Пять Углов тянутся к Меридиану: благоустройство превращает разрозненные зоны в единый городской оазис

В Мурманске стартует крупный проект по обновлению площади перед конгресс-отелем "Меридиан". На разработку и благоустройство выделят более 669 миллионов рублей из федерального и местного бюджетов. Это часть масштабной реконструкции главной площади Пять Углов в рамках мастер-плана Мурманской агломерации.

Концепцию доработали с учетом пожеланий северян: более десяти тысяч человек высказались за единство пространства между Пятью Углами и "Меридианом". Сейчас завершаются работы у гостинично-делового центра "Арктика", а полное преображение планируют к середине 2027 года, хотя есть амбиции уложиться раньше из-за предстоящего Международного арктического форума.

Проект подчеркнет арктическую природу: "плывущие льдины" у "Арктики" свяжут с новой площадью через природный ландшафт, создав гармоничное общественное пространство для жителей и гостей Заполярья.

Ключевые планы обновления

Обновление территории перед "Меридианом" объединит ее в единое пространство с Пятью Углами. Архитекторы предлагают современные решения для пешеходных зон, освещения и озеленения, адаптированные к суровому климату Севера.

На архитектурно-градостроительном совете концепцию финализировали после обсуждений. Замгубернатора Ольга Вовк отметила важность гармонии с окружающим ландшафтом.

"Объединение площадей создаст комфортное пространство для тысяч мурманчан, с учетом пожеланий жителей по благоустройству", — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Откуда деньги на проект

Начальная цена контракта — 669 миллионов рублей, общий объем с учетом всех работ превысит 700 миллионов. Средства идут из федерального бюджета через национальные проекты и региональных фондов.

Такой подход типичен для крупных инфраструктурных инициатив в Заполярье, где сочетаются федеральная поддержка и местные ресурсы. Это позволит реализовать проект без дополнительной нагрузки на муниципальный бюджет.

Источник финансирования Сумма, млн руб. Федеральный бюджет более 400 Региональный и местный бюджеты около 270

Таблица отражает распределение средств, подтвержденное на сайте госзакупок.

Учет голоса мурманчан

Более десяти тысяч жителей участвовали в опросах для мастер-плана. Предложения касались удобства пешеходных маршрутов, безопасности и сезонного использования пространства.

Это не первый раунд обсуждений: история реконструкции Пяти Углов насчитывает годы, и теперь все идеи интегрировали в финальную версию. Такие встречи с жителями, как в Октябрьском и Ленинском округах, помогают добиваться реальных изменений в благоустройстве.

Связь с Пятью Углами и "Арктикой"

Работы у "Арктики" близки к завершению в этом году. "Плывущие льдины" — арт-объект — интегрируют с новой площадью, усиливая арктический колорит.

"Бюджет проекта сбалансирован за счет федеральных трансфертов, что важно для регионов с дефицитом средств на инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов

Единое пространство усилит пешеходную связность центра Мурманска.

Сроки и причины ускорения

Завершение намечено на середину 2027 года, но власти стремятся к более ранним срокам. Причина — Международный арктический форум, который снова пройдет в Мурманске.

Ускорение потребует четкой координации подрядчиков и контроля сроков, как в других проектах агломерации.

Арктические мотивы в дизайне

Дизайн использует природный рельеф и арктические элементы: от ледовых форм до устойчивого озеленения. Это подчеркнет уникальность Заполярья и повысит привлекательность для туристов.

Подобные инициативы, как поддержка семей на Севере, сочетают инфраструктуру с социальными задачами.

"Местное самоуправление играет ключевую роль в реализации таких проектов, интегрируя их в повседневную жизнь горожан", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов

Что это даст Мурманску

Новая площадь улучшит качество городской среды, привлечет инвестиции и туристов. В контексте роста логистики порта и интернета центр станет современным хабом.

Проект повысит комфорт жителей, особенно в части транспорта и общественных пространств.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве площади "Меридиан"

Когда завершат работы?

Планируют к середине 2027 года, с возможным ускорением к арктическому форуму.

Кто финансирует проект?

Федеральный и местные бюджеты, более 669 миллионов рублей на старте.

Учли ли мнения жителей?

Да, опросили свыше десяти тысяч мурманчан, интегрировали предложения в концепцию.

Что изменится визуально?

Единое пространство с арктическими мотивами, связь с "Арктикой" и Пятью Углами.

