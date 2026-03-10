Цифровой взгляд на корень проблемы: новгородские ученые выяснили, как умные алгоритмы меняют работу стоматологов

Ученые Новгородского государственного университета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга протестировали искусственный интеллект в реальных условиях стоматологической практики. Программа Diagnocat разобралась с рентгеновскими снимками челюстей лучше опытных врачей, показав меньше ошибок и работая в шесть раз быстрее. Это первое подобное исследование в России на репрезентативной выборке.

Авторы работы подчеркивают: ИИ не заменяет врача, а дополняет его. Алгоритм фиксирует мельчайшие детали, которые человек может упустить из-за усталости или спешки. В условиях высокой нагрузки на поликлиники такой помощник способен серьезно облегчить работу медиков.

Исследование опубликовано в журнале "Российская стоматология". Среди авторов — Виктор Вебер из НовГУ и Роман Розов из ПСПбГМУ. Они уверены: внедрение ИИ ускорит диагностику без ущерба качеству.

Как ученые проверяли ИИ на практике

В эксперименте использовали данные 100 пациентов: 55 женщин и 45 мужчин среднего возраста 42,9 года. Снимки КЛКТ разбили на 3200 анатомических сегментов — по зубу или зоне его отсутствия. ИИ Diagnocat и 10 стоматологов со стажем 12,8 года независимо анализировали изображения.

Врачи — семь терапевтов, двое ортопедов и один хирург — искали кариес, воспаления, кисты, проверяли пломбы и имплантаты. Результаты верифицировали три эксперта с 20-летним стажем. Статистику обрабатывали χ²-тестом.

"ИИ в медицине Новгородской области может разгрузить специалистов, особенно при потоке пациентов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Такой подход максимально приблизил тест к реальности Великого Новгорода.

Что такое КЛКТ и зачем оно нужно

Конусно-лучевая компьютерная томография — это рентген, где источник вращается вокруг головы, собирая 3D-модель челюсти. Метод выявляет патологии точнее обычных снимков.

В стоматологии КЛКТ незаменимо для сложных случаев: импланты, кисты, воспаления пародонта. Пациент получает минимальную дозу облучения, а врач видит полную картину.

ИИ обрабатывает такие данные быстрее, не устает и не пропускает детали.

Результаты: где ИИ лучше врачей

Передний отдел челюсти — резцы и клыки — ИИ оценил идеально, без ошибок. В боковом — премоляры, моляры — ошибка 4,86% против 7,29% у врачей. Разница статистически значима.

Время анализа: 4,18 минуты у Diagnocat против 25,05 у медиков — в шесть раз быстрее.

Показатель ИИ Diagnocat Ошибки, передний отдел 0% Ошибки, боковой отдел 4,86% Время анализа 4,18 мин

Сравнение с врачами показывает преимущество ИИ в скорости и точности.

"Высокая скорость ИИ поможет справляться с нагрузкой в поликлиниках, снижая региональные проблемы здравоохранения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Слабые стороны алгоритма

Diagnocat пропускал кариес в 12% случаев, путал корни с имплантатами, ошибался в степени поражения. Врачи чаще игнорировали клиновидные дефекты, недопломбы, стираемость эмали.

Ошибки взаимодополняемы: ИИ видит все, врачи фокусируются на ключевом.

Проблемы с датасетами и нормативами РФ тормозят внедрение.

Почему нужен гибридный подход

ИИ фиксирует детали без тактической ценности, врач интерпретирует. Оптимально: алгоритм на первичный анализ, доктор verifies.

Это повысит точность, сэкономит время, стандартизирует диагностику.

"Гибрид 'человек плюс ИИ' снизит стресс медиков и улучшит coping-стратегии в рутине", — объяснил в беседе с Pravda. Ru психолог Дарья Кравцова.

Защита данных пациентов — ключевой барьер.

Перспективы внедрения в России

Diagnocat готов к клиникам, но только с врачами. Актуально при дефиците времени.

В Новгородской области такие инновации вписываются в модернизацию здравоохранения.

Авторы видят рост применения ИИ в обработке изображений.

Ответы на популярные вопросы о ИИ в стоматологии

Может ли ИИ полностью заменить стоматолога?

Нет, алгоритмы дополняют врачей. ИИ анализирует снимки, но решение принимает специалист, учитывая клиническую картину.

Насколько безопасен КЛКТ с ИИ?

Доза облучения минимальна. ИИ ускоряет процесс, снижая ошибки.

Когда ИИ появится в поликлиниках?

После адаптации к нормативам РФ и защиты данных. Тесты в Новгороде — шаг вперед.

