Коровам приготовили пятизвездочный отель: в Новгородской области строят современный комплекс

В Батецком округе Новгородской области началось строительство современной молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство Батыра Аманмырадова, которое уже давно входит в число лидеров региона по надою молока.

Фото: commons.wikimedia.org by Annie Spratt Три коровы с бирками в ушах

Общая стоимость строительства превышает 60 миллионов рублей. Более 26 миллионов — это грант на развитие семейной фермы, полученный в 2025 году. За счет этих средств закупили стройматериалы, металлические конструкции и бетон. Сейчас завершают закладку фундамента и готовятся к монтажу каркаса.

По бизнес-плану новая ферма выйдет на производство 800 тонн молока в год. Это серьезный шаг для укрепления агросектора в округе, где фермерство играет ключевую роль в местной экономике.

Новая ферма в Батецком округе

Строительство идет полным ходом. Фундамент почти готов, а металлические конструкции уже на месте. Ферма рассчитана на 100 голов КРС и будет оснащена всем необходимым для комфортного содержания животных и эффективного производства.

Батыр Аманмырадов выбрал современные решения, чтобы минимизировать затраты и повысить продуктивность. Это не просто сарай, а полноценный комплекс, где учтены все нюансы кормления и доения.

Погода в Новгородской области сейчас благоприятствует работам — тепло и без осадков.

Гранты и поддержка фермеров

Грант в 26 миллионов рублей стал ключевым источником финансирования. Общая сумма проекта — свыше 60 миллионов. Министерство сельского хозяйства области активно помогает таким инициативам, чтобы развивать семейные фермы.

Источник финансирования Сумма, млн руб. Грант на семейную ферму 26 Собственные и заемные средства >34

Такие программы позволяют фермерам вкладывать в развитие без чрезмерной нагрузки на бюджет хозяйства.

"Государственные гранты — это мощный инструмент для модернизации ферм в регионах вроде Новгородской области", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Что уже есть у Аманмырадова

Хозяйство лидирует по надою: в 2025 году произвели 310 тонн молока, средний надой на корову — 8857 килограммов. Сейчас содержат 53 головы КРС, из них 35 коров.

Замминистра Владимир Татаренко подтвердил: Аманмырадов стабильно в топе среди КФХ области. Это база для расширения.

В регионе активно развивают агросектор через нацпроекты.

Цели на ближайшие годы

К запуску фермы планируют 800 тонн молока ежегодно. Это почти втрое больше текущих объемов. Бизнес-план учтывает все этапы — от строительства до сбыта продукции.

Расширение стада до 100 голов позволит нарастить мощности без потери качества.

"Инвестиции в 60 миллионов окупятся за счет роста производства и господдержки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Польза для Новгородской области

Ферма создаст рабочие места и обеспечит местный рынок свежим молоком. Это укрепит продовольственную безопасность в Батецком округе.

Проект вписывается в стратегию развития сельского хозяйства региона.

Сельхоз играет роль в социальной стабильности.

Будущее животноводства в регионе

Подобные фермы помогут региону увеличить экспорт и снизить импортозависимость. Аманмырадов показывает пример другим КФХ.

С поддержкой кадров и инфраструктуры сектор вырастет.

"Такие проекты повышают занятость и доходы в сельских районах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Развитие ферм вроде этой — залог устойчивого роста агросектора.

Ответы на популярные вопросы о молочных фермах

Сколько стоит построить ферму на 100 голов?

От 50 до 70 миллионов рублей в зависимости от оснащения и региона. В Новгородской области с грантами это реально.

Как получить грант на ферму?

Подать заявку в минсельхоз с бизнес-планом. Конкурс, но лидеры по надою имеют преимущество.

Насколько вырастет производство?

С 310 до 800 тонн молока в год — это удвоение и более мощностей.

Влияет ли погода на стройку?

Да, теплая весна ускоряет работы, как сейчас в области.

