На радость сладкоежкам: сочная кубанская клубника вот-вот появится на прилавках — названы заветные сроки

Первая кубанская клубника может появиться на прилавках Краснодарского края уже в середине апреля. Сроки сбора напрямую зависят от погоды, но фермеры оптимистично настроены: урожай из неотапливаемых теплиц и парников начнут собирать 15-20 апреля. Об этом рассказал президент сообщества фермеров "Клубничные пираты" Игорь Богородский.

Фото: Pravda.ru by Игорь Степанов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежая клубника

Большинство хозяйств региона полагается на простые конструкции без отопления — они дают раннюю ягоду по доступной цене. Отапливаемые теплицы редкость, их продукция редко доходит до магазинов. Однако весенние заморозки и снег уже нанесли ущерб: пострадало около 30% будущего урожая.

Пока полки заполняют ягоды из Ставрополья и импорт из Египта с Грецией. Часть иностранной продукции маскируют под местную, особенно вдоль трасс.

Первая клубника с кубанских полей

Краснодарский край — лидер по ранней клубнике в России. Фермеры рассчитывают на сборы с 15 апреля, если погода не подведет. Это позволит быстро заполнить рынки свежей местной ягодой, обходя импорт.

В этом году акцент на неотапливаемые теплицы: они дешевле в эксплуатации и дают объемы для массового спроса. Оптимизация аграрных процессов на Кубани помогает минимизировать риски и повышать урожайность.

"Ранние посадки на Кубани дают преимущество перед другими регионами, но требуют точного учета климата", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Роль погоды в сборе урожая

Весна на Кубани капризна: заморозки, ветер и снег могут сдвинуть сроки на неделю-две. Фермеры мониторят прогнозы, чтобы защитить растения. Региональные аномалии погоды здесь норма, влияющая на весь аграрный сезон.

Недавний снег повредил укрытия, но основные потери пока умеренные. Окончательные итоги подведут ближе к маю.

Теплицы и парники: основа раннего урожая

Большинство клубники растет в неотапливаемых конструкциях — балаганах и парниках. Они просты, недороги и подходят для южного климата. Отапливаемые теплицы — исключение для мелких хозяйств.

Тип теплицы Преимущества Неотапливаемые Низкие затраты, быстрый сбор, массовое производство Отапливаемые Ранний старт, но высокие расходы на энергию

Такая схема доминирует в Краснодарском крае, где агро — основа экономики.

"Теплицы без отопления идеальны для Кубани, но уязвимы к заморозкам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Андреевич Лебедев.

Ущерб от непогоды

Снег разрушил часть укрытий, потери достигли 30%. Заморозки весной — главная угроза для бутонов. Фермеры используют агроволокно для защиты.

Экономика Кубани страдает от таких форс-мажоров, но аграрии адаптируются.

Что лежит на прилавках сейчас

Сейчас преобладает клубника из Ставрополья и импорт: египетская, греческая. Вдоль дорог часто переупаковывают иностранную под местную.

Качество импортной ягоды ниже: она быстрее портится. Потребители ждут кубанскую — свежую и ароматную.

"Импорт маскируют, чтобы поднять цену, но вкус выдает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Прогнозы на сезон

Если обойдется без катаклизмов, урожай порадует объемами. Развитие регионов вроде Кубани зависит от агросектора. Краснодарский край готов к пику спроса. Инвестиции в АПК помогут стабилизировать поставки.

Фермеры советуют проверять этикетки и покупать у проверенных продавцов.

Ответы на популярные вопросы о клубнике на Кубани

Когда точно появится первая местная клубника?

Ожидают 15-20 апреля из неотапливаемых теплиц, но все зависит от погоды.

Почему сейчас продают импорт как местный?

Переупаковка вдоль трасс — распространенная практика для повышения цены.

Как защитить урожай от заморозков?

Используют агроволокно и парники, но полная защита невозможна.

