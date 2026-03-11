Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима разморозила петербургский рынок: аренда жилья дарит больше выбора и сниженные цены

В феврале в Санкт-Петербурге заметно изменился рынок долгосрочной аренды жилья. Медианная стоимость снизилась на 2,3%, а число предложений выросло на 11,4%. По данным сервиса Яндекс Аренда, снять квартиру стало проще и выгоднее для арендаторов.

Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга
Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга

Средняя цена по всем типам жилья составила 44 тысячи рублей. Студии уходят за 35 тысяч, однокомнатные — за 40 тысяч, двушки — 60 тысяч, трешки — 84 тысячи. Тренд зимнего затишья сказывается на всей стране, но в Петербурге он особенно заметен.

Эксперты связывают это с сезонностью: предложение растет, спрос падает. Глава Яндекс Аренда Андрей Зайко прогнозирует плавное оживление весной без резких скачков цен.

Что показывают данные февраля

Февраль принес рынку аренды в Петербурге передышку. Количество квартир в базе Яндекс Аренда выросло на 11,4%, а медианная цена упала на 2,3%. Это классический зимний эффект: арендаторы реже переезжают, собственники активнее предлагают варианты.

Общий объем предложений превысил прошлогодние показатели. Арендаторы получили больше выбора в популярных районах, где спрос обычно высокий. Тренд подтверждает баланс в пользу жильцов.

Тип квартиры Медианная цена, руб.
Студия 35 000
Однокомнатная 40 000
Двухкомнатная 60 000
Трехкомнатная 84 000

Таблица отражает средние значения по городу. В центре цены выше, на окраинах — ниже, но общий тренд на снижение сохраняется.

Цены на квартиры разных типов

Студии остаются самым доступным сегментом — 35 тысяч рублей в месяц. Однушки популярны у молодых специалистов, их цена держится на 40 тысячах. Двух- и трехкомнатные варианты для семей подешевели пропорционально.

Рост предложений особенно заметен в бюджетном сегменте. Арендаторы теперь могут торговаться и выбирать из большего пула.

"Зимний сезон всегда увеличивает предложение, так как собственники предпочитают сдавать, а не держать пустую квартиру", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков.

Сравнение с другими городами

В городах-миллионниках медианная аренда упала на 1,2% до 34 тысяч рублей. Петербург на шестом месте по снижению цен. Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Уфа показали похожие результаты.

Москва держится стабильнее из-за высокого спроса. Региональные рынки реагируют на сезонность острее.

В генплане Петербурга учитываются такие тенденции, чтобы сбалансировать застройку.

Почему цены снизились

Основная причина — сезонность. Зимой меньше переездов, больше свободных объектов. Плюс рост числа собственников, готовых сдавать подешевле, чтобы не простаивать.

Экономическая ситуация добавляет давления: инфляция и ставки по кредитам влияют на мобильность населения. Цифровизация упрощает поиск, усиливая конкуренцию.

Что ждет рынок весной

Март принесет оживление. Спрос на бюджетное жилье останется высоким, но скачков цен не предвидится. Изменения будут плавными.

Андрей Зайко из Яндекс Аренда видит позитив для арендаторов. Рынок стабилизируется без резких движений.

"Весной интерес к аренде вырастет, но предложение удержит цены на текущем уровне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Это создаст комфорт для новоприбывших. Рост бизнеса в городе может подтолкнуть спрос.

Советы для арендаторов

Ищите в феврале-марте — лучшие цены. Проверяйте документы, договаривайтесь о ремонте. Используйте сервисы вроде Яндекс Аренда для сравнения.

Фиксируйте договор на год, чтобы избежать майских скачков. Выбирайте районы с хорошей инфраструктурой.

Влияние на экономику Петербурга

Снижение цен облегчает жизнь мигрантам и студентам. Это стимулирует экономику, повышая мобильность рабочей силы.

Собственники адаптируются, рынок становится здоровее. Связь с реставрацией и развитием города очевидна.

"Доступная аренда поддерживает социальную стабильность в мегаполисе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о аренде в Петербурге

Почему в феврале цены на аренду падают?

Зимой снижается спрос из-за праздников и холодов. Собственники увеличивают предложение, чтобы не держать пустые квартиры. Это создает благоприятный баланс для арендаторов.

Какие районы самые дешевые?

Окраины вроде Девяткино или Парнаса предлагают лучшие цены. Центр дороже, но компактнее. Сравнивайте через агрегаторы.

Чего ждать весной?

Оживление спроса, особенно с конца апреля. Бюджетный сегмент останется доступным. Планируйте переезд заранее.

Как избежать обмана?

Проверяйте право собственности, заключайте договор у нотариуса. Избегайте предоплаты за год без гарантий.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
