Садоводы Зеленоградска встревожены: новые правила могут ограничить их права на застройку участков

В приморской зоне Зеленоградского округа Калининградской области садоводы объединились против проекта новых правил землепользования и застройки. Власти предлагают перевести земли их товариществ из зоны садоводства СХ-4 в огородничество СХ-5. Это изменение, по мнению жителей, сильно ограничит их права на строительство, регистрацию домов и передачу имущества.
Собрание в СНТ "Чайка-1" собрало представителей нескольких товариществ. Садоводы опасаются, что под видом бюрократической правки власти готовят почву для инвестпроектов, таких как аквапарк и мост через железную дорогу. Стоимость участков может упасть, а будущее — окажется под вопросом.
Протесты набирают обороты: видеообращение губернатору, жалобы депутатам и отказ верить заверениям чиновников. Ситуация отражает общероссийскую тенденцию ужесточения правил для СНТ.
7 марта в СНТ "Чайка-1" собрались члены товариществ "Рощино-Калининград", "Новое Рощино", "Сокольники Север" и других. Повод — проект ПЗЗ Зеленоградского округа, где власти меняют зону с СХ-4 на СХ-5. Информация появилась 13 февраля на сайте администрации, текст проекта — через неделю.
Вадим Романьков из СНТ "Рощино-Зеленоградск" объяснил: при СХ-4 садоводство — основной вид использования, строительство домов разрешено без помех. СХ-5 вводит "условно разрешенный" статус, что дает властям рычаги контроля.
"Перевод в СХ-5 создает неопределенность для собственников, особенно в прибрежных зонах, где земля ценна для инвесторов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.
СХ-4 позволяет строить жилые дома, регистрировать их, передавать по наследству без дополнительных согласований. СХ-5 делает садоводство условным: для любых изменений нужно заявление в комиссию, публичные слушания, решение главы.
|Зона СХ-4
|Зона СХ-5
|Садоводство — основной вид
|Садоводство — условно разрешенный
|Строительство без ограничений
|Слушания и разрешение властей
|Регистрация, продажа свободны
|Риски отказа при сделках
Садоводы видят в этом резерв под будущие проекты: рядом аквапарк и мост.
Елена Поленова из "Чайка-1" отметила: их СНТ в поселке Рощино, но статус меняют. Теперь регистрация домов — с разрешения администрации. Ольга Андреевна из "Сосновка" добавила: по закону 217-ФЗ они строятся, проводят газ, развиваются. СХ-5 все перекроет.
Более 2000 участков в районе: молодые семьи решают жилищные проблемы, СНТ омолаживается. Садоводы отправили возражения до 6 марта.
Администрация встретилась с некоторыми садоводами: вице-премьер Кристина Подскребкина и глава Александр Китеев заверили, что СХ-5 не ограничит права. Но на собрании в "Чайке-1" никто не поверил: "Если согласимся — потом поздно оспаривать".
"Такие изменения в ПЗЗ часто маскируют интересы крупных инвесторов в прибрежных зонах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Дмитриевич Волков.
Вадим Сафронов, председатель Союза садоводов области, заявил: по России обновляют ПЗЗ, переводя СНТ в СХ-5. Подрядчики рисуют карты зонирования, игнорируя реальность: дома, коммуникации. В Калининградской области это бьет по эксклаву, где земля у моря — золото.
Процедура: заявление, слушания, решение. Обжалование в суде — месяцы и расходы.
Уже построенные дома сохранятся, но продажа, наследство, реконструкция — под вопросом. Новые строители ждут уведомлений с техпланом. Стоимость участков упадет из-за неопределенности. Садоводы подозревают связь с проектами застройщика Качановича.
В контексте морской логистики и транспорта побережье ценится для туризма и бизнеса.
"Местное самоуправление в таких спорах часто склоняется к интересам центра и бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Видеообращение губернатору Алексею Беспрозванных. Объединение для слушаний до 13 марта. Отстаивать СХ-4, чтобы сохранить права. Садоводы из "Сосновка" подтвердили: уже обратились к депутатам.
В регионе растет интерес к побережью, включая туризм.
СХ-4 — садоводство основной, полные права на дома. СХ-5 — условное, с согласованиями и рисками отказа.
Да, на слушаниях и в суде, но лучше активно возражать на этапе обсуждений до принятия ПЗЗ.
Сносить не будут, но сделки и изменения потребуют разрешений.
Формально — приведение к новому классификатору, на деле — контроль за землей под проекты.
