Череповец вошел в десятку лучших городов России по качеству общественного транспорта. В рейтинге 2025 года, подготовленном компанией Simetra, промышленный центр Вологодской области занял восьмое место среди 102 городов, исключая Москву и Санкт-Петербург. Это результат целенаправленной работы над инфраструктурой.
Эксперты оценивали транспорт по пяти ключевым критериям: физическая и ценовая доступность, функциональность сети, комфорт, безопасность и устойчивость развития. Череповец выделился высокой функциональностью маршрутов и их плотным покрытием территории.
Первое место досталось Перми, второе — Екатеринбургу, третье — Новокузнецку. Город удерживает позиции благодаря мощному каркасу магистральных линий, что особенно важно для промышленного гиганта.
В этом материале:
Simetra проанализировала работу общественного транспорта в 102 городах. Оценка шла по пяти направлениям, включая доступность и безопасность. Череповец набрал высокие баллы за функциональность сети.
Методика учитывала плотность маршрутов и их охват территории. Это позволило выделить города с эффективной системой, где транспорт решает повседневные задачи жителей.
|Город
|Место
|Пермь
|1
|Екатеринбург
|2
|Новокузнецк
|3
|Череповец
|8
Таблица показывает ключевых лидеров. Полный список подчеркивает прогресс промышленных центров.
"Функциональность сети в Череповце близка к идеалу благодаря плотному покрытию магистралями", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Город показал отличные результаты в доступности маршрутов. Это особенно заметно в промышленных районах, где транспорт связывает жилые зоны с заводами. Ремонт мостов усиливает эту систему.
Обновление парка и маршрутов сделало передвижения удобнее. Жители отмечают сокращение времени в пути.
Высокие баллы по устойчивости развития говорят о долгосрочном подходе к инфраструктуре.
Пермь лидирует благодаря комплексному обновлению. Екатеринбург силен в комфорте, Новокузнецк — в безопасности. Череповец близок к ним по функциональности.
Десятка включает Южно-Сахалинск и Ижевск. Общий тренд — обновление в средних городах.
Развитие идет при поддержке губернатора Георгия Филимонова. Инвестиции в транспорт повышают качество жизни.
Муниципальные программы фокусируются на магистральных линиях и интеграции с инфраструктурой.
"Поддержка властей ключева для устойчивого трафика в промышленных центрах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Впереди дальнейшее обновление. Планы включают цифровизацию и расширение сети. Это укрепит позиции в рейтингах.
Интеграция с федеральными проектами ускорит прогресс. Жители ждут больше комфорта.
Хороший транспорт снижает пробки и стресс. В Череповце это заметно в повседневных поездках. Связь с городской средой улучшает мобильность.
Доступность помогает пожилым и семьям. Рейтинг подтверждает реальные улучшения.
"Инвестиции в транспорт окупаются ростом качества жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Несмотря на успехи, остаются проблемы с пиковыми нагрузками. Рост населения требует новых маршрутов.
Ключевые вызовы: пробки в часы пик, износ инфраструктуры, интеграция электробусов.
Решение требует баланса инвестиций и инноваций.
Высокие баллы за функциональность и доступность маршрутов, плотное покрытие территории.
Обновление парка, цифровизация, расширение сети при поддержке властей.
Ценовая доступность остается высокой, тарифы стабильны.
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, региональный экономист и аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.