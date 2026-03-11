На первичном рынке Петербурга найдена доступная квартира: самая дешевая студия меняет расклад на рынке новостроек

В Санкт-Петербурге найдена самая доступная квартира на первичном рынке новостроек. Это студия площадью 19,8 квадратного метра без отделки в посёлке Шушары. Стоимость жилья составляет 3,56 миллиона рублей, а сдача дома запланирована на 2027 год.

Такая цена выделяется на фоне общего роста цен на недвижимость в городе. Шушары, входящие в состав Петербурга, предлагают компромисс между близостью к центру и более низкой стоимостью. Это делает их привлекательными для молодых покупателей и инвесторов.

Рядом с бюджетным вариантом без отделки есть альтернатива с готовым ремонтом. В микрорайоне Полюстрово Красногвардейского района студия 20,4 квадратного метра обойдётся в 3,66 миллиона рублей. Дом сдадут в 2026 году.

Самая дешёвая студия в Шушарах

Посёлок Шушары давно стал магнитом для тех, кто ищет недорогое жильё в черте города. Студия за 3,56 миллиона рублей — это компактное пространство в строящемся доме. Площадь в 19,8 квадратного метра подойдёт для одного человека или небольшой семьи на старте.

Расположение в южной части Петербурга обеспечивает быстрый выезд на КАД и метро в паре остановок. Инфраструктура района развивается: школы, магазины и поликлиники уже работают, а новые проекты добавляют удобств.

"Шушары — это золотая середина для бюджетных покупок: транспортная доступность и растущая инфраструктура перевешивают минусы удалённости", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Почему цена ниже рыночной

Несколько факторов держат стоимость на минимуме. Во-первых, отсутствие отделки экономит застройщику до 20% затрат, перекладывая их на покупателя. Во-вторых, удалённость от центра: Шушары на юге, где земля дешевле. В-третьих, долгий срок сдачи — 2027 год отпугивает тех, кто ищет быструю прописку.

Общий рынок первички в Петербурге растёт, но периферия держит цены стабильными. Это шанс для тех, кто готов подождать и вложиться в ремонт.

Характеристика Значение Площадь 19,8 м² Цена 3,56 млн руб. Сдача 2027 год Отделка Нет

Варианты с отделкой

Для тех, кто не хочет тратиться на ремонт, подойдёт студия в Полюстрово. 20,4 квадратного метра на 23-м этаже за 3,66 миллиона рублей — с отделкой и видом на город. Сдача в 2026 году ближе, чем в Шушарах.

Красногвардейский район динамично развивается: новые парки и транспортные артерии делают его конкурентным. Зелёный пояс вокруг города добавляет привлекательности таким проектам.

Перспективы сдачи домов

Долгие сроки — норма для бюджетных новостроек. Застройщики фокусируются на объёмах, а не на скорости. В 2027 году Шушары получат ещё один дом, интегрированный в генплан Петербурга с акцентом на экологию.

Покупатели рискуют сдвигами, но эскроу-счета защищают средства. Рынок стабилен, спрос на компактные квартиры растёт.

"Долгие сроки сдачи — это плата за низкую цену, но инфраструктура Шушар уже на уровне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Районы на окраинах Петербурга

Шушары и Полюстрово — примеры периферии, где цены ниже на 30-40%. Лесопарки СПб и новые зоны отдыха улучшают качество жизни. Застройка контролируется, чтобы не вредить экологии.

Рост бизнеса в городе, включая поддержку МСП, стимулирует спрос на жильё в таких районах.

Влияние на рынок недвижимости

Бюджетные студии задают тон рынку. Цены в центре зашкаливают, периферия балансирует предложение. Экология Петербурга и генплан ограничивают сплошную застройку, фокусируя на комфортных районах.

Цифровизация, как сокращение банковских офисов, упрощает ипотеку онлайн, делая покупки доступнее.

"Рынок стабилизируется за счёт периферии, где сочетаются цена и развитие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Что ждёт покупателей

Проверьте репутацию застройщика и разрешения. Ипотека с господдержкой снижает ставку. В Шушарах ждёт рост цен после сдачи — инвестиция окупается.

Планируйте бюджет на отделку: 500-700 тысяч рублей хватит для студии. Район интегрируется в защищённые зоны города.

Ответы на популярные вопросы о самых дешёвых квартирах в новостройках Петербурга

Почему студии самые дешёвые?

Компактная площадь и отсутствие отделки минимизируют затраты застройщика. Периферийные районы добавляют экономии.

Стоит ли ждать сдачи до 2027 года?

Да, если бюджет ограничен. Эскроу защищают, а район развивается быстро.

Как получить ипотеку на такую квартиру?

Через господдержку или онлайн-банки. Ставки от 6% для первички.

