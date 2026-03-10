Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Прощайте, старые дворы: один хитрый метод застройки превратит Адыгею в город-сад будущего

В Республике Адыгея власти нацелились на амбициозный рывок в жилищном строительстве. К 2030 году планируют ввести в эксплуатацию 2,9 миллиона квадратных метров жилья, а уже в 2026-м этот показатель может составить 600 тысяч квадратных метров. Такие планы озвучила пресс-служба администрации республики.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Морозова is licensed under Рubliс domain
С 2019 по 2026 год в Адыгее уже сдали 3 миллиона квадратных метров жилья, включая 184 многоквартирных дома в рамках федерального проекта "Жилье". На душу населения приходится 1,2 квадратных метра ввода — это солидный результат для небольшого региона.

К марту 2026 года в работе 15 проектов комплексной застройки с социальной инфраструктурой. В 2025-м ввели 600 тысяч квадратных метров, что на 6% больше, чем в 2024-м (565,6 тысячи).

Планы на ближайшие годы

Администрация Адыгеи четко обозначила цели: 600 тысяч квадратных метров в 2026 году станут трамплином к общему вводу 2,9 миллиона к 2030-му. Это не просто цифры — за ними рост жилого фонда и решение housing-квеста для местных жителей.

Планы учитывают федеральные инициативы и региональные особенности. Прогноз цен на недвижимость в соседних районах показывает, что timely ввод жилья поможет удержать доступность.

"Такие объемы ввода укрепят рынок и привлекут инвесторов, особенно в контексте роста цен на юге", — отметил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Достижения с 2019 года

За период с 2019 по 2026-й ввели 3 миллиона квадратных метров, из них значительная часть — многоквартирные дома по федеральному проекту. Показатель 1,2 квадратного метра на человека говорит о прогрессе.

Это позволило сократить дефицит жилья и улучшить условия для тысяч семей. Регион опережает многие по темпам, несмотря на компактные размеры.

Период Объем ввода (млн кв. м)
2019-2026 3
2024 0,5656
2025 0,6
План 2026 0,6
План к 2030 2,9

Таблица отражает динамику: стабильный рост на фоне федеральных программ.

Текущие проекты застройки

К марту 2026 года реализуют 15 проектов комплексной застройки. Каждый включает не только дома, но и школы, детсады, поликлиники — полноценная инфраструктура.

Это подход комплексного развития, который минимизирует нагрузку на существующие сети. Рейтинг строительства по России показывает, что такие проекты дают преимущество.

Динамика ввода в последние годы

В 2025-м ввели 600 тысяч квадратных метров — на 6% больше, чем в 2024-м. Рост подтверждает устойчивость отрасли даже в сложных условиях.

"Рост на 6% — это сигнал зрелости рынка, где застройщики оптимизируют процессы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru градостроитель Илья Захаров.

Данные РБК Краснодар подчеркивают лидерство Адыгеи в темпах.

Перспективы развития

К 2030-му 2,9 миллиона квадратных метров изменят облик республики. Это привлечет жителей и бизнес, особенно с инфраструктурой.

Оптимизация посевной на Кубани показывает, как точность меняет сектора — аналогично в стройке.

"Комплексная застройка решит вопросы инфраструктуры и сделает жилье привлекательным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о жилищном строительстве в Адыгее

Сколько жилья введут к 2030 году в Адыгее?

Планируют 2,9 миллиона квадратных метров, с ключевым рывком в 2026-м на 600 тысяч.

Какие проекты в работе в Адыгее?

15 комплексов с социальной инфраструктурой к марту 2026 года.

Как изменился ввод в 2025-м в Адыгее?

600 тысяч квадратных метров — рост на 6% по сравнению с 2024-м.

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, градостроитель Илья Захаров, риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
