Холод вместо химии: замороженный биополимер превращает грязные реки Новосибирска в прозрачные источники

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совершили прорыв в области экологической инженерии, создав уникальный сорбент для очистки сточных вод. Новинка представляет собой специальный криогель на основе хитозана — природного биополимера, который традиционно получают из панцирей ракообразных. Разработка ведется в рамках масштабной государственной программы "Приоритет-2030", направленной на поддержку передовых научных исследований.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр Иванов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сестрорецкий разлив. Сброс воды с илом с карты намыва

Технология производства этого материала опирается на принципы "зеленой химии" и криотехнологий. В отличие от традиционных методов синтеза, здесь главную роль играет экстремальный холод. Использование хитозана делает конечный продукт не только эффективным, но и экологически безопасным, так как биополимер полностью разлагается в естественной среде, не оставляя после себя токсичного "цифрового следа" в экосистеме, что крайне важно для сохранения биологического разнообразия водоемов.

Наука холода: как рождаются криогели

Процесс создания материала напоминает сложный физический эксперимент. Как пояснили в пресс-службе НГТУ, синтез проводится по методу криотропного гелеобразования. Сначала подготавливается реакционная масса, состоящая из биополимера и специального сшивающего агента. Эту смесь помещают в морозильные камеры, где она подвергается воздействию температур от минус 19 до минус 80 градусов Цельсия в течение нескольких суток.

"В процессе глубокой заморозки вода превращается в кристаллы льда, которые выступают в роли временного шаблона или порoобразователя. Вокруг этих кристаллов происходит химическая сшивка макромолекул хитозана, формируя жесткий каркас", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Когда лед тает, на его месте остаются пустые пространства — макропоры. Именно такая пористая структура позволяет материалу работать как высокоэффективный фильтр, пропуская через себя огромные объемы воды и задерживая вредные примеси. Подобные микроскопические структуры напоминают лунные пещеры, способные вмещать в себя огромные объемы материи.

Хитозан против тяжелых металлов

Основным преимуществом хитозанового криогеля является его химическая селективность. Хитозан обладает уникальной способностью образовывать комплексы с ионами тяжелых металлов, такими как медь, свинец или кадмий. Это делает его незаменимым в регионах с развитой промышленностью, где остро стоит вопрос очистки стоков от токсичных выбросов. Эффективность связывания металлов в ходе испытаний превзошла многие существующие аналоги.

Характеристика Преимущество криогеля НГТУ Структура Макропористый каркас (высокая проницаемость) Экологичность 100% биоразлагаемость основы материала Механика Высокая эластичность и прочность на сжатие

Важно отметить, что использование отечественных разработок в сфере экологии усиливает технологический суверенитет страны. Пока кто-то строит цифровые крепости в сети, ученые-материаловеды создают реальные барьеры на пути загрязнения окружающей среды.

Прочность и эластичность: физика формы

Одной из главных проблем обычных гелей является их хрупкость. Криогель НГТУ лишен этого недостатка. За счет формирования упорядоченного каркаса вокруг кристаллов льда, материал приобретает высокую механическую прочность. Он способен выдерживать значительные нагрузки, не разрушаясь при сжатии или прохождении через него потока воды под давлением.

"В отличие от синтетических аналогов, криогель из хитозана сохраняет эластичность даже при многократных циклах использования. Это значительно снижает эксплуатационные расходы на промышленную очистку воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Такая устойчивость материала позволяет применять его в самых суровых условиях, сравнимых по сложности с подземными тестами в Альпах, где стабильность структуры является критическим фактором успеха. Криогель не деформируется и не "забивается" мелкими частицами так быстро, как традиционные фильтры.

Экологические перспективы разработки

Синтезированный материал открывает новые горизонты в борьбе с глобальными экологическими вызовами. Проблема чистой воды становится всё более острой на фоне изменения климата и роста промышленного производства. Внедрение таких сорбентов на очистных сооружениях городов может существенно снизить антропогенную нагрузку на реки и озера России.

"Разработка новосибирских ученых своевременна: мы видим, как загрязнение влияет на экосистемы, приводя к необратимым последствиям, подобным древним климатическим катастрофам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Кроме того, возможность вторичного использования хитозана после десорбции металлов делает технологию экономически привлекательной. Это шаг к созданию экономики замкнутого цикла, где отходы (панцири крабов) превращаются в инструмент спасения экологии, а не становятся частью экологических проблем.

Ответы на популярные вопросы о криогелях

Из чего именно делают этот сорбент?

Основой служит хитозан — природный полимер, получаемый из хитина. Хитин содержится в панцирях ракообразных, насекомых и некоторых грибах. Это возобновляемый ресурс, что делает производство экологически чистым.

Почему для создания материала нужен холод?

Низкие температуры позволяют управлять структурой геля. Лед действует как архитектор, создавая каналы нужного размера. После размораживания эти каналы становятся порами, через которые проходит очищаемая вода.

Можно ли использовать его повторно?

Да, криогели обладают хорошей регенерируемостью. После насыщения металлами их можно промыть специальными составами, извлечь собранные вещества и использовать фильтр снова.

