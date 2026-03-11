От творческих кружков до биоинженерии: знаковое здание Петербурга резко меняет профиль

В Санкт-Петербурге национализированный Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове обретет новую жизнь. Здесь планируют открыть кампус научно-технологического центра "Сириус". Первые занятия стартуют весной 2026 года, а студенты смогут освоить передовые направления вроде искусственного интеллекта и биоинженерии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ДК Кирова, Санкт-Петербург

Здание, построенное в 1937 году в стиле конструктивизма с элементами неоклассики, вернулось в собственность государства по решению суда. Генпрокуратура доказала, что ДК изначально принадлежал стране, но незаконно перешел к частникам. Теперь это станет центром для талантливой молодежи Северо-Запада.

Проект обещает соединить культурное наследие с инновациями. Представители "Сириус" уже работают в городе, готовя образовательные программы. Кампус привлечет участников олимпиад и молодых ученых, усиливая технологический потенциал региона.

Как ДК Кирова вернули государству

Арбитражный суд Петербурга в сентябре прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры. Здание признали государственной собственностью, истребив его у ООО "ДК Кирова". Ранее ДК перешел к братьям Семеновым, связанным с оружейным центром "Левша", а до того — к профсоюзам.

Аналогичный процесс прошел с Дворцом труда, который теперь управляет Дом музыки Сергея Ролдугина. Эти шаги подчеркивают контроль за культурными объектами федерального значения.

"Национализация таких памятников — это восстановление справедливости и шанс на эффективное использование для образования", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Решение суда закрыло вопрос о статусе, открыв путь для новых проектов.

Архитектурное наследие и современный вид

ДК имени Кирова — памятник архитектуры федерального значения. Построен в 1937 году на 3,4 гектара, общая площадь — почти 25 тысяч квадратных метров. Стиль сочетает конструктивизм и неоклассику.

В 2020 году частные владельцы начали редевелопмент под "городской инновационный центр". Сейчас там 49 арендаторов, но планы изменились после национализации. Реставрация подобных объектов на Васильевском острове показывает тенденцию к сохранению наследия.

Здание требует обновления, чтобы соответствовать образовательным нуждам.

Что построят в кампусе "Сириус"

Национальный кампус технологического лидерства сосредоточится на критических технологиях. Запуск — весна 2026 года. Это часть стратегии по развитию кадров для Северо-Запада.

Направление Цель обучения ИИ и биоинформатика Разработка алгоритмов и анализ данных Биоинженерия и энергетика Новые материалы и источники энергии Судостроение и экология Безопасность климата и технологий

Таблица иллюстрирует ключевые акценты. Экологические инициативы Петербурга дополнят программы.

Направления обучения для студентов

Целевая аудитория — талантливые студенты и ученые из олимпиад "Сириус". Программы охватят ИИ, биоинформатику, биоинженерию, энергетику, судостроение, климат и экологию.

Это усилит регион в высоких технологиях. Рост бизнеса в Петербурге получит кадры отсюда.

"Кампус поможет удержать молодежь и привлечь инвестиции в недвижимость и инновации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков

Польза для Северо-Запада

Кампус станет хабом для СЗФО, готовя лидеров в ключевых отраслях. Это ответ на вызовы цифровизации и экологии.

Зеленый пояс Петербурга и программы вроде этой защитят город от перегрузки.

Сравнение с похожими инициативами

Передача Дворца труда Дому музыки — пример культурного перезапуска. Реставрация памятников на Петроградке идет параллельно.

"Такие проекты укрепляют местное самоуправление и национальные приоритеты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

ДК Кирова выделяется технологическим уклоном.

Перспективы развития территории

Кампус интегрируется в генплан, усиливая лесопарки СПб. Арендаторы уйдут, уступив место науке. Архитектурные ансамбли сохранятся.

Это шаг к балансу культуры, образования и инноваций.

Ответы на популярные вопросы о будущем ДК Кирова

Когда запустят первые программы?

Весной 2026 года. Представители "Сириус" уже готовят объект.

Что будет с арендаторами?

49 организаций покинут здание для образовательных нужд.

