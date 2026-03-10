Дома под снос — кварталы под ключ: в Петрозаводске запускают новый механизм смены жилья

В Петрозаводске стартует расселение четырех аварийных домов по программе комплексного развития территорий. Речь идет о зданиях по адресам: 44, 50 и 52 на улице Крупской, а также 7 на Первомайском проспекте. Застройщика определят на торгах в апреле, он возьмет на себя обязательства по выселению жильцов и возведению новой застройки в квартале.
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что такая схема позволяет людям улучшить жилищные условия раньше срока. Механизм уже опробован в городе: инвесторы расселяют аварийный фонд в обмен на право комплексной застройки территории. За предыдущие проекты в Петрозаводске удалось выселить более 160 квартир.
Опыт показывает эффективность подхода. Компания "КСМ" справилась с 10 домами на улицах Северной, Сорокской, Шотмана и Первомайском проспекте, а сейчас работает над шестью у стадиона "Спартак". Другие застройщики, такие как "Век" и "СП-№1", тоже активно участвуют в программе.
Три дома на улице Крупской и один на Первомайском проспекте давно признаны аварийными. Их состояние создает риски для жильцов, особенно зимой, когда проблемы вроде ледяных глыб с крыш усугубляют ситуацию в городе. Программа КРТ позволит оперативно решить вопрос.
Торги по выбору инвестора запланированы на апрель. Застройщик не только расселит людей, но и обновит весь квартал, что повысит комфорт городской среды.
Жильцы получат равноценные квартиры в новых домах. Это стандартная практика, подтвержденная предыдущими проектами.
Суть механизма проста: инвестор получает землю под комплексную застройку, но обязан расселить аварийный фонд на этой территории. Государство ускоряет административные процедуры, а жители уходят из ветхого жилья досрочно.
"Такие проекты меняют облик кварталов и решают накопившиеся проблемы инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В отличие от стандартных программ, КРТ сочетает частные инвестиции с социальными задачами, что ускоряет процесс.
|Адрес
|Статус
|ул. Крупской, 44
|Аварийный, под расселение
|ул. Крупской, 50
|Аварийный, под расселение
|ул. Крупской, 52
|Аварийный, под расселение
|Первомайский пр., 7
|Аварийный, под расселение
Схема уже апробирована. "КСМ" расселила 10 домов на Северной, Сорокской, Шотмана и Первомайском. Сейчас фирма работает над шестью объектами у стадиона "Спартак", где рекордно быстро выселили 35 из 45 квартир.
"Век" отвечает за 36 квартир у Древлянской набережной и Красноармейской. "СП-№1" занимается шестью домами на Шотмана и Первомайском. За все время по КРТ расселили свыше 160 квартир.
Эти проекты улучшили инфраструктуру районов, где раньше были транспортные проблемы.
Люди получают новые квартиры без долгого ожидания. Вместо стандартных очередей — оперативное переселение. Кварталы обновляются: появляются современные дома, дворы и дороги.
"Рынок жилья в регионах оживает благодаря таким инициативам, жильцы выигрывают в комфорте и стоимости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Это особенно важно в Петрозаводске, где аварийный фонд давит на бюджет и создает риски, подобные проблемам с переходами.
Власти намерены применить КРТ к не менее 10% аварийного фонда Петрозаводска. Это ускорит решение проблемы ветхого жилья по всей Карелии.
Торги и подготовка документов идут полным ходом. Успех предыдущих проектов мотивирует расширять практику.
Параллельно решаются смежные вопросы, включая безопасность укрытий в жилых зонах.
Несмотря на плюсы, есть нюансы: задержки торгов или споры с жильцами. Нужно тщательно проверять застройщиков, чтобы избежать проблем, как с дефицитом услуг в районах.
"Региональное законодательство требует строгого контроля за земельными сделками в таких проектах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Власти мониторят процесс, чтобы минимизировать риски для жителей.
Жильцы получают равноценные квартиры бесплатно. Затраты инвестора покрываются за счет продажи коммерческой недвижимости в квартале.
Процесс займет меньше года, как показывают предыдущие проекты "КСМ".
Жильцы имеют право выбрать стандартную программу, но КРТ быстрее.
Застройщик обновит дворы, дороги и коммуникации.
