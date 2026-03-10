Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Крыму начали всплывать неожиданные платежки за свет: всё из-за одной процедуры с домами

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе и Крыму владельцы гостевых домов, легализовавшие свои объекты по федеральному эксперименту, столкнулись с резким ростом тарифов на электроэнергию. Энергокомпании переводят их на коммерческие расценки, что увеличивает счета втрое. Хозяева считают это несправедливым: они платят налоги как самозанятые, живут в этих домах сами и работают только летом.

Умный электросчётчик на столбе
Фото: Ольга Морозова is licensed under public domain
Умный электросчётчик на столбе

Например, в поселке Любимовка под Севастополем женщина, сдавшая четыре комнаты, увидела платежи за свет, выросшие с 5-7 тысяч до 10-14 тысяч рублей в месяц. Летом, при пиковой нагрузке, суммы взлетят еще выше. Это ставит под угрозу бюджетный сегмент отдыха, где номера стоили 1500 рублей в сутки.

Проблема шире: агрегаторы удалили тысячи объявлений нелегальных домов, а власти настаивают на реестре. Но страх перед тарифами тормозит процесс — в Севастополе зарегистрировано всего 110 объектов из тысяч.

Проблема в Севастополе

В Севастополе эксперимент по легализации гостевых домов обернулся неожиданным ударом по кошелькам владельцев. После внесения объекта в реестр лицевой счет физлица закрывают, а договор предлагают перезаключить на коммерческой основе. Хозяйка дома в Любимовке Анна Клокова, самозанятая, заработавшая за сезон 160 тысяч рублей, теперь рискует потратить все на электричество.

Тариф вырос с 5 рублей за кВт·ч до 11 рублей, а при превышении 600 кВт·ч — до 15 рублей. Без газа дом отапливается электричеством, счета удвоились даже зимой. Летом, с гостями, нагрузка возрастет, и доходы уйдут на платежи.

"Гостевые дома — это не гостиницы, а жилые помещения с сезонным использованием. Коммерческий тариф противоречит сути легализации и бьет по малому бизнесу", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Власти Севастополя зарегистрировали лишь 110 объектов, хотя их тысячи. Владельцы опасаются реестра из-за тарифов, но чиновники связывают низкий показатель с сезонностью.

Почему вводят коммерческие тарифы

"Севэнергосбыт" ссылается на ФАС и Минэнерго: закон относит гостевые дома к предпринимательству, они получают прибыль и нагружают сети. Сезонные тарифы невозможны — законодательство не позволяет. В Крыму добавляют нагрузку на вывоз мусора и другие ЖКУ.

Министр курортов Крыма Сергей Ганзий объясняет: подстанции перегружены, напряжение падает, затраты не должны ложиться на соседей. Решение субъектов РФ, пока федеральный закон молчит.

Как это ударит по туристам

Бюджетные номера на второй линии исчезнут: владельцы поднимут цены, чтобы покрыть счета. Крупные отели на первой линии переживут, но малый бизнес закроется. Промзоны Севастополя превращают в курорты, но без доступного жилья туризм пострадает.

Агрегаторы удалили 2,5 тысячи объявлений по России без реестра. Реклама запрещена, старые схемы не работают. Туристы заплатят больше или выберут дорогие варианты.

Ситуация в Крыму и других регионах

В Крыму семьи живут круглый год, коммерческий тариф — нагрузка. Ассоциация малых отелей требует гибкости: не коммерция, но и не чисто жилой фонд. В Ростовской области суды взыскивают переплату заранее. Споры по электричеству в Кургане показывают риски самоуправства.

В Калининграде рейды выявляют "скрытых коммерсантов", взыскивают тысячи. Дагестан сохраняет тарифы населения. В Самаре выросли платежи за капремонт и ТКО на 20%, вода — втрое.

"Рынок жилья в регионах нестабилен, тарифы добьют малые объекты. Нужна господдержка для туризма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Волков.

Туризм в Крыму под угрозой не только от тарифов, но и рисков вроде клещей.

Перспективы решения

"Туризм регионов — ключ к развитию, тарифы не должны его душить. Гибкий подход сохранит рабочие места", — объяснил в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о тарифах для гостевых домов

Почему гостевые дома переводят на коммерческие тарифы?

Закон относит их к предпринимательству: прибыль и нагрузка на сети. ФАС и Минэнерго требуют нерегулируемых расценок, сезонность не урегулирована.

Влияет ли легализация на рекламу?

Да, без реестра агрегаторы удаляют объявления. Зафиксировано 2,5 тысячи случаев по России.

Что говорят федеральные власти?

Минэкономразвития настаивает на тарифах жилфонда. Идет совещание ведомств.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по недвижимости Артём Волков, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Темы жкх крым туризм севастополь
