От творческих кружков до биоинженерии: знаковое здание Петербурга резко меняет профиль

В Санкт-Петербурге национализированный Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове обретет новую жизнь. Здесь планируют открыть кампус научно-технологического центра "Сириус". Первые занятия стартуют весной 2026 года, а студенты смогут освоить передовые направления вроде искусственного интеллекта и биоинженерии.
Здание, построенное в 1937 году в стиле конструктивизма с элементами неоклассики, вернулось в собственность государства по решению суда. Генпрокуратура доказала, что ДК изначально принадлежал стране, но незаконно перешел к частникам. Теперь это станет центром для талантливой молодежи Северо-Запада.
Проект обещает соединить культурное наследие с инновациями. Представители "Сириус" уже работают в городе, готовя образовательные программы. Кампус привлечет участников олимпиад и молодых ученых, усиливая технологический потенциал региона.
Арбитражный суд Петербурга в сентябре прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры. Здание признали государственной собственностью, истребив его у ООО "ДК Кирова". Ранее ДК перешел к братьям Семеновым, связанным с оружейным центром "Левша", а до того — к профсоюзам.
Аналогичный процесс прошел с Дворцом труда, который теперь управляет Дом музыки Сергея Ролдугина. Эти шаги подчеркивают контроль за культурными объектами федерального значения.
Решение суда закрыло вопрос о статусе, открыв путь для новых проектов.
ДК имени Кирова — памятник архитектуры федерального значения. Построен в 1937 году на 3,4 гектара, общая площадь — почти 25 тысяч квадратных метров. Стиль сочетает конструктивизм и неоклассику.
В 2020 году частные владельцы начали редевелопмент под "городской инновационный центр". Сейчас там 49 арендаторов, но планы изменились после национализации. Реставрация подобных объектов на Васильевском острове показывает тенденцию к сохранению наследия.
Здание требует обновления, чтобы соответствовать образовательным нуждам.
Национальный кампус технологического лидерства сосредоточится на критических технологиях. Запуск — весна 2026 года. Это часть стратегии по развитию кадров для Северо-Запада.
|Направление
|Цель обучения
|ИИ и биоинформатика
|Разработка алгоритмов и анализ данных
|Биоинженерия и энергетика
|Новые материалы и источники энергии
|Судостроение и экология
|Безопасность климата и технологий
Таблица иллюстрирует ключевые акценты. Экологические инициативы Петербурга дополнят программы.
Целевая аудитория — талантливые студенты и ученые из олимпиад "Сириус". Программы охватят ИИ, биоинформатику, биоинженерию, энергетику, судостроение, климат и экологию.
Это усилит регион в высоких технологиях. Рост бизнеса в Петербурге получит кадры отсюда.
Кампус станет хабом для СЗФО, готовя лидеров в ключевых отраслях. Это ответ на вызовы цифровизации и экологии.
Зеленый пояс Петербурга и программы вроде этой защитят город от перегрузки.
Передача Дворца труда Дому музыки — пример культурного перезапуска. Реставрация памятников на Петроградке идет параллельно.
ДК Кирова выделяется технологическим уклоном.
Кампус интегрируется в генплан, усиливая лесопарки СПб. Арендаторы уйдут, уступив место науке. Архитектурные ансамбли сохранятся.
Это шаг к балансу культуры, образования и инноваций.
Весной 2026 года. Представители "Сириус" уже готовят объект.
49 организаций покинут здание для образовательных нужд.
