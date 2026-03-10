Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Фёдорова

Дворники против алгоритмов: нейросеть ловит коммунальщиков в Архангельске на ошибках с горами грязного снега

Россия » Северо-Запад

В Архангельске искусственный интеллект взял на контроль уборку снега управляющими компаниями. Проект "Цифровой инспектор", запущенный в 2025 году, фиксирует нарушения в реальном времени, помогая держать город в чистоте зимой. Оператор — Архангельский телекоммуникационный центр — уже собрал данные, приведшие к 38 протоколам и штрафам на 1,6 миллиона рублей только за февраль.

Автомобиль под снегом
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобиль под снегом

Система анализирует фото- и видеопотоки, выявляя несвоевременную очистку крыш от сосулек, неправильное складирование снега на тротуарах и проездах. Это ускоряет реакцию властей и повышает ответственность управляющих компаний.

Технологии меняют подход к городскому хозяйству на Севере, где снег — постоянный вызов. Директор Архтелецентра Андрей Ермолин подчеркивает: ИИ фиксирует инциденты быстрее, обеспечивая объективный надзор.

Как работает "Цифровой инспектор"

Программно-аппаратный комплекс объединяет камеры, дроны и нейросети для сканирования улиц и дворов. ИИ распознает наледь на крышах, снежные кучи у фасадов и другие риски. Данные поступают в департамент муниципального контроля Архангельска в реальном времени.

Разработчики отечественного ПО интегрируют алгоритмы, обученные на тысячах изображений зимнего города. Система минимизирует человеческий фактор, фокусируясь на фактах.

"Такие инструменты позволяют оперативно реагировать на жалобы жителей, не дожидаясь инспекций", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Оператор проекта — Архтелецентр — обеспечивает бесперебойную работу, несмотря на сбои в связи.

Результаты зимнего контроля

За февраль ИИ выявил нарушения, приведшие к 38 протоколам. Штрафы превысили 1,6 миллиона рублей. Это мотивирует УК работать быстрее.

Нарушение Количество протоколов
Сосульки на крышах 22
Снег на тротуарах 10
Кучи у зданий 6

Статистика показывает рост эффективности: проверки стали в разы быстрее.

Частые ошибки управляющих компаний

УК игнорируют сроки очистки крыш, оставляя сосульки. Снег сбрасывают на проезды, создавая опасность для транспорта. Это приводит к авариям и жалобам.

Систематические нарушения фиксирует ИИ, передавая данные для штрафов.

Размер штрафов за нарушения

За несвоевременную уборку — от 10 до 150 тысяч рублей. Ряд компаний уже ощутили удар по бюджету.

Штрафы стимулируют инвестиции в технику и персонал.

"Объективный мониторинг снижает коррупционные риски в сфере ЖКХ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Планы по расширению системы

Архтелецентр с разработчиками добавит функции для новых нарушений: мусор, ямы, парковки. Охватят больше районов, включая Северодвинск.

Интеграция с инфраструктурой усилит эффект.

Почему ИИ полезен Архангельску

Технология экономит ресурсы, реагирует мгновенно и повышает доверие жителей к власти. Северные условия требуют таких решений.

"Цифровизация управления — ключ к комфорту в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Проект интегрируется с федеральными программами.

Зимние проблемы Поморья

Гололед, снегопады усложняют жизнь. ИИ помогает, но требует доработки под северные реалии.

Жалобы на ЦУР растут, система их решает быстрее.

Ответы на популярные вопросы о контроле за уборкой снега

Что фиксирует "Цифровой инспектор"?

Наледь на крышах, снежные кучи на тротуарах и проездах, другие зимние нарушения.

Кто платит штрафы?

Управляющие компании, ответственные за дворы и дома.

Расширится ли система?

Да, добавят контроль за мусором и ремонтом.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов
Автор Светлана Фёдорова
Светлана Владимировна Фёдорова — юрист по региональному законодательству и административным вопросам, кандидат юридических наук, практикующий адвокат с 18-летним стажем в спорах с властью.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх технологии архангельск
Новости Все >
В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Сейчас читают
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Экономика и бизнес
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Новости Нижнего Новгорода
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Недвижимость
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Последние материалы
Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль
Где безопасно отдохнуть летом 2026: карта спокойных курортов
Командный ритм не сбить: петербуржский Зенит сокрушили сибиряков в волейбольном противостоянии
Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России
Статус больше не требует маскировки: правильное увлажнение превращает кожу в дорогой шелк
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Природа берет город в кольцо: масштабный пояс лесов меняет генплан Петербурга и спасает экологию от бетона
Анатомия вместо декора: эта новая обувь 2026 года повторяет каждый изгиб тела ради идеальной походки
Династия здесь ни при чём: легализация скрытого архитектора меняет расклад сил на Востоке
Промышленный парк Архангельска набирает обороты: льготы ТОР притягивают резидентов к йоду и железобетону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.