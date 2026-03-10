Коровам приготовили пятизвездочный отель: в Новгородской области строят современный комплекс

В Батецком округе Новгородской области началось строительство современной молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство Батыра Аманмырадова, которое уже давно входит в число лидеров региона по надою молока.
Общая стоимость строительства превышает 60 миллионов рублей. Более 26 миллионов — это грант на развитие семейной фермы, полученный в 2025 году. За счет этих средств закупили стройматериалы, металлические конструкции и бетон. Сейчас завершают закладку фундамента и готовятся к монтажу каркаса.
По бизнес-плану новая ферма выйдет на производство 800 тонн молока в год. Это серьезный шаг для укрепления агросектора в округе, где фермерство играет ключевую роль в местной экономике.
Строительство идет полным ходом. Фундамент почти готов, а металлические конструкции уже на месте. Ферма рассчитана на 100 голов КРС и будет оснащена всем необходимым для комфортного содержания животных и эффективного производства.
Батыр Аманмырадов выбрал современные решения, чтобы минимизировать затраты и повысить продуктивность. Это не просто сарай, а полноценный комплекс, где учтены все нюансы кормления и доения.
Погода в Новгородской области сейчас благоприятствует работам — тепло и без осадков.
Грант в 26 миллионов рублей стал ключевым источником финансирования. Общая сумма проекта — свыше 60 миллионов. Министерство сельского хозяйства области активно помогает таким инициативам, чтобы развивать семейные фермы.
|Источник финансирования
|Сумма, млн руб.
|Грант на семейную ферму
|26
|Собственные и заемные средства
|>34
Такие программы позволяют фермерам вкладывать в развитие без чрезмерной нагрузки на бюджет хозяйства.
"Государственные гранты — это мощный инструмент для модернизации ферм в регионах вроде Новгородской области", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Хозяйство лидирует по надою: в 2025 году произвели 310 тонн молока, средний надой на корову — 8857 килограммов. Сейчас содержат 53 головы КРС, из них 35 коров.
Замминистра Владимир Татаренко подтвердил: Аманмырадов стабильно в топе среди КФХ области. Это база для расширения.
В регионе активно развивают агросектор через нацпроекты.
К запуску фермы планируют 800 тонн молока ежегодно. Это почти втрое больше текущих объемов. Бизнес-план учтывает все этапы — от строительства до сбыта продукции.
Расширение стада до 100 голов позволит нарастить мощности без потери качества.
"Инвестиции в 60 миллионов окупятся за счет роста производства и господдержки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Ферма создаст рабочие места и обеспечит местный рынок свежим молоком. Это укрепит продовольственную безопасность в Батецком округе.
Проект вписывается в стратегию развития сельского хозяйства региона.
Сельхоз играет роль в социальной стабильности.
Подобные фермы помогут региону увеличить экспорт и снизить импортозависимость. Аманмырадов показывает пример другим КФХ.
С поддержкой кадров и инфраструктуры сектор вырастет.
"Такие проекты повышают занятость и доходы в сельских районах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Развитие ферм вроде этой — залог устойчивого роста агросектора.
От 50 до 70 миллионов рублей в зависимости от оснащения и региона. В Новгородской области с грантами это реально.
Подать заявку в минсельхоз с бизнес-планом. Конкурс, но лидеры по надою имеют преимущество.
С 310 до 800 тонн молока в год — это удвоение и более мощностей.
Да, теплая весна ускоряет работы, как сейчас в области.
