Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Степанов

Земля уходит из-под ног: тонны грунта угрожают отрезать от мира поселки Краснодарского края

Россия » Юг » Краснодар

В Туапсинском районе Краснодарского края обвал грунта поставил под угрозу транспортное сообщение с двумя поселками — Ласточкой и турбазой "Приморская". Тонны земли и валуны перекрыли дорогу возле Новомихайловского, где проживают около 300 человек. Чиновники уже оценили ущерб и ищут пути решения.

Сдвиг тектонической плиты
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сдвиг тектонической плиты

Что произошло под Новомихайловским

Обвал грунта перекрыл ключевую дорогу, ведущую в поселки Ласточка и на турбазу "Приморская". Тонны земли и крупные валуны рухнули внезапно, создав риск полной транспортной блокады для 300 жителей. Это не первый случай на участке, где склон нестабилен.

Чиновники оперативно выехали на место. Основные опасения — повреждение коммуникаций и изоляция населенных пунктов. Пока дорога частично проходима, но ситуация требует немедленных действий.

"Оползни здесь — следствие геологических особенностей и дождей, усиливающих эрозию. Нужно срочно провести мониторинг, чтобы избежать блокады", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Как власти отреагировали

Глава округа Сергей Бойко лично осмотрел место. Он признал проблему давней и дал поручение на проектно-изыскательские работы. Оценка затрат покажет, что решение выйдет дорогостоящим и небыстрым.

Власти координируют усилия с турбазой для временного проезда. Это позволит избежать ЧП, пока готовится капитальный ремонт. Аналогичные учения по ликвидации аварий проводились недавно в Сочи на Роза Хутор.

Почему оползни повторяются

Участок склонен к оползням из-за рельефа и осадков. Регулярные дожди размывают грунт, а старые сооружения не справляются. Туапсинский район входит в зону повышенного риска, как показывают данные по криминогенным и опасным курортам РФ.

Эксперты связывают это с климатическими изменениями, усиливающими паводки. Без системных мер проблема вернется.

Причина оползня Последствия
Размытие грунта дождями Перекрытие дорог
Нестабильный склон Риск блокады поселков
Старые коммуникации Повреждение линий

Временные меры для безопасности

До капремонта зону укрепят валунами и речным камнем. Это остановит сползание грунта. Согласован проезд через турбазу "Приморская" — безопасный вариант для жителей.

Такие шаги минимизируют риски, подобные ДТП в Иванове или другим инцидентам на дорогах. Главное — оперативность.

"Климатические аномалии усиливают такие угрозы в прибрежных зонах. Временные укрепления — необходимый шаг перед полным ремонтом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Проблемы на реке Нечепсухо

Берегоукрепление 1972 года частично обрушилось от паводков. Участок в муниципальной собственности, что упрощает восстановление ограждений и тротуара без проектных задержек.

Пресс-служба администрации Туапсе подтвердила планы на оперативный ремонт. Это предотвратит дальнейшую эрозию.

Что ждет участок в будущем

Проектно-изыскательские работы определят объем инвестиций. Решение потребует времени и средств, но власти настроены решительно. Аналогичные ЧС в Гонконге показали важность профилактики.

Инфраструктурные улучшения сделают район безопаснее для туристов и жителей.

"Муниципальная собственность позволяет быстро восстановить берегоукрепление. Это ключ к устойчивой инфраструктуре", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Риски для местных жителей

Около 300 человек рискуют изоляцией. Повреждения коммуникаций усугубят ситуацию. Власти мониторят, чтобы избежать паники, как в случаях отравлений в авто.

Жители надеются на быстрое решение, чтобы сохранить доступ к услугам.

Ответы на популярные вопросы об оползнях в Туапсинском районе

Почему оползни происходят регулярно?

Рельеф, дожди и износ укреплений провоцируют сползание грунта. Климат усиливает риски.

Что делают для проезда сейчас?

Укрепляют валунами и открыли объезд через турбазу "Приморская".

Сколько стоит полное решение?

Изыскатели определят, но уже ясно: дорого и не быстро.

Затронет ли это туристов?

Район курортный, так что меры защитят всех.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Игорь Степанов
Игорь Петрович Степанов — эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ, кандидат биологических наук, эксперт по лесному хозяйству, водным ресурсам, ООПТ и экологическим конфликтам в регионах.
Темы происшествие краснодарский край
Новости Все >
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники
Сейчас читают
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Энергетика
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Популярное
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Венгерские власти пресекли попытку скрытого ввоза огромной партии наличности и золотых слитков, за которой стояли сотрудники государственного банка под охраной.

Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Последние материалы
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Усталость есть, а промахов нет: этот обычный продукт из супермаркета поддерживает работу мозга
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Нагар на чайнике исчезнет без ножей и щёток: паста из трёх ингредиентов творит чудо
Свобода с двойным дном: какие скрытые ловушки сохранил техосмотр в 2026 году для обычных водителей
Россияне могут не заметить главное — долги за ЖКУ начнут взыскивать по-новому
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.