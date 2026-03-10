Старый мост уходит в прошлое: как новое строительство изменит транспорт в Калининградской области

Власти Калининградской области утвердили проект планировки для реконструкции эстакадного моста от Московского проспекта до улицы Портовой. Это ключевой объект транспортной инфраструктуры в центре города, который нуждается в обновлении из-за роста нагрузки.

Фото: commons.wikimedia.org by Padonak39, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Эстакадный мост в Калининграде

Для реализации работ планируется изъятие четырех земельных участков общей площадью от 32 до 1025 квадратных метров. Часть из них перейдет в земли общего пользования, чтобы расширить проезжую часть и добавить пешеходные и велосипедные зоны.

Проект учитывает сервитут на 27 участках и меры по сохранению археологических находок на острове Канта. Завершение проектирования ожидается летом 2026 года.

Реконструкция эстакадного моста: ключевые планы

Проект охватывает не только само мостовое сооружение, но и прилегающие магистрали. Документация утверждена министерством градостроительной политики и опубликована на портале правовой информации. Это позволит запустить работы по обновлению важной артерии Калининградской области.

Основная цель — повысить пропускную способность и безопасность движения. Учитывая геополитическое положение региона, такие инвестиции в транспорт критически важны для устойчивости экономики.

Реализация возможна с использованием публичного сервитута на 27 участках вдоль проспектов и острова Канта, что минимизирует изъятия.

Изъятие земель для работ

Четыре участка в районах Ленинского проспекта, Московского проспекта и улицы Портовой пойдут под муниципальные нужды. Один из них предназначен для среднеэтажной жилой застройки, другой — для гостиниц, остальные — зоны общего пользования.

"Изъятие участков для транспортной инфраструктуры — стандартная практика, но важно обеспечить справедливую компенсацию собственникам", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Дмитриевич Волков

После изъятия территории переведут в категорию земель общего пользования. Это позволит интегрировать их в единую транспортную систему без лишних споров.

Что изменится в конструкции моста

Длина эстакады вырастет с 545 до 566 метров. Полос движения станет от четырех до шести, тротуары расширят до трех метров с каждой стороны, добавят велосипедные дорожки шириной 1,5 метра.

Параметр До / После реконструкции Длина моста 545 м / 566 м Полосы движения Не указано / 4-6 Тротуары Не указано / 3 м с каждой стороны Велодорожки Нет / 1,5 м

Такие изменения повысят комфорт для пешеходов и велосипедистов, сделав маршрут более привлекательным.

Модернизация инженерных сетей

Запланировано строительство локальных очистных сооружений для стоков, обновление освещения, переустройство сетей электроснабжения, связи, газо-, водоснабжения и канализации. Также модернизируют трамвайную и троллейбусную инфраструктуру.

Это комплексный подход, который синхронизирует транспорт с коммунальными системами Калининграда.

"Модернизация сетей — основа для комфортной городской среды, особенно в историческом центре", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова

Ожидаемый рост трафика

К 2050 году интенсивность движения на участке от Октябрьской до 9 Апреля вырастет до 63 тысяч транспортных единиц в сутки против 54 тысяч в 2025-м. Реконструкция рассчитана на эти нагрузки.

Учитывая развитие логистики региона, мост станет ключевым звеном в связке наземных и морских путей.

Сохранение исторического наследия

В зоне работ — объекты культурного слоя Кёнигсберга, остров Канта и руины Королевского замка. Проект включает меры по их охране на стадии проектирования.

"Земельные вопросы при работе с историческими зонами требуют строгого соблюдения норм, включая сервитуты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Владимировна Фёдорова

Это баланс между современными нуждами и уважением к прошлому, как в проектах по восстановлению фасадов.

Хронология проекта

Публичные обсуждения завершены, основные решения приняты. Проектирование закончится летом 2026 года. Ранее архитекторы критиковали расширения, но после доработок критика снизилась.

В 2025-м показали обновленные эскизы. Проект вписывается в общую динамику развития Калининградской ОЭЗ и транспорта.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции эстакадного моста в Калининграде

Зачем изымают участки?

Чтобы расширить проезд, добавить тротуары и велодорожки, повысив безопасность и пропускную способность.

Что с компенсациями собственникам?

Закон предусматривает рыночную оценку и выплаты, с возможностью сервитута вместо изъятия.

Влияет ли на археологию?

Предусмотрены охранные меры для объектов на острове Канта и в центре.

Когда стартуют работы?

После завершения проектирования летом 2026 года, точные сроки зависят от финансирования.

