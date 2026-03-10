Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Коровам приготовили пятизвездочный отель: в Новгородской области строят современный комплекс

Россия » Северо-Запад » Новгород

В Батецком округе Новгородской области началось строительство современной молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство Батыра Аманмырадова, которое уже давно входит в число лидеров региона по надою молока.

Три коровы с бирками в ушах
Фото: commons.wikimedia.org by Annie Spratt
Три коровы с бирками в ушах

Общая стоимость строительства превышает 60 миллионов рублей. Более 26 миллионов — это грант на развитие семейной фермы, полученный в 2025 году. За счет этих средств закупили стройматериалы, металлические конструкции и бетон. Сейчас завершают закладку фундамента и готовятся к монтажу каркаса.

По бизнес-плану новая ферма выйдет на производство 800 тонн молока в год. Это серьезный шаг для укрепления агросектора в округе, где фермерство играет ключевую роль в местной экономике.

Новая ферма в Батецком округе

Строительство идет полным ходом. Фундамент почти готов, а металлические конструкции уже на месте. Ферма рассчитана на 100 голов КРС и будет оснащена всем необходимым для комфортного содержания животных и эффективного производства.

Батыр Аманмырадов выбрал современные решения, чтобы минимизировать затраты и повысить продуктивность. Это не просто сарай, а полноценный комплекс, где учтены все нюансы кормления и доения.

Погода в Новгородской области сейчас благоприятствует работам — тепло и без осадков.

Гранты и поддержка фермеров

Грант в 26 миллионов рублей стал ключевым источником финансирования. Общая сумма проекта — свыше 60 миллионов. Министерство сельского хозяйства области активно помогает таким инициативам, чтобы развивать семейные фермы.

Источник финансирования Сумма, млн руб.
Грант на семейную ферму 26
Собственные и заемные средства >34

Такие программы позволяют фермерам вкладывать в развитие без чрезмерной нагрузки на бюджет хозяйства.

"Государственные гранты — это мощный инструмент для модернизации ферм в регионах вроде Новгородской области", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Что уже есть у Аманмырадова

Хозяйство лидирует по надою: в 2025 году произвели 310 тонн молока, средний надой на корову — 8857 килограммов. Сейчас содержат 53 головы КРС, из них 35 коров.

Замминистра Владимир Татаренко подтвердил: Аманмырадов стабильно в топе среди КФХ области. Это база для расширения.

В регионе активно развивают агросектор через нацпроекты.

Цели на ближайшие годы

К запуску фермы планируют 800 тонн молока ежегодно. Это почти втрое больше текущих объемов. Бизнес-план учтывает все этапы — от строительства до сбыта продукции.

Расширение стада до 100 голов позволит нарастить мощности без потери качества.

"Инвестиции в 60 миллионов окупятся за счет роста производства и господдержки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Польза для Новгородской области

Ферма создаст рабочие места и обеспечит местный рынок свежим молоком. Это укрепит продовольственную безопасность в Батецком округе.

Проект вписывается в стратегию развития сельского хозяйства региона.

Сельхоз играет роль в социальной стабильности.

Будущее животноводства в регионе

Подобные фермы помогут региону увеличить экспорт и снизить импортозависимость. Аманмырадов показывает пример другим КФХ.

С поддержкой кадров и инфраструктуры сектор вырастет.

"Такие проекты повышают занятость и доходы в сельских районах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Развитие ферм вроде этой — залог устойчивого роста агросектора.

Ответы на популярные вопросы о молочных фермах

Сколько стоит построить ферму на 100 голов?

От 50 до 70 миллионов рублей в зависимости от оснащения и региона. В Новгородской области с грантами это реально.

Как получить грант на ферму?

Подать заявку в минсельхоз с бизнес-планом. Конкурс, но лидеры по надою имеют преимущество.

Насколько вырастет производство?

С 310 до 800 тонн молока в год — это удвоение и более мощностей.

Влияет ли погода на стройку?

Да, теплая весна ускоряет работы, как сейчас в области.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы инвестиции сельское хозяйство новгородская область
Новости Все >
В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Сейчас читают
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Новости спорта
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Последние материалы
Швейные иглы ржавеют без дела: фабрики Санкт-Петербурга теряют прибыль
Где безопасно отдохнуть летом 2026: карта спокойных курортов
Командный ритм не сбить: петербуржский Зенит сокрушили сибиряков в волейбольном противостоянии
Кошелек северной столицы сжимается крепче: Петербург отстает по чаевым от провинциальных городов России
Статус больше не требует маскировки: правильное увлажнение превращает кожу в дорогой шелк
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Природа берет город в кольцо: масштабный пояс лесов меняет генплан Петербурга и спасает экологию от бетона
Анатомия вместо декора: эта новая обувь 2026 года повторяет каждый изгиб тела ради идеальной походки
Династия здесь ни при чём: легализация скрытого архитектора меняет расклад сил на Востоке
Промышленный парк Архангельска набирает обороты: льготы ТОР притягивают резидентов к йоду и железобетону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.