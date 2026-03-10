Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Степанов

На радость сладкоежкам: сочная кубанская клубника вот-вот появится на прилавках — названы заветные сроки

Россия » Юг » Краснодар

Первая кубанская клубника может появиться на прилавках Краснодарского края уже в середине апреля. Сроки сбора напрямую зависят от погоды, но фермеры оптимистично настроены: урожай из неотапливаемых теплиц и парников начнут собирать 15-20 апреля. Об этом рассказал президент сообщества фермеров "Клубничные пираты" Игорь Богородский.

Свежая клубника
Фото: Pravda.ru by Игорь Степанов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежая клубника

Большинство хозяйств региона полагается на простые конструкции без отопления — они дают раннюю ягоду по доступной цене. Отапливаемые теплицы редкость, их продукция редко доходит до магазинов. Однако весенние заморозки и снег уже нанесли ущерб: пострадало около 30% будущего урожая.

Пока полки заполняют ягоды из Ставрополья и импорт из Египта с Грецией. Часть иностранной продукции маскируют под местную, особенно вдоль трасс.

Первая клубника с кубанских полей

Краснодарский край — лидер по ранней клубнике в России. Фермеры рассчитывают на сборы с 15 апреля, если погода не подведет. Это позволит быстро заполнить рынки свежей местной ягодой, обходя импорт.

В этом году акцент на неотапливаемые теплицы: они дешевле в эксплуатации и дают объемы для массового спроса. Оптимизация аграрных процессов на Кубани помогает минимизировать риски и повышать урожайность.

"Ранние посадки на Кубани дают преимущество перед другими регионами, но требуют точного учета климата", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Роль погоды в сборе урожая

Весна на Кубани капризна: заморозки, ветер и снег могут сдвинуть сроки на неделю-две. Фермеры мониторят прогнозы, чтобы защитить растения. Региональные аномалии погоды здесь норма, влияющая на весь аграрный сезон.

Недавний снег повредил укрытия, но основные потери пока умеренные. Окончательные итоги подведут ближе к маю.

Теплицы и парники: основа раннего урожая

Большинство клубники растет в неотапливаемых конструкциях — балаганах и парниках. Они просты, недороги и подходят для южного климата. Отапливаемые теплицы — исключение для мелких хозяйств.

Тип теплицы Преимущества
Неотапливаемые Низкие затраты, быстрый сбор, массовое производство
Отапливаемые Ранний старт, но высокие расходы на энергию

Такая схема доминирует в Краснодарском крае, где агро — основа экономики.

"Теплицы без отопления идеальны для Кубани, но уязвимы к заморозкам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Андреевич Лебедев.

Ущерб от непогоды

Снег разрушил часть укрытий, потери достигли 30%. Заморозки весной — главная угроза для бутонов. Фермеры используют агроволокно для защиты.

Экономика Кубани страдает от таких форс-мажоров, но аграрии адаптируются.

Что лежит на прилавках сейчас

Сейчас преобладает клубника из Ставрополья и импорт: египетская, греческая. Вдоль дорог часто переупаковывают иностранную под местную.

Качество импортной ягоды ниже: она быстрее портится. Потребители ждут кубанскую — свежую и ароматную.

"Импорт маскируют, чтобы поднять цену, но вкус выдает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Прогнозы на сезон

Если обойдется без катаклизмов, урожай порадует объемами. Развитие регионов вроде Кубани зависит от агросектора. Краснодарский край готов к пику спроса. Инвестиции в АПК помогут стабилизировать поставки.

Фермеры советуют проверять этикетки и покупать у проверенных продавцов.

Ответы на популярные вопросы о клубнике на Кубани

Когда точно появится первая местная клубника?

Ожидают 15-20 апреля из неотапливаемых теплиц, но все зависит от погоды.

Почему сейчас продают импорт как местный?

Переупаковка вдоль трасс — распространенная практика для повышения цены.

Как защитить урожай от заморозков?

Используют агроволокно и парники, но полная защита невозможна.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, климатолог Павел Андреевич Лебедев, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Игорь Степанов
Игорь Петрович Степанов — эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ, кандидат биологических наук, эксперт по лесному хозяйству, водным ресурсам, ООПТ и экологическим конфликтам в регионах.
Темы урожай погода клубника сельское хозяйство краснодарский край
Новости Все >
Золотая клетка в один клик: почему тяга к брендам загоняет обеспеченную молодежь в долговой тупик
От тапочек к казармам — слишком длинный путь: у армии Германии нашли слабое место
Зелёная армия готовится к высадке: эти ошибки в датах превращают крепкие стебли в чахлые нити
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Сейчас читают
Жилая броня требует починки: сотни хабаровских многоэтажек ждёт тотальное преображение системы
Хабаровск
Жилая броня требует починки: сотни хабаровских многоэтажек ждёт тотальное преображение системы
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Энергетика
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Популярное
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Венгерские власти пресекли попытку скрытого ввоза огромной партии наличности и золотых слитков, за которой стояли сотрудники государственного банка под охраной.

Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Последние материалы
Мягкие линии против строгих форм: какие виды челок лидируют в списке модных трендов 2026
Золотая клетка в один клик: почему тяга к брендам загоняет обеспеченную молодежь в долговой тупик
От тапочек к казармам — слишком длинный путь: у армии Германии нашли слабое место
Зелёная армия готовится к высадке: эти ошибки в датах превращают крепкие стебли в чахлые нити
Яблочный пирог из детства: рецепт шарлотки, который напомнит о самых уютных днях детства
Прощайте, старые дворы: один хитрый метод застройки превратит Адыгею в город-сад будущего
На радость сладкоежкам: сочная кубанская клубника вот-вот появится на прилавках — названы заветные сроки
В Крыму начали всплывать неожиданные платежки за свет: всё из-за одной процедуры с домами
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.