Дворники против алгоритмов: нейросеть ловит коммунальщиков в Архангельске на ошибках с горами грязного снега

В Архангельске искусственный интеллект взял на контроль уборку снега управляющими компаниями. Проект "Цифровой инспектор", запущенный в 2025 году, фиксирует нарушения в реальном времени, помогая держать город в чистоте зимой. Оператор — Архангельский телекоммуникационный центр — уже собрал данные, приведшие к 38 протоколам и штрафам на 1,6 миллиона рублей только за февраль.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобиль под снегом

Система анализирует фото- и видеопотоки, выявляя несвоевременную очистку крыш от сосулек, неправильное складирование снега на тротуарах и проездах. Это ускоряет реакцию властей и повышает ответственность управляющих компаний.

Технологии меняют подход к городскому хозяйству на Севере, где снег — постоянный вызов. Директор Архтелецентра Андрей Ермолин подчеркивает: ИИ фиксирует инциденты быстрее, обеспечивая объективный надзор.

Как работает "Цифровой инспектор"

Программно-аппаратный комплекс объединяет камеры, дроны и нейросети для сканирования улиц и дворов. ИИ распознает наледь на крышах, снежные кучи у фасадов и другие риски. Данные поступают в департамент муниципального контроля Архангельска в реальном времени.

Разработчики отечественного ПО интегрируют алгоритмы, обученные на тысячах изображений зимнего города. Система минимизирует человеческий фактор, фокусируясь на фактах.

"Такие инструменты позволяют оперативно реагировать на жалобы жителей, не дожидаясь инспекций", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех

Оператор проекта — Архтелецентр — обеспечивает бесперебойную работу, несмотря на сбои в связи.

Результаты зимнего контроля

За февраль ИИ выявил нарушения, приведшие к 38 протоколам. Штрафы превысили 1,6 миллиона рублей. Это мотивирует УК работать быстрее.

Нарушение Количество протоколов Сосульки на крышах 22 Снег на тротуарах 10 Кучи у зданий 6

Статистика показывает рост эффективности: проверки стали в разы быстрее.

Частые ошибки управляющих компаний

УК игнорируют сроки очистки крыш, оставляя сосульки. Снег сбрасывают на проезды, создавая опасность для транспорта. Это приводит к авариям и жалобам.

Систематические нарушения фиксирует ИИ, передавая данные для штрафов.

Размер штрафов за нарушения

За несвоевременную уборку — от 10 до 150 тысяч рублей. Ряд компаний уже ощутили удар по бюджету.

Штрафы стимулируют инвестиции в технику и персонал.

"Объективный мониторинг снижает коррупционные риски в сфере ЖКХ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова

Планы по расширению системы

Архтелецентр с разработчиками добавит функции для новых нарушений: мусор, ямы, парковки. Охватят больше районов, включая Северодвинск.

Интеграция с инфраструктурой усилит эффект.

Почему ИИ полезен Архангельску

Технология экономит ресурсы, реагирует мгновенно и повышает доверие жителей к власти. Северные условия требуют таких решений.

"Цифровизация управления — ключ к комфорту в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов

Проект интегрируется с федеральными программами.

Зимние проблемы Поморья

Гололед, снегопады усложняют жизнь. ИИ помогает, но требует доработки под северные реалии.

Жалобы на ЦУР растут, система их решает быстрее.

Ответы на популярные вопросы о контроле за уборкой снега

Что фиксирует "Цифровой инспектор"?

Наледь на крышах, снежные кучи на тротуарах и проездах, другие зимние нарушения.

Кто платит штрафы?

Управляющие компании, ответственные за дворы и дома.

Расширится ли система?

Да, добавят контроль за мусором и ремонтом.

