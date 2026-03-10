Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Песчаный фундамент рухнул: полиция Сочи арестовала имущество хитрого афериста

Россия » Юг

В Сочи 37-летний предприниматель обманул 53 человека, собрав с них 370 миллионов рублей на строительство многоэтажки. Участок предназначался только для частного дома, но дельцы скрыли это от покупателей, обещая квартиры в обмен на "договоры займа". Полиция арестовала имущество обвиняемого на всю сумму ущерба.

Каска
Фото: pixabay.com by Mariakray is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Каска

Злоумышленник применял похожую схему на других объектах, включая коттеджи. Уголовное дело по статьям о мошенничестве и причинении ущерба имуществу передано в суд. Жертвы остались без жилья и денег, а история вскрыла системные проблемы с самостроем на курорте.

Этот случай — не единичный в рейтинге криминогенных городов России, где Сочи фигурирует среди курортов с высоким риском.

Как всё началось

В 2019 году житель Сочи приобрел участок, подходящий исключительно для индивидуального жилищного строительства. Вместо скромного дома он затеял многоэтажку, игнорируя градостроительные нормы. Покупатели, привлеченные близостью к морю, вкладывали деньги, не подозревая о юридических ловушках.

Предприниматель привлекал средства через договоры займа с допсоглашениями, маскируя их под будущие квартиры. Полиция установила, что аналогичные махинации шли на других объектах, включая коттеджи на "неподходящих" землях.

"Такие участки часто маскируют под инвестиционные проекты, чтобы обойти проверки. Покупатели должны требовать выписку ЕГРН с указанием разрешенного использования", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков.

Схема обмана

Злоумышленник знал, что сдать здание невозможно без смены назначения участка, но продолжал собирать деньги. Договоры не регистрировались как ДДУ, что лишало покупателей защиты 214-ФЗ. За четыре года схема сработала на 53 человека.

Этап схемы Что скрывали
Привлечение средств Невозможность сдачи в эксплуатацию
Строительство Несоответствие участка многоэтажке
Обещания квартир Отсутствие регистрации ДДУ

Эта таблица иллюстрирует, как шаг за шагом жертвы теряли контроль над вложениями.

Жертвы и ущерб

Общий ущерб составил 370 миллионов рублей. Покупатели — в основном местные жители и приезжие, мечтавшие о собственном жилье на курорте. Многие взяли кредиты, теперь рискуя утратить всё.

Полиция подчеркивает системный характер: обвиняемый "работал" по аналогичным схемам на нескольких объектах. Взыскание ущерба обещает быть долгим, как в других громких делах.

Уголовное дело и арест

Возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 165 (причинение имущественного ущерба). Имущество арестовали на 370 миллионов. Суд рассмотрит материалы в ближайшее время.

"Административные споры по самостроям часто доходят до суда, где ключевыми становятся земельные документы. Жалобы на чиновников здесь не помогут без доказательств", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова.

Арест — первый шаг к компенсациям, но возвраты займут годы.

Похожие случаи мошенничества

В России обманутые дольщики — распространенная проблема. В Сочи, как и в других регионах, криминал маскируется под инвестиции. Похожие схемы фиксируют в курортных зонах.

Эксперты связывают рост с криминогенностью: легкие деньги от туристов провоцируют аферистов.

"Местные элиты иногда закрывают глаза на самострой ради инвестиций, но это бьет по репутации регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Как защитить себя от аферистов

Проверяйте выписку ЕГРН, избегайте "договоров займа" без ДДУ. Консультируйтесь с юристами перед вложениями. В Сочи, где спрос на жилье высок, риски растут.

Государство усиливает контроль, но бдительность — ключ. Изучайте аналогичные инциденты для уроков.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве с недвижимостью

Что делать, если обманули с договором займа на квартиру?

Обратитесь в полицию с документами, требуйте признания сделки недействительной. Арест имущества помогает в возврате средств.

Можно ли строить многоэтажку на участке ИЖС?

Нет, это нарушение. Разрешение нужно на смену назначения земли через администрацию.

Как проверить участок перед покупкой?

Закажите выписку ЕГРН и градплан. Избегайте сомнительных схем без эскроу-счетов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Темы сочи недвижимость мошенничество
Новости Все >
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники
Сейчас читают
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Энергетика
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Популярное
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Венгерские власти пресекли попытку скрытого ввоза огромной партии наличности и золотых слитков, за которой стояли сотрудники государственного банка под охраной.

Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Последние материалы
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Усталость есть, а промахов нет: этот обычный продукт из супермаркета поддерживает работу мозга
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Нагар на чайнике исчезнет без ножей и щёток: паста из трёх ингредиентов творит чудо
Свобода с двойным дном: какие скрытые ловушки сохранил техосмотр в 2026 году для обычных водителей
Россияне могут не заметить главное — долги за ЖКУ начнут взыскивать по-новому
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.