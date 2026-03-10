Нерпята требуют чесания за ушком: в фонде раскрыли странные правила реабилитации крохи, найденной на Ладоге

В Лахденпохском районе Карелии местные жители спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы, оказавшегося на дрейфующей льдине под атакой чаек. События развернулись 8 марта неподалеку от Куркиёкки: белька, родившегося днем ранее и весящего всего 3,6 килограмма, передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы. Там малышу обеспечили круглосуточный уход, включая кормление и игры в уютной атмосфере.

Сотрудники фонда подчеркивают: нерпята требуют не только еды, но и эмоционального контакта. Их общаются, чешут и утешают, надевая домашнюю одежду — официальные костюмы вызывают стресс у кольчатых малышей. Фонд накопил уникальный опыт реабилитации морских млекопитающих с 2002 года, работая с тюленями, моржами и дельфинами.

Сейчас на Ладоге — период размножения ладожской нерпы, когда любое вмешательство человека может стоить детенышам жизни. Самки бросают логова при приближении людей или техники, что приводит к гибели потомства. За нарушения предусмотрены штрафы.

Спасение на льду Ладоги

Малыш-нерпенок появился на свет 7 марта, но уже на следующий день оказался в беде. Льдина унесла его от матери, а чайки начали атаку. Местные жители Карелии оперативно вмешались, передав белька в надежные руки. Это типичный сценарий для Ладожских шхер, где таяние льдов создает риски для новорожденных.

Ладожская нерпа — эндемик озера, ее популяция насчитывает около 4 тысяч особей. Спасение таких детенышей — вопрос выживания вида, особенно в период климатических изменений.

"Такие инциденты на Ладоге участились из-за нестабильных ледовых условий, но оперативность местных жителей спасает жизни", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Петрович Степанов.

Первые дни в фонде

В Фонде друзья балтийской нерпы белька сразу взвесили и осмотрели. Вес 3,6 кг — норма для новорожденного. Специалисты ввели режим кормления искусственной смесью, имитирующей материнское молоко, богатое жирами для быстрого набора массы.

Фонд расположен в Ленинградской области, но принимает подопечных со всей Балтики и Ладоги. С 2002 года здесь реабилитировали сотни млекопитающих, возвращая их в дикую природу.

Видео с малышом уже выложено в соцсетях, показывая, как он адаптируется. Это вдохновляет на поддержку conservation-проектов в регионе Карелии.

Особенности ухода за нерпятами

Уход требует деликатности: после еды — игры, чесание, общение. Нерпята чувствительны к запахам и текстурам, поэтому персонал надевает домашнюю одежду. Защитные костюмы вызывают панику, нарушая формирование доверия.

Этап ухода Описание Кормление Искусственная смесь каждые 2-3 часа, до 10% от веса тела Контакт Игры и тактильный контакт в домашней одежде Мониторинг Вес, поведение, ветконтроль ежедневно

Такая система минимизирует стресс, повышая шансы на успешную адаптацию.

Период размножения ладожской нерпы

Февраль-март — время тишины в Ладожских шхерах. Самки рожают в снежных логовах на льду. Любое присутствие человека провоцирует бегство матери, оставляя детеныша голодным и уязвимым для хищников.

Туры "наблюдение за нерпой" сейчас запрещены. Транспорт и лодки усугубляют проблему, разрушая ледовые платформы.

Опасности для редкого вида

Ладожская нерпа под угрозой: климат меняет ледовый режим, сокращая время для охоты и воспитания. Антропогенное давление — туризм, рыболовство — добавляет рисков. В Карелии фиксируют случаи брошенных бельков.

Биологи отмечают: популяция стабильна, но локальные потери критичны. Спасение одного — вклад в генетическое разнообразие.

"Изменение климата усиливает уязвимость нерп на Ладоге, делая спасательные операции жизненно важными", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Андреевич Лебедев.

Роль фонда в сохранении популяции

Фонд — лидер в реабилитации. Их методики возвращают 80-90% животных в природу. В Карелии сотрудничают с местными, обучая распознаванию сирот.

Поддержка включает мониторинг шхер и advocacy за заповедные зоны. Это снижает риски от человеческой деятельности.

Жители Петрозаводска и округов активно участвуют, сигнализируя о беде.

"Экологические конфликты на Ладоге требуют строгого соблюдения правил, чтобы избежать потерь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Ответы на популярные вопросы о ладожской нерпе

Почему нерпята боятся защитных костюмов?

Новорожденные ориентируются на запахи и текстуры матери. Чужеродные материалы вызывают стресс, нарушая аппетит и развитие.

Когда можно наблюдать за нерпами?

Только после апреля, когда детеныши окрепнут. Сейчас — запрет на подходы ближе 300 метров.

Что делать, если увидели брошенного белька?

Не трогать руками, вызвать специалистов Фонда или МЧС. Самостоятельные попытки вредят.

Какие штрафы за нарушение?

До 5 тысяч рублей для физлиц, выше для турфирм. Прокуратура контролирует.

