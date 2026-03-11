Градостроительный совет при правительстве Санкт-Петербурга одобрил проект преобразования площади Конституции в Московском районе. Два новых бизнес-центра вернут утраченную доминанту ансамбля, поддержав историческую композицию территории. Авторы из "Студии 44" под руководством Никиты Явейна решили сложную задачу, учитывая изменения с 2010 года.
Большинство членов совета поддержали решение после обсуждения объемно-пространственных решений, статуса зеленых зон и фасадов. Проект сохранит ведущее значение существующей доминанты и подчеркнет осевое направление Новоизмайловского проспекта. Это шаг к гармоничному развитию района.
Такие инициативы вписываются в общий генплан города, где баланс между застройкой и экологией выходит на первый план. Зеленый пояс вокруг Петербурга уже меняет подходы к новым кварталам.
Площадь в створе Новоизмайловского проспекта давно потеряла завершающий акцент из-за изменений в пропорциях и масштабе. С 2010 года ансамбль преобразился, но без доминанты выглядел незавершенным. Новый проект восстанавливает баланс, интегрируя современные бизнес-центры в исторический контекст.
Это не просто застройка — это возврат к изначальной градостроительной идее. Природная стена вокруг города уже ограничивает экспансию, а здесь акцент на внутреннем развитии.
ООО "Архитектурное бюро "Студия 44"" разработало проект по заказу ООО "Пальмира". Главный архитектор Никита Явейн представил объемы, которые поддерживают осевую композицию. Здания станут акцентом, не нарушая пропорций площади.
Фокус на коммуникационных связях между участками и террасах с зелеными зонами. Это вписывается в тенденции генплана Петербурга, где экология наравне с прогрессом.
|Характеристика
|Описание
|Объемно-пространственное решение
|Два здания как доминанта оси
|Зеленые зоны
|Террасы и сохраненные насаждения
|Фасады
|Членение и нейтральная цветовая гамма
Члены совета сосредоточились на сложной задаче восстановления значения территории. Обсудили статус зеленых зон, связи участков и фасады. Большинство согласилось с подходом авторов.
Такие советы обеспечивают качество проектов в реставрации и новостройках Петербурга.
"Проект удачно решает задачу интеграции в исторический ансамбль, сохраняя пропорции", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Проект подчеркнет существующую доминанту, вернув композицию в исходное состояние. Это важно для единства пространства, измененного за годы.
Подход перекликается с ростом бизнеса в городе, где новые центры стимулируют экономику.
Бизнес-центры оживят район, улучшив инфраструктуру. Московский район получит современные офисы без ущерба для облика.
Это часть тренда, где экология и застройка балансируют в пригородах.
"Новые объекты повысят привлекательность района для инвесторов и жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Проект сохраняет зеленые террасы, вписываясь в политику зеленого пояса СПб. Это предотвращает бесконтрольную экспансию.
Смольный меняет генплан, чтобы сохранить лесопарки и здоровье горожан.
Одобрение открывает путь к реализации. Район станет примером гармоничного сочетания старого и нового.
Подобные проекты поддерживают предпринимателей, стимулируя МСП.
"Решение совета укрепит местное самоуправление в вопросах градостроительства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Появятся два бизнес-центра, восстановившие доминанту и композицию ансамбля.
Да, проект включает террасы и подчеркивает статус рекреационных пространств.
Улучшит инфраструктуру, привлечет бизнес без ущерба для исторического облика.
