Старый мост уходит в прошлое: как новое строительство изменит транспорт в Калининградской области

Власти Калининградской области утвердили проект планировки для реконструкции эстакадного моста от Московского проспекта до улицы Портовой. Это ключевой объект транспортной инфраструктуры в центре города, который нуждается в обновлении из-за роста нагрузки.
Для реализации работ планируется изъятие четырех земельных участков общей площадью от 32 до 1025 квадратных метров. Часть из них перейдет в земли общего пользования, чтобы расширить проезжую часть и добавить пешеходные и велосипедные зоны.
Проект учитывает сервитут на 27 участках и меры по сохранению археологических находок на острове Канта. Завершение проектирования ожидается летом 2026 года.
Проект охватывает не только само мостовое сооружение, но и прилегающие магистрали. Документация утверждена министерством градостроительной политики и опубликована на портале правовой информации. Это позволит запустить работы по обновлению важной артерии Калининградской области.
Основная цель — повысить пропускную способность и безопасность движения. Учитывая геополитическое положение региона, такие инвестиции в транспорт критически важны для устойчивости экономики.
Реализация возможна с использованием публичного сервитута на 27 участках вдоль проспектов и острова Канта, что минимизирует изъятия.
Четыре участка в районах Ленинского проспекта, Московского проспекта и улицы Портовой пойдут под муниципальные нужды. Один из них предназначен для среднеэтажной жилой застройки, другой — для гостиниц, остальные — зоны общего пользования.
После изъятия территории переведут в категорию земель общего пользования. Это позволит интегрировать их в единую транспортную систему без лишних споров.
Длина эстакады вырастет с 545 до 566 метров. Полос движения станет от четырех до шести, тротуары расширят до трех метров с каждой стороны, добавят велосипедные дорожки шириной 1,5 метра.
|Параметр
|До / После реконструкции
|Длина моста
|545 м / 566 м
|Полосы движения
|Не указано / 4-6
|Тротуары
|Не указано / 3 м с каждой стороны
|Велодорожки
|Нет / 1,5 м
Такие изменения повысят комфорт для пешеходов и велосипедистов, сделав маршрут более привлекательным.
Запланировано строительство локальных очистных сооружений для стоков, обновление освещения, переустройство сетей электроснабжения, связи, газо-, водоснабжения и канализации. Также модернизируют трамвайную и троллейбусную инфраструктуру.
Это комплексный подход, который синхронизирует транспорт с коммунальными системами Калининграда.
К 2050 году интенсивность движения на участке от Октябрьской до 9 Апреля вырастет до 63 тысяч транспортных единиц в сутки против 54 тысяч в 2025-м. Реконструкция рассчитана на эти нагрузки.
Учитывая развитие логистики региона, мост станет ключевым звеном в связке наземных и морских путей.
В зоне работ — объекты культурного слоя Кёнигсберга, остров Канта и руины Королевского замка. Проект включает меры по их охране на стадии проектирования.
Это баланс между современными нуждами и уважением к прошлому, как в проектах по восстановлению фасадов.
Публичные обсуждения завершены, основные решения приняты. Проектирование закончится летом 2026 года. Ранее архитекторы критиковали расширения, но после доработок критика снизилась.
В 2025-м показали обновленные эскизы. Проект вписывается в общую динамику развития Калининградской ОЭЗ и транспорта.
Чтобы расширить проезд, добавить тротуары и велодорожки, повысив безопасность и пропускную способность.
Закон предусматривает рыночную оценку и выплаты, с возможностью сервитута вместо изъятия.
Предусмотрены охранные меры для объектов на острове Канта и в центре.
После завершения проектирования летом 2026 года, точные сроки зависят от финансирования.
