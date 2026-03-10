Золотой берег Краснодара затмевает янтарь: Калининград потерял позиции в рейтинге нового жилья на человека

Калининград опустился на 30-е место в рейтинге городов России по объему строящегося жилья на душу населения. Это свежие данные за январь 2026 года от РИА Новости, где учитывалась площадь новых квартир в пересчете на жителей. Город уступил несколько позиций с июня прошлого года, когда держался на 18-м месте.

Фото: commons.wikimedia.org by Рина Мороз, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кафедральный собор - Калининград - февраль 2025г

Показатель для Калининграда — 1,53 квадратных метра на человека. Это средний результат, далекий от лидеров вроде Краснодара с его 4,39 "квадрата". В 2024 году в городе сдали 482 тысячи метров жилья, обеспечив населению 39,1 квадратного метра на человека — норма пока не дотягивает до комфортных значений.

Что ждет рынок недвижимости в Калининграде? Логистика, инвестиции и региональные особенности играют ключевую роль в темпах стройки.

Как составлялся рейтинг

Эксперты РИА Новости проанализировали данные за январь 2026 года. Основной критерий — площадь строящегося жилья в пересчете на одного жителя. Это позволяет сравнить города независимо от численности населения.

Такая методология выявляет реальные темпы урбанизации. В Калининградской ОЭЗ особые условия для инвесторов, но общий рейтинг учитывает все проекты.

Город Площадь на человека, м² Краснодар 4,39 Тюмень 3,93 Майкоп 3,57 Калининград 1,53

Позиция Калининграда

С 1,53 квадратными метрами на душу Калининград занял 30-е место. Это ниже июньского результата, но все равно выше многих мегаполисов.

Регион сталкивается с логистическими вызовами, что сказывается на поставках материалов для стройки.

Лидеры строительного бума

Краснодар лидирует с 4,39 м² — там бум новостроек благодаря миграции и туризму. Тюмень следует за ним на 3,93 м², опираясь на нефтяные доходы.

Майкоп с 3,57 м² удивляет: малый город выигрывает от федеральных программ. Эти лидеры задают планку для остальных.

"Строительный сектор в регионах напрямую зависит от инвестиций и господдержки. В Калининграде ОЭЗ дает преимущество, но логистика тормозит темпы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Аутсайдеры рейтинга

Хуже всех Новокузнецк — 0,11 м² на человека. Нижний Тагил и Саратов едва дотягивают до 0,15-0,16 м² из-за экономических спадов.

Эти города страдают от оттока населения и отсутствия крупных проектов.

Динамика в Калининграде

С 18-го места в июне до 30-го в январе — спад заметен. Но в 2024 году ввели 482 тысячи м², что говорит о потенциале.

Экономическая изоляция Балтики влияет на весь регион, включая стройматериалы.

Обеспеченность жильем

На конец 2024-го — 39,1 м² на человека. Норма по России — 25 м², но комфорт требует 40+.

В Калининграде фокус на балансе между новостройками и инфраструктурой.

"Инвестиции в регионы вроде Калининградской области растут, но дефицит бюджета и трансферты определяют успех", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Факторы успеха и риски

Логистика, льготы ОЭЗ и миграция — ключевые драйверы. Риски — геополитика и рост цен на материалы.

В транспорте улучшения помогут ускорить стройку.

Перспективы развития

С реформой ОЭЗ и морскими поставками темпы вырастут. Калининград может подняться в рейтинге при поддержке центра.

"Благоустройство и инфраструктура напрямую влияют на привлекательность для застройщиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Город на Балтике адаптируется к вызовам, сохраняя потенциал роста.

Ответы на популярные вопросы о строительстве жилья в Калининграде

Почему Калининград опустился в рейтинге?

Логистические ограничения и сезонные факторы замедлили ввод новых площадей на душу населения.

Какие льготы есть для застройщиков?

ОЭЗ предоставляет налоговые преференции и субвенции, упрощая инвестиции.

Достигнет ли город нормы обеспеченности?

При текущих темпах — да, но нужны федеральные программы для ускорения.

Влияет ли геополитика на стройку?

Да, через рост затрат на импорт материалов, но морские пути компенсируют.

