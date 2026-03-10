Дворники против алгоритмов: нейросеть ловит коммунальщиков в Архангельске на ошибках с горами грязного снега

В Архангельске искусственный интеллект взял на контроль уборку снега управляющими компаниями. Проект "Цифровой инспектор", запущенный в 2025 году, фиксирует нарушения в реальном времени, помогая держать город в чистоте зимой. Оператор — Архангельский телекоммуникационный центр — уже собрал данные, приведшие к 38 протоколам и штрафам на 1,6 миллиона рублей только за февраль.
Система анализирует фото- и видеопотоки, выявляя несвоевременную очистку крыш от сосулек, неправильное складирование снега на тротуарах и проездах. Это ускоряет реакцию властей и повышает ответственность управляющих компаний.
Технологии меняют подход к городскому хозяйству на Севере, где снег — постоянный вызов. Директор Архтелецентра Андрей Ермолин подчеркивает: ИИ фиксирует инциденты быстрее, обеспечивая объективный надзор.
Программно-аппаратный комплекс объединяет камеры, дроны и нейросети для сканирования улиц и дворов. ИИ распознает наледь на крышах, снежные кучи у фасадов и другие риски. Данные поступают в департамент муниципального контроля Архангельска в реальном времени.
Разработчики отечественного ПО интегрируют алгоритмы, обученные на тысячах изображений зимнего города. Система минимизирует человеческий фактор, фокусируясь на фактах.
Оператор проекта — Архтелецентр — обеспечивает бесперебойную работу, несмотря на сбои в связи.
За февраль ИИ выявил нарушения, приведшие к 38 протоколам. Штрафы превысили 1,6 миллиона рублей. Это мотивирует УК работать быстрее.
|Нарушение
|Количество протоколов
|Сосульки на крышах
|22
|Снег на тротуарах
|10
|Кучи у зданий
|6
Статистика показывает рост эффективности: проверки стали в разы быстрее.
УК игнорируют сроки очистки крыш, оставляя сосульки. Снег сбрасывают на проезды, создавая опасность для транспорта. Это приводит к авариям и жалобам.
Систематические нарушения фиксирует ИИ, передавая данные для штрафов.
За несвоевременную уборку — от 10 до 150 тысяч рублей. Ряд компаний уже ощутили удар по бюджету.
Штрафы стимулируют инвестиции в технику и персонал.
Архтелецентр с разработчиками добавит функции для новых нарушений: мусор, ямы, парковки. Охватят больше районов, включая Северодвинск.
Интеграция с инфраструктурой усилит эффект.
Технология экономит ресурсы, реагирует мгновенно и повышает доверие жителей к власти. Северные условия требуют таких решений.
Проект интегрируется с федеральными программами.
Гололед, снегопады усложняют жизнь. ИИ помогает, но требует доработки под северные реалии.
Жалобы на ЦУР растут, система их решает быстрее.
Наледь на крышах, снежные кучи на тротуарах и проездах, другие зимние нарушения.
Управляющие компании, ответственные за дворы и дома.
Да, добавят контроль за мусором и ремонтом.
