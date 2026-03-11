Пять Углов тянутся к Меридиану: благоустройство превращает разрозненные зоны в единый городской оазис

В Мурманске стартует крупный проект по обновлению площади перед конгресс-отелем "Меридиан". На разработку и благоустройство выделят более 669 миллионов рублей из федерального и местного бюджетов. Это часть масштабной реконструкции главной площади Пять Углов в рамках мастер-плана Мурманской агломерации.
Концепцию доработали с учетом пожеланий северян: более десяти тысяч человек высказались за единство пространства между Пятью Углами и "Меридианом". Сейчас завершаются работы у гостинично-делового центра "Арктика", а полное преображение планируют к середине 2027 года, хотя есть амбиции уложиться раньше из-за предстоящего Международного арктического форума.
Проект подчеркнет арктическую природу: "плывущие льдины" у "Арктики" свяжут с новой площадью через природный ландшафт, создав гармоничное общественное пространство для жителей и гостей Заполярья.
Обновление территории перед "Меридианом" объединит ее в единое пространство с Пятью Углами. Архитекторы предлагают современные решения для пешеходных зон, освещения и озеленения, адаптированные к суровому климату Севера.
На архитектурно-градостроительном совете концепцию финализировали после обсуждений. Замгубернатора Ольга Вовк отметила важность гармонии с окружающим ландшафтом.
Начальная цена контракта — 669 миллионов рублей, общий объем с учетом всех работ превысит 700 миллионов. Средства идут из федерального бюджета через национальные проекты и региональных фондов.
Такой подход типичен для крупных инфраструктурных инициатив в Заполярье, где сочетаются федеральная поддержка и местные ресурсы. Это позволит реализовать проект без дополнительной нагрузки на муниципальный бюджет.
|Источник финансирования
|Сумма, млн руб.
|Федеральный бюджет
|более 400
|Региональный и местный бюджеты
|около 270
Таблица отражает распределение средств, подтвержденное на сайте госзакупок.
Более десяти тысяч жителей участвовали в опросах для мастер-плана. Предложения касались удобства пешеходных маршрутов, безопасности и сезонного использования пространства.
Это не первый раунд обсуждений: история реконструкции Пяти Углов насчитывает годы, и теперь все идеи интегрировали в финальную версию. Такие встречи с жителями, как в Октябрьском и Ленинском округах, помогают добиваться реальных изменений в благоустройстве.
Работы у "Арктики" близки к завершению в этом году. "Плывущие льдины" — арт-объект — интегрируют с новой площадью, усиливая арктический колорит.
Единое пространство усилит пешеходную связность центра Мурманска.
Завершение намечено на середину 2027 года, но власти стремятся к более ранним срокам. Причина — Международный арктический форум, который снова пройдет в Мурманске.
Ускорение потребует четкой координации подрядчиков и контроля сроков, как в других проектах агломерации.
Дизайн использует природный рельеф и арктические элементы: от ледовых форм до устойчивого озеленения. Это подчеркнет уникальность Заполярья и повысит привлекательность для туристов.
Подобные инициативы, как поддержка семей на Севере, сочетают инфраструктуру с социальными задачами.
Новая площадь улучшит качество городской среды, привлечет инвестиции и туристов. В контексте роста логистики порта и интернета центр станет современным хабом.
Проект повысит комфорт жителей, особенно в части транспорта и общественных пространств.
Планируют к середине 2027 года, с возможным ускорением к арктическому форуму.
Федеральный и местные бюджеты, более 669 миллионов рублей на старте.
Да, опросили свыше десяти тысяч мурманчан, интегрировали предложения в концепцию.
Единое пространство с арктическими мотивами, связь с "Арктикой" и Пятью Углами.
Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.