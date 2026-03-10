Дома под снос — кварталы под ключ: в Петрозаводске запускают новый механизм смены жилья

В Петрозаводске стартует расселение четырех аварийных домов по программе комплексного развития территорий. Речь идет о зданиях по адресам: 44, 50 и 52 на улице Крупской, а также 7 на Первомайском проспекте. Застройщика определят на торгах в апреле, он возьмет на себя обязательства по выселению жильцов и возведению новой застройки в квартале.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что такая схема позволяет людям улучшить жилищные условия раньше срока. Механизм уже опробован в городе: инвесторы расселяют аварийный фонд в обмен на право комплексной застройки территории. За предыдущие проекты в Петрозаводске удалось выселить более 160 квартир.

Опыт показывает эффективность подхода. Компания "КСМ" справилась с 10 домами на улицах Северной, Сорокской, Шотмана и Первомайском проспекте, а сейчас работает над шестью у стадиона "Спартак". Другие застройщики, такие как "Век" и "СП-№1", тоже активно участвуют в программе.

Четыре аварийных дома под расселение

Три дома на улице Крупской и один на Первомайском проспекте давно признаны аварийными. Их состояние создает риски для жильцов, особенно зимой, когда проблемы вроде ледяных глыб с крыш усугубляют ситуацию в городе. Программа КРТ позволит оперативно решить вопрос.

Торги по выбору инвестора запланированы на апрель. Застройщик не только расселит людей, но и обновит весь квартал, что повысит комфорт городской среды.

Жильцы получат равноценные квартиры в новых домах. Это стандартная практика, подтвержденная предыдущими проектами.

Как работает программа КРТ

Суть механизма проста: инвестор получает землю под комплексную застройку, но обязан расселить аварийный фонд на этой территории. Государство ускоряет административные процедуры, а жители уходят из ветхого жилья досрочно.

"Такие проекты меняют облик кварталов и решают накопившиеся проблемы инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

В отличие от стандартных программ, КРТ сочетает частные инвестиции с социальными задачами, что ускоряет процесс.

Адрес Статус ул. Крупской, 44 Аварийный, под расселение ул. Крупской, 50 Аварийный, под расселение ул. Крупской, 52 Аварийный, под расселение Первомайский пр., 7 Аварийный, под расселение

Предыдущий опыт в Петрозаводске

Схема уже апробирована. "КСМ" расселила 10 домов на Северной, Сорокской, Шотмана и Первомайском. Сейчас фирма работает над шестью объектами у стадиона "Спартак", где рекордно быстро выселили 35 из 45 квартир.

"Век" отвечает за 36 квартир у Древлянской набережной и Красноармейской. "СП-№1" занимается шестью домами на Шотмана и Первомайском. За все время по КРТ расселили свыше 160 квартир.

Эти проекты улучшили инфраструктуру районов, где раньше были транспортные проблемы.

Преимущества для жителей

Люди получают новые квартиры без долгого ожидания. Вместо стандартных очередей — оперативное переселение. Кварталы обновляются: появляются современные дома, дворы и дороги.

"Рынок жилья в регионах оживает благодаря таким инициативам, жильцы выигрывают в комфорте и стоимости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Это особенно важно в Петрозаводске, где аварийный фонд давит на бюджет и создает риски, подобные проблемам с переходами.

Планы властей на будущее

Власти намерены применить КРТ к не менее 10% аварийного фонда Петрозаводска. Это ускорит решение проблемы ветхого жилья по всей Карелии.

Торги и подготовка документов идут полным ходом. Успех предыдущих проектов мотивирует расширять практику.

Параллельно решаются смежные вопросы, включая безопасность укрытий в жилых зонах.

Возможные риски и вызовы

Несмотря на плюсы, есть нюансы: задержки торгов или споры с жильцами. Нужно тщательно проверять застройщиков, чтобы избежать проблем, как с дефицитом услуг в районах.

"Региональное законодательство требует строгого контроля за земельными сделками в таких проектах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Власти мониторят процесс, чтобы минимизировать риски для жителей.

Ответы на популярные вопросы о расселении в Петрозаводске

Кто оплатит новое жилье?

Жильцы получают равноценные квартиры бесплатно. Затраты инвестора покрываются за счет продажи коммерческой недвижимости в квартале.

Сколько ждать расселения?

Процесс займет меньше года, как показывают предыдущие проекты "КСМ".

Можно ли отказаться?

Жильцы имеют право выбрать стандартную программу, но КРТ быстрее.

Что с инфраструктурой?

Застройщик обновит дворы, дороги и коммуникации.

