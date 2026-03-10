Золотой берег Краснодара затмевает янтарь: Калининград потерял позиции в рейтинге нового жилья на человека

Калининград опустился на 30-е место в рейтинге городов России по объему строящегося жилья на душу населения. Это свежие данные за январь 2026 года от РИА Новости, где учитывалась площадь новых квартир в пересчете на жителей. Город уступил несколько позиций с июня прошлого года, когда держался на 18-м месте.
Показатель для Калининграда — 1,53 квадратных метра на человека. Это средний результат, далекий от лидеров вроде Краснодара с его 4,39 "квадрата". В 2024 году в городе сдали 482 тысячи метров жилья, обеспечив населению 39,1 квадратного метра на человека — норма пока не дотягивает до комфортных значений.
Что ждет рынок недвижимости в Калининграде? Логистика, инвестиции и региональные особенности играют ключевую роль в темпах стройки.
Эксперты РИА Новости проанализировали данные за январь 2026 года. Основной критерий — площадь строящегося жилья в пересчете на одного жителя. Это позволяет сравнить города независимо от численности населения.
Такая методология выявляет реальные темпы урбанизации. В Калининградской ОЭЗ особые условия для инвесторов, но общий рейтинг учитывает все проекты.
|Город
|Площадь на человека, м²
|Краснодар
|4,39
|Тюмень
|3,93
|Майкоп
|3,57
|Калининград
|1,53
С 1,53 квадратными метрами на душу Калининград занял 30-е место. Это ниже июньского результата, но все равно выше многих мегаполисов.
Регион сталкивается с логистическими вызовами, что сказывается на поставках материалов для стройки.
Краснодар лидирует с 4,39 м² — там бум новостроек благодаря миграции и туризму. Тюмень следует за ним на 3,93 м², опираясь на нефтяные доходы.
Майкоп с 3,57 м² удивляет: малый город выигрывает от федеральных программ. Эти лидеры задают планку для остальных.
"Строительный сектор в регионах напрямую зависит от инвестиций и господдержки. В Калининграде ОЭЗ дает преимущество, но логистика тормозит темпы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Хуже всех Новокузнецк — 0,11 м² на человека. Нижний Тагил и Саратов едва дотягивают до 0,15-0,16 м² из-за экономических спадов.
Эти города страдают от оттока населения и отсутствия крупных проектов.
С 18-го места в июне до 30-го в январе — спад заметен. Но в 2024 году ввели 482 тысячи м², что говорит о потенциале.
Экономическая изоляция Балтики влияет на весь регион, включая стройматериалы.
На конец 2024-го — 39,1 м² на человека. Норма по России — 25 м², но комфорт требует 40+.
В Калининграде фокус на балансе между новостройками и инфраструктурой.
"Инвестиции в регионы вроде Калининградской области растут, но дефицит бюджета и трансферты определяют успех", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Логистика, льготы ОЭЗ и миграция — ключевые драйверы. Риски — геополитика и рост цен на материалы.
В транспорте улучшения помогут ускорить стройку.
С реформой ОЭЗ и морскими поставками темпы вырастут. Калининград может подняться в рейтинге при поддержке центра.
"Благоустройство и инфраструктура напрямую влияют на привлекательность для застройщиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Город на Балтике адаптируется к вызовам, сохраняя потенциал роста.
Логистические ограничения и сезонные факторы замедлили ввод новых площадей на душу населения.
ОЭЗ предоставляет налоговые преференции и субвенции, упрощая инвестиции.
При текущих темпах — да, но нужны федеральные программы для ускорения.
Да, через рост затрат на импорт материалов, но морские пути компенсируют.
