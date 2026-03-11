Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Степанов

Две нерпы за неделю: необычная активность на берегу Ладоги заставляет бить тревогу экологов

Россия » Северо-Запад

Волонтеры из проекта "Спасение тюленей" выручили вторую за неделю новорожденную ладожскую нерпу. Малышку обнаружили в районе Кильпола на берегу Ладожского озера ночью 11 марта. Она ползала под дождем за людьми, явно ослабевшая и переохлажденная.

Нерпа из окрестностей Кильпола
Фото: Telegram / Nerpa SPb by Фонд друзей балтийской нерпы, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нерпа из окрестностей Кильпола

По словам специалистов Фонда друзей балтийской нерпы, детеныш родился буквально вчера — свежая пуповина и другие признаки это подтвердили. Осадки сыграли злую шутку: кроха не выдержала холода без материнской защиты.

Неделю назад, 8 марта, на том же берегу спасли другую нерпу. Ее заметил прохожий, когда на беспомощного белка накинулись чайки. Такие случаи подчеркивают хрупкость вида в суровых условиях озера.

Спасение под дождем

Вторая нерпа появилась в центре спасения ночью. Волонтеры сразу отметили ее слабость: малышка еле ползала, тело продрогло от дождя. Быстрое вмешательство стало ключом — без него шансы выжить были минимальны.

Первая находка случилась 8 марта. Прохожий увидел, как чайки кружат над белком на берегу. Он отогнал птиц и вызвал помощь. Обе истории — напоминание о бдительности отдыхающих у воды.

Случай Дата и обстоятельства
Первая нерпа 8 марта, нападение чаек на берегу Ладоги
Вторая нерпа 11 марта, ползала под дождем в Кильполе

Такие спасения требуют координации: от звонка до реабилитации проходит минимум времени.

Кто такие ладожские нерпы

Ладожская нерпа — единственный пресноводный тюлень в мире. Она обитает исключительно в Ладоге, где сформировалась как реликтовый вид после ледникового периода. Популяция насчитывает около 4 тысяч особей, но точные цифры варьируются.

Весной нерпы рожают на льду. Белки — новорожденные — белые, как снег, чтобы маскироваться. Длина тела взрослой — до 1,5 метра, вес — 40-70 кг.

"Ладожская нерпа адаптировалась к озерным условиям тысячелетиями, но климат меняет ее повадки", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев.

Почему новорожденные в опасности

Основная угроза — таяние льда из-за аномальной погоды. Матери оставляют детенышей на 2-3 недели, но ранние дожди и штормы разлучают их. Переохлаждение и голод — главные риски.

Чайки и другие хищники добивают ослабевших. Антропогенный фактор: лодки пугают матерей, браконьеры тревожат шхеры.

Как работает фонд спасения

Фонд друзей балтийской нерпы координирует усилия. Волонтеры кормят молоком, согревают, лечат. Реабилитация длится месяцы: от кормления через зонд до плавания в бассейне.

После выпуска нерпы получают чипы для слежения. Проект спас сотни белков за годы.

"Экосистема Ладоги хрупка, вмешательство людей должно быть минимальным и точным", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Петрович Степанов.

Угрозы для популяции

Красная книга России и МСОП ставит вид под охрану. Загрязнение, шум от судов, климат — все бьет по размножению. За 10 лет популяция сократилась на 20%.

В СПб и окрестностях растет внимание к экологии, но Ладога требует федеральных мер.

Меры по охране вида

Запреты на охоту, мониторинг шхер, искусственные платформы для родов. Волонтеры патрулируют берега весной. Государство выделяет гранты на исследования.

"Раннее вмешательство спасает от природных рисков, но профилактика важнее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Что делать, если нашли нерпу

Не трогайте руками, не кормите. Осветите фонариком, оцените состояние. Звоните в фонд или МЧС. Держитесь на расстоянии — мать может быть рядом.

Фото с меток помогут специалистам. Ваша бдительность — шанс на жизнь для белка.

Ответы на популярные вопросы о ладожской нерпе

Можно ли кормить найденного детеныша?

Нет, это опасно. Неправильная пища вызовет проблемы с ЖКТ. Только специалисты дают специальное молоко.

Как узнать новорожденную нерпу?

По пуповине, белому меху без вьюнков, весу 10-12 кг. Взрослые серые, с пятнами.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Петрович Степанов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова
Автор Игорь Степанов
Игорь Петрович Степанов — эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ, кандидат биологических наук, эксперт по лесному хозяйству, водным ресурсам, ООПТ и экологическим конфликтам в регионах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
