов.

Минпромторг опубликовал предварительный список подходящих моделей — от Lada Granta до премиальных Voyah и Москвичей. Но финальный перечень еще не готов, что держит рынок в напряжении. Старые машины в реестрах продолжат работать, а вот новые правила потребуют серьезных вложений.

Эксперты предупреждают: цены на такси вырастут минимум на 15 процентов, а до половины водителей уйдут из профессии из-за дорогой замены авто. Закон поддержит отечественный автопром, но создаст проблемы для перевозчиков.

Новые требования к автомобилям такси

Закон обязывает все такси в Вологодской области и по России соответствовать строгим нормам локализации. Автомобиль попадает в региональный реестр только при 3200 баллах за отечественные детали и сборку или по СПИК с 2022 по 2025 год. Это правило касается всех новых машин после 1 марта 2026 года.

Действующие перевозчики с авто в реестре могут работать до конца срока службы транспорта. Переходный период смягчает удар, но компании уже считают затраты на обновление парка.

"Новые нормы напрямую влияют на бюджет перевозчиков и тарифы для пассажиров", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Критерии локализации и баллы

Баллы начисляют за российские комплектующие: двигатель, кузов, электроника. Полная локализация дает максимум, импортные детали снижают счет.

Минпромторг ведет расчеты, но точная методика вызывает вопросы у рынка. Эксперты советуют перевозчикам проверять модели заранее.

Критерий Описание Баллы локализации Не менее 3200 за отечественные части и сборку СПИК Контракты с 1 марта 2022 по 1 марта 2025

Одобренные модели автомобилей

Предварительный список включает Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus, Aura. Есть Sollers SP7, Evolute, Voyah и Москвичи. Ожидают до 40 моделей, включая Haval, Solaris, Tenet.

Финальный перечень задерживается, что тормозит закупки. Перевозчики в Вологодской области ждут ясности.

Послабления для регионов и самозанятых

В Калининградской области и Сибири правила стартуют с 2028 года, на Дальнем Востоке — с 2030. Самозанятые используют старые авто до 2033, но не более 25 процентов парка в регионе.

Эти меры учитывают специфику территорий, где импортные машины все еще доминируют.

"Региональные послабления помогут избежать резкого дефицита такси", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Поддержка отечественного производства

Закон стимулирует автопром: заказы на Lada и Москвичи вырастут. Зарубежные бренды переводят сборку в Россию, чтобы сохранить рынок такси.

Это часть стратегии импортозамещения, где пассажирские перевозки становятся драйвером.

Риски для рынка и водителей

Замена парка обойдется дорого, конкуренция упадет. РСПП прогнозирует рост цен на 15 процентов. Аналитический центр при правительстве ожидает ухода до 51 процента водителей.

В Вологодской области это усилит нагрузку на бюджет и социальные программы, как в случае с заморозкой выплат на газификацию.

Прогнозы экспертов

Изменения ударят по малому бизнесу в такси. Компании сократят флот, тарифы вырастут. Водители перейдут в другие сферы.

"Уход водителей спровоцирует кадровый кризис в регионах вроде Вологодской области", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах для такси

Затронут ли новые правила существующие такси?

Нет, машины в реестрах до 1 марта 2026 года работают до конца срока. Новые авто проверяют по локализации.

Какие модели точно подойдут?

Lada, Москвичи, Evolute и другие из списка Минпромторга. Ждите финального перечня до 40 моделей.

Подорожает ли такси в Вологодской области?

Да, минимум на 15 процентов из-за обновления парка. Самозанятые смягчат удар до 2033 года.

